Leggett & Platt Automotive lanza su nueva identidad de marca: Leggett Dynamics

Marinela Cirstea, presidenta de Leggett Dynamics - Leggett Dynamics

(Información remitida por la empresa firmante)

Acelera la innovación y el crecimiento en sistemas integrados de confort, movimiento y software

Madrid, 10 de junio de 2026.- Leggett & Platt Automotive anunció hoy el lanzamiento de su nueva identidad de marca, Leggett Dynamics, junto con el lema "eMotion & Comfort for everyone, everywhere, every day" ("eMotion y confort para todos, en todas partes, todos los días"), marcando un cambio estratégico destinado a acelerar la innovación y el crecimiento en sistemas de confort y movimiento para la automoción, mercados adyacentes y otros sectores diversificados.



Megatendencias y cambios en las preferencias de los consumidores

"Leggett Dynamics crea experiencias en las que el confort y el movimiento se sienten naturales, inteligentes, personalizados e intuitivos en todos los aspectos de la vida. Esto nos posiciona favorablemente en el mercado tanto en términos de megatendencias como de anticipación e innovación proactiva ante las expectativas futuras", afirmó Marinela Cirstea, presidenta de Leggett Dynamics.



Según Cirstea, el confort y el movimiento se sitúan en el epicentro de megatendencias convergentes y del cambio de prioridades de los consumidores hacia experiencias personalizadas, salud y bienestar, así como hacia una sincronización instantánea de la conexión digital en todos los ámbitos de la vida. Señaló que, desde el CES hasta Auto Shanghai, la movilidad está evolucionando para convertirse en una extensión de los salones, oficinas, espacios de entretenimiento y áreas de juego, donde los asientos y la experiencia de usuario pasan a ser el producto principal.



"El confort y el movimiento ya no son simples características. Juntos, constituyen la experiencia de marca definitoria y lo que convence a los compradores. Gracias a la herencia de Leggett en la ingeniería del confort y el movimiento en los lugares donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan, nadie conoce el confort y el movimiento como Leggett", afirmó Cirstea.



Cambios en liderazgo e ingeniería

Desde que asumió la dirección en octubre de 2025, Cirstea ha alineado al equipo directivo y a la organización global en torno a una toma de decisiones más ágil, una mayor cercanía con los clientes y una cultura basada en el empoderamiento y la responsabilidad.



Como parte central de estos esfuerzos, Leggett Dynamics ha optimizado sus capacidades globales de ingeniería, I+D y operaciones mediante la ampliación de competencias regionales y la simplificación de los procesos de desarrollo y colaboración para acelerar la innovación tanto en productos nuevos como existentes, así como en procesos y producción.



"Al combinar experiencia en ergonomía, integración vertical de software y una sólida estructura local para mercados locales, ayudamos a nuestros clientes a avanzar más rápido y a llevar al mercado soluciones inteligentes de confort y movimiento a gran escala".



Transformación de la cartera

Leggett Dynamics también presentó una nueva estructura para sus productos y servicios organizada en cuatro áreas clave:



• Plataforma de Sistemas de Confort: masaje, soporte lumbar, refuerzo lateral (bolster) y suspensión.



• Plataforma de Sistemas de Movimiento: motores, actuadores y cables.



• Plataforma de Software e Integración: software, hardware e integración de arquitectura eléctrica/electrónica (E/E); confort inteligente definido por software y experiencia de usuario.



• Servicios de Innovación: codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios ergonómicos.



Leggett Dynamics presentará oficialmente su nueva marca y exhibirá sus últimas innovaciones en dos eventos próximos del sector: Automotive Engineering Expo en Nagoya, Japón (17-19 de junio, stand 96) y Automotive Interiors Expo Europe en Stuttgart, Alemania (23-25 de junio, stand 3216).



Sobre Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estas empresas desarrollan soluciones de eMotion y Confort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.



Las empresas de Leggett Dynamics operan a nivel global, con presencia en 28 ubicaciones repartidas en 12 países y más de 6.200 empleados, con centros clave en Detroit, Núremberg y Shanghái. Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una Plataforma de Sistemas de Confort (masaje, soporte lumbar, refuerzo lateral y suspensión), una Plataforma de Sistemas de Movimiento (motores, actuadores y cables), una Plataforma de Software e Integración y Servicios de Innovación, incluyendo codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.



Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc. (NYSE: LEG), fabricante de productos residenciales, industriales y de mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los lugares donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.

Contacto

Emisor: Leggett Dynamics

Nombre contacto: Dawn K. Looney, APR

Descripción contacto: Vicepresidente de Marca Global, Marketing y Comunicaciones Leggett Dynamics

Teléfono de contacto: +1.248.980.1248