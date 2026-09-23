Leggett Dynamics amplía su sede central de Asia-Pacífico

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(Información remitida por la empresa firmante)

Shanghai,23 de septiembre de 2026.- Acelera la colaboración con clientes, la innovación y la capacidad de respuesta

Leggett Dynamics ha celebrado hoy la inauguración de la ampliación de su sede central de Asia-Pacífico en Shanghái, China, lo que representa la última inversión de la compañía en su estrategia de crecimiento en la región. Las instalaciones ampliadas cuentan con un 40 % más de espacio de oficinas, una sala de exposición de innovación y un espacio multifuncional para formación, eventos y una mayor colaboración entre clientes, proveedores y equipos internos.



"No estamos simplemente ampliando nuestra sede central de Asia-Pacífico en Shanghái. Estamos ampliando nuestra capacidad para innovar más rápido, colaborar más estrechamente y crear un mayor valor para nuestros clientes. Esto es fundamental en un mercado hipercompetitivo como China, que está redefiniendo la experiencia de usuario en los vehículos y convirtiendo el confort y el movimiento en el nuevo campo de batalla mundial para la diferenciación de las marcas", afirmó Marinela Cirstea, President de Leggett Dynamics.



La inauguración de hoy en Shanghái refleja el compromiso a largo plazo de Leggett Dynamics con Asia-Pacífico y forma parte de una estrategia más amplia para ampliar las capacidades regionales, profundizar las relaciones con los clientes y acelerar la innovación.



Durante la ceremonia de hoy, Zhou Li, Director del Comité de Gestión de Jinqiao Development Zone, afirmó: "Nos sentimos honrados de celebrar este importante hito junto a Leggett Dynamics. La ampliación de su sede regional y la nueva sala de exposición tecnológica reflejan no solo su confianza en Shanghái, sino también la fortaleza de Jinqiao como lugar en el que las empresas globales pueden innovar y crecer".



Los asistentes al evento visitaron las nuevas instalaciones, incluida una sala de exposición de innovación que presenta la cartera completa de sistemas de confort y movimiento de última generación de Leggett Dynamics. La sala de exposición no solo funcionará como espacio de presentación de productos, sino también como centro de cocreación en el que clientes, equipos de I+D y expertos del sector podrán definir conjuntamente las experiencias de movilidad de próxima generación.



Para respaldar el plan de crecimiento de Leggett Dynamics en China, la compañía ha lanzado recientemente un canal oficial en la red social WeChat para reforzar la interacción con clientes, proveedores, empleados y otros actores del sector. El canal incluye noticias de la compañía, información sobre productos, eventos, premios y otros contenidos.



Acerca de Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa las actividades de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estas actividades ofrecen soluciones eMotion y Comfort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otros componentes. Las empresas de Leggett Dynamics operan a escala global, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y más de 6.200 empleados, con ubicaciones clave en Detroit, Núremberg y Shanghái.



Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una Comfort Systems Platform (masaje, soporte lumbar, refuerzo lateral y suspensión), una Motion Systems Platform (motores, actuadores y cables), una Software & Integration Platform y Innovation Services, que incluyen servicios avanzados de ingeniería de codesarrollo y estudios de factores humanos.



Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc., filial propiedad al 100 % de Somnigroup International Inc. (NYSE: SGI) y fabricante de productos residenciales, industriales y para mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios en los que las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.





Contacto

Nombre contacto: Allison Vincent

Descripción contacto: Director of Global Branding, Marketing & Communications de Leggett Dynamics

Teléfono de contacto: +1 313.847.6331



