Legivalia, la empresa de eliminación de reseñas online, cierra nueva ronda de inversión - Legivalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

Tras ser galardonada por el programa Explorer del Banco Santander, la legal-tech refuerza su estructura para combatir el impacto silencioso de las reseñas falsas en la facturación empresarial.

Legivalia se consolida como el referente indiscutible en la protección de activos digitales en España. La compañía, recientemente premiada con el galardón al “Mejor Elevator Pitch” en la categoría de proyecto innovador por el Banco Santander, ha anunciado el cierre de una nueva ronda de inversión. Esta inyección de capital permitirá a la tecnológica acelerar su plan de expansión por Europa y duplicar su capacidad operativa para dar respuesta a la creciente demanda de seguridad reputacional.

Un respaldo al modelo de negocio y al liderazgo

"Este galardón y la nueva inyección de capital son un reflejo de la confianza que el mercado tiene en nuestro modelo", señala su fundador y director general, Tomás G. Según el directivo, el éxito de la plataforma radica en haber transformado un proceso complejo en una solución de alta eficiencia que permite proteger a las empresas de ataques externos con una ejecución ágil y precisa.

Rigor legal basado en el Código Penal

A diferencia de otras agencias, la metodología única de Legivalia.es se apoya en una sólida base jurídica. La compañía utiliza de forma experta la jurisprudencia sobre el Código Penal, específicamente en lo relativo a los artículos 205 al 210, que regulan los delitos de injuria y calumnia. Este enfoque permite impugnar y retirar reseñas fraudulentas con un rigor legal que garantiza la protección del honor y la imagen de marca de sus clientes frente a difamaciones infundadas.

El peligro de la "pérdida silenciosa" de facturación

Desde Legivalia advierten de un fenómeno alarmante: las reseñas negativas pueden provocar una caída de hasta el 30% en los ingresos de una empresa. "Hemos descubierto que muchos empresarios achacan a 'malas temporadas' o a una 'bajada de la demanda' lo que en realidad es un problema de reputación silencioso en Google y otras plataformas", explican desde la firma. Esta pérdida de clientes ocurre de forma invisible, alejando al consumidor antes incluso de que este llegue a contactar con el negocio.

Crecimiento y expansión de la plantilla

El éxito de sus protocolos ha impulsado un crecimiento exponencial de la propia compañía. Actualmente, el equipo de Legivalia cuenta ya con 11 empleados especializados en tecnología y derecho digital, y las previsiones son ambiciosas: esperan duplicar la plantilla a finales de este 2026 para consolidar su liderazgo en el mercado europeo.

Con esta estructura reforzada y el aval de instituciones de primer nivel, Legivalia se prepara para liderar el sector legal-tech, devolviendo a las empresas el control sobre su presencia online y asegurando que su rendimiento no se vea comprometido por el fraude digital.

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