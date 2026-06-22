Leggett Dynamics presenta su sistema de masaje de gama media para el mercado de gran volumen

Sistema de masaje de gama media - Leggett Dynamics

(Información remitida por la empresa firmante)

Leggett Dynamics presenta su nuevo Mid-Class Massage System (MCM), una innovadora solución de masaje sin electrónica que reduce costes y complejidad, facilita la integración en los vehículos y permite extender el confort prémium más allá del segmento de lujo gracias a una rápida implantación en programas de gran volumen

Madrid, 22 de junio de 2026.- Leggett Dynamics ha presentado hoy su Mid-Class Massage System (MCM), una innovadora solución sin componentes electrónicos que hace más accesible la experiencia de masaje prémium más allá del segmento de vehículos de lujo. Actualmente en producción con un fabricante global de equipos originales (OEM), el sistema también ha sido seleccionado como finalista de los Auto Tech Partnership Awards 2026 por su innovación y colaboración líderes en la industria.



Innovación a través del diseño

El sistema MCM crea una experiencia de masaje diferenciada mediante un módulo compacto de 30 x 35 mm que utiliza el efecto Coandă, una propiedad física por la que un chorro de aire tiende naturalmente a seguir una superficie curva.



Al no incorporar componentes electrónicos ni piezas móviles, reduce la complejidad y los costes, haciendo posible que una experiencia de confort prémium llegue a más segmentos de vehículos y a un mayor número de consumidores.



Equilibrio entre innovación, rapidez y coste

"Los fabricantes de automóviles deben equilibrar innovación, rapidez y costes, mientras que los consumidores esperan experiencias prémium más personalizadas y asequibles", afirmó Julien Rea, vicepresidente de Innovación e Ingeniería Global de Leggett Dynamics. "El Mid-Class Massage System de Leggett Dynamics redefine lo que es posible mediante un enfoque innovador que simplifica el diseño, permite una integración plug-and-play y hace accesible el confort prémium a más vehículos, más allá del segmento de lujo".



Como parte de sus Servicios de Innovación, Leggett Dynamics despertó el interés inicial de varios fabricantes gracias a un concepto avanzado y puso en marcha un programa de codesarrollo para validar su viabilidad técnica, optimizar el rendimiento y ajustar los objetivos de coste a las expectativas del mercado.



Acelerando el paso del concepto a la producción

La rápida transición del MCM desde la fase conceptual hasta la producción ha sido posible gracias a la colaboración temprana con los fabricantes y a su diseño independiente y sin electrónica.



A diferencia de los sistemas convencionales, el MCM puede integrarse como una "solución isla" en actualizaciones de vehículos sin necesidad de complejos y costosos procesos de revalidación electrónica. Esto permite a los OEM incorporar rápidamente nuevas funciones de confort, incluso en plataformas que originalmente no fueron diseñadas para integrar arquitecturas electrónicas complejas.



Reconocimiento a la innovación y la colaboración

El sistema MCM ha sido seleccionado como finalista de los Automotive Tech Partnership Awards 2026, un reconocimiento tanto a su carácter innovador como al valor de una estrecha colaboración con los fabricantes.



Además, el sistema está siendo evaluado para otros premios del sector cuyos ganadores se anunciarán más adelante este año.



"Ayudar a los fabricantes a equilibrar innovación de vanguardia, rapidez y costes es precisamente la razón por la que el codesarrollo temprano resulta tan importante. Cuando la colaboración comienza desde las primeras fases, podemos alinear mejor los conceptos avanzados con los objetivos de coste y los calendarios de lanzamiento, llevando experiencias diferenciadas al mercado más rápidamente y ayudando a los fabricantes a competir de forma más eficaz", añadió Rea.



Leggett Dynamics presentó el sistema MCM la semana pasada en la Automotive Engineering Expo celebrada en Nagoya (Japón) y mostrará esta y otras innovaciones en la Automotive Interiors Expo Europe, que tendrá lugar en Stuttgart (Alemania) del 23 al 25 de junio (stand 3216).



Sobre Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo esta marca, la compañía ofrece soluciones de eMotion y Comfort para asientos de automoción, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.



Las empresas de Leggett Dynamics operan a nivel mundial, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y más de 6.200 empleados. Sus principales centros se encuentran en Detroit, Núremberg y Shanghái.



Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una Plataforma de Sistemas de Confort (masaje, soporte lumbar, refuerzos laterales y suspensión), una Plataforma de Sistemas de Movimiento (motores, actuadores y cables), una Plataforma de Software e Integración y Servicios de Innovación, que incluyen programas de codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.



Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc. (NYSE: LEG), fabricante de productos para los sectores residencial, industrial y del mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.

Contacto

Emisor: Leggett Dynamics

Nombre contacto: Dawn K. Looney

Descripción contacto: Vicepresidente de Marca Global, Marketing y Comunicaciones, Leggett Dynamics

Teléfono de contacto: +1.248.980.1248