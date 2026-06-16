Leggett Dynamics lanza un motor inteligente sin escobillas y avanza en confort y movimiento silenciosos

Leggett Dynamics lanza un motor inteligente sin escobillas - Leggett Dynamics

(Información remitida por la empresa firmante)

Reduce la complejidad y los costes, mejora el rendimiento y da soporte a arquitecturas de nueva generación

Madrid, 16 de junio de 2026.- Leggett Dynamics ha presentado hoy su Smart Brushless Motor, un sistema de movimiento de nueva generación que simplifica el diseño y la integración en el vehículo, mejora el rendimiento en términos de ruido, vibraciones y aspereza (NVH) y durabilidad, y respalda la evolución hacia arquitecturas de software más avanzadas en aplicaciones de asientos y otros sistemas de control de movimiento.



Menos complejidad, más capacidades

A diferencia de los sistemas convencionales, el Smart Brushless Motor de Leggett Dynamics puede funcionar con o sin una unidad de control electrónico (ECU) a nivel de asiento, permitiendo la comunicación directa entre la ECU del vehículo y cada actuador individual.



Este enfoque simplificado favorece la transición de la industria hacia arquitecturas más centralizadas o zonales y permite una integración más sencilla y escalable en múltiples configuraciones de asientos y niveles de equipamiento con distintos números de actuadores.



Además, el diseño del motor reduce el tamaño de integración, el peso y la complejidad del cableado, al tiempo que mejora el rendimiento acústico, la durabilidad y la compatibilidad electromagnética (EMC).



Movimiento más inteligente, mayor confort

Para los ocupantes del vehículo, estas mejoras de ingeniería se traducen en una experiencia más confortable dentro del habitáculo. El Smart Brushless Motor permite un funcionamiento más silencioso, ajustes de asiento más suaves, una recuperación más rápida de las posiciones memorizadas y una mayor amplitud de movimiento.



El resultado es una experiencia de confort y control del movimiento precisa y fiable, con una respuesta refinada y natural en el uso diario.



"Con el Smart Brushless Motor de Leggett Dynamics buscamos lograr más con menos: menos componentes, menos complejidad, menos peso y menos ruido, al tiempo que ofrecemos más capacidades y adaptabilidad para los fabricantes, y más confort y control del movimiento para los usuarios", afirmó Julien Rea, vicepresidente de Innovación e Ingeniería Global de Leggett Dynamics.



El Smart Brushless Motor llega al mercado en un momento en que los fabricantes de equipos originales (OEM) avanzan hacia vehículos definidos por software, arquitecturas centralizadas y hardware simplificado y estandarizado entre plataformas, complementado con actualizaciones habilitadas por software.



La solución también responde a la creciente demanda de sistemas silenciosos y escalables para carteras de propulsión mixtas, especialmente en vehículos eléctricos, donde el menor ruido del habitáculo hace más perceptible el sonido de los motores.



Leggett Dynamics exhibirá su motor sin escobillas y otras innovaciones en confort y movimiento en dos próximos eventos del sector: Automotive Engineering Expo, que se celebrará en Nagoya (Japón) del 17 al 19 de junio (stand 96), y Automotive Interiors Expo Europe, que tendrá lugar en Stuttgart (Alemania) del 23 al 25 de junio (stand 3216).



Sobre Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo esta marca, la compañía ofrece soluciones de eMotion y Comfort para asientos de automoción, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.



Las operaciones de Leggett Dynamics tienen presencia global, con 28 centros en 12 países y más de 6.200 empleados. Sus principales ubicaciones se encuentran en Detroit, Núremberg y Shanghái.



Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una Plataforma de Sistemas de Confort (masaje, soporte lumbar, refuerzos laterales y suspensión), una Plataforma de Sistemas de Movimiento (motores, actuadores y cierres), una Plataforma de Software e Integración y servicios de innovación que incluyen codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.



Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc. (NYSE: LEG), fabricante de productos para los sectores residencial, industrial y del mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.

Contacto

Nombre contacto: Dawn K. Looney

Descripción contacto: Vicepresidente de Marca Global, Marketing y Comunicaciones en Leggett Dynamics

Teléfono de contacto: +1.248.980.1248



