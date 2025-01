LEGO® Education anuncia una solución interactiva de aprendizaje de ciencias para Primaria y Secundaria (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Según un nuevo informe de LEGO Education, el aprendizaje interactivo contribuye a adquirir confianza, pero solo la mitad de los estudiantes tienen acceso a esas experiencias en las lecciones de ciencias. LEGO Education Ciencias aspira a cambiar esta situación.

BILLUND, Dinamarca, 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, LEGO Education ha anunciado LEGO Education Ciencias, su nueva solución didáctica para ayudar a los educadores a llevar el aprendizaje interactivo de las ciencias a más estudiantes. Diseñada para potenciar la participación, LEGO Education Ciencias ofrece más de 120 atractivas lecciones de ciencias alineadas con el currículo y presentaciones listas para usar en el aula por docentes y estudiantes (de Primaria a Secundaria, con edades de 5 a más de 11 años) que les permitirán aplicar el mundo de las ciencias a la vida real.

Las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión de los conceptos y métodos científicos son cada vez más relevantes para afrontar los desafíos del futuro. Sin embargo, según el Informe sobre el nivel de implicación en el aula (edición Ciencias), fruto de un estudio encargado por LEGO Education, el 45 % de los estudiantes que declaran las ciencias como una de las asignaturas que menos les gusta las describen como demasiado difíciles, y el 37 % señalan que se les dan mal. En particular, el 58 % eran chicas, lo que pone de manifiesto la persistente brecha de género en las disciplinas STEM.

Estos datos evidencian la necesidad de rediseñar las lecciones de ciencias para que sean más inclusivas tanto para los estudiantes como para los docentes. El aprendizaje de las ciencias no solo implica comprender conceptos, sino que también desempeña un papel fundamental en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la creatividad. Cada estudiante merece alcanzar el éxito en las ciencias y, junto con los educadores, LEGO Education quiere hacer que eso sea una realidad.

"Las ciencias nos enseñan a formular preguntas con curiosidad para comprender el mundo que nos rodea —dice Victor Saeijs, presidente de LEGO Education—. Si los estudiantes creen que no se les da bien la materia o tienden a evitarla, nos arriesgamos a perder a toda una generación de jóvenes innovadores y resolutivos. Compartimos vuestro compromiso como educadores de ilusionar e implicar a los estudiantes con una enseñanza de las ciencias de alta calidad".

Con LEGO Education Ciencias, los docentes lo tienen todo para despertar de inmediato el interés de los estudiantes por los fenómenos científicos, además de su creatividad y sus habilidades para resolver problemas a través del aprendizaje interactivo. Las lecciones están adaptadas a los estándares científicos de nueva generación (NGSS) que se aplican en los Estados Unidos y con el currículo vigente en España para integrarlas en el aula con facilidad.

Cada lección comienza con una gran pregunta que, al tiempo que despierta la curiosidad e invita a indagar, conecta los principios científicos con el mundo real para comprenderlos mejor. Los estudiantes explorarán diferentes vías para encontrar una solución, formularán preguntas y colaborarán con sus compañeros. Los kits se han diseñado para grupos de cuatro estudiantes, y cada uno de ellos desempeña un papel activo en la lección. Esto atiende a las diferentes capacidades de aprendizaje y desarrolla habilidades como la colaboración y la comunicación.

"Ver crecer el entusiasmo y la creatividad de mis estudiantes fue una experiencia inspiradora —dice Jill Snodgrass, docente de Matemáticas y Ciencias de cuarto curso en el centro educativo Kernan Trail Elementary, Florida (Estados Unidos), que ha probado la nueva solución en su clase—. La naturaleza táctil de trabajar con piezas de LEGO les ayuda a afianzar su comprensión al vincular conceptos abstractos con resultados concretos. Ver el modelo de la lección terminado les entusiasmó muchísimo, especialmente cuando la serpiente de cascabel usó el cascabeleo de advertencia para protegerse de los depredadores. Su colaboración y alegría fueron, sin duda, lo más destacado del día".

El aprendizaje interactivo hace más accesible el conocimiento a todos los estudiantes y, sin embargo, solo el 55 % reciben estas experiencias en las lecciones de ciencias, según el informe. LEGO Education Ciencias ofrece momentos de emocionante descubrimiento a los estudiantes, capacita a los docentes e involucra a toda la clase con lecciones interactivas y colaborativas. Más de 3000 estudiantes en más de 100 aulas han probado la nueva solución didáctica durante su desarrollo.

"Una de las cosas que podemos hacer como educadores es transmitir a nuestros estudiantes una pasión por aprender que les dure toda la vida —dice Andrew Sliwinski, jefe de experiencia de producto en LEGO Education—. LEGO Education Ciencias ayuda a los educadores de todo el mundo a dar vida al currículo de ciencias de un modo diferente con lecciones listas para usar y con componentes y bloques de LEGO reutilizables de alta calidad. Estoy deseando ver estas experiencias de aprendizaje en las manos de los estudiantes".

LEGO Education Ciencias empezará a comercializarse en agosto de 2025. Para obtener más información, visita LEGOeducation.com/science.

Sobre LEGO Education Ciencias

Incluye más de 120 lecciones, materiales para el docente, y componentes y bloques de LEGO cuidadosamente seleccionados para facilitar el aprendizaje interactivo.

Proporciona materiales de primeros pasos, lecciones, mapa curricular, notas de facilitación y presentaciones listas para impartir en clase, disponibles en el Teacher Portal.

Otorga a los docentes la flexibilidad de poder seleccionar las lecciones según los ciclos educativos (aproximadamente 40 lecciones por kit) o de la forma que mejor se adapte a las necesidades del currículo.

Ofrece kits diseñados para un máximo de cuatro estudiantes que mejoran la colaboración y la participación.

Está disponible en tres kits, según el ciclo educativo. Ponte en contacto con un distribuidor oficial de LEGO Education para consultar precios y disponibilidad. Kit LEGO Education Ciencias 1.º-2.º de Primaria 277 piezas de LEGO 1 motor doble Cable de carga USB Instrucciones de construcción Kit LEGO Education Ciencias 3.º-5.º de Primaria 335 piezas de LEGO 1 motor doble 1 controlador 2 tarjetas de conexión Cable de carga USB Instrucciones de construcción Kit LEGO Education Ciencias 6.º de Primaria-2.º de ESO 424 piezas de LEGO 1 motor sencillo 1 motor doble 1 controlador 1 sensor de color 3 tarjetas de conexión Cable de carga USB Instrucciones de construcción



Acerca del Informe sobre el nivel de implicación en el aula (edición Ciencias) Un estudio encargado por LEGO Education en el que participaron más de 6000 personas entre docentes, padres y estudiantes de 1.º de Primaria a 2.º de ESO de todo el mundo, así como administradores de centros escolares de los Estados Unidos. Mercados incluidos: Alemania, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido. Tamaño total de la muestra: 6650, con un desglose de 2400 docentes, 2000 padres, 2000 estudiantes (de 5-14 años) y 250 administradores de centros escolares de los Estados Unidos. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2024.

Descarga el informe aquí (en inglés). Las principales conclusiones incluyen:

Solo un tercio (37 %) de los padres y la mitad (52 %) de los docentes de ciencias encuestados a nivel mundial creen que los estudiantes muestran un nivel de implicación suficiente con las ciencias.

La mayoría de los docentes de ciencias (73 %) no se sienten preparados para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de esta materia.

La mayor parte de los docentes de ciencias y padres encuestados consideran que la educación científica fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, habilidades fundamentales tanto dentro como fuera del aula.

Los estudiantes con acceso a experiencias de aprendizaje interactivo tienen 1,5 veces más probabilidades de sentirse seguros aprendiendo ciencias en comparación con aquellos que no lo tienen.

Tres de cada cuatro docentes de ciencias que incorporan el aprendizaje interactivo coinciden en que éste mejora las calificaciones y los resultados en los exámenes.

Sobre LEGO Education En LEGO Education, nuestro compromiso es ofrecer a los educadores y estudiantes las experiencias de aprendizaje más atractivas y enriquecedoras que jamás hayan conocido en el aula. Como parte de The LEGO Group, nuestro equipo, siempre orientado hacia el futuro y compuesto por educadores e innovadores, lleva 45 años creando experiencias de aprendizaje diseñadas para estudiantes de Primaria y Secundaria, basadas en las piezas de LEGO nuestra metodología de aprendizaje a través del juego y la obtención de resultados educativos guiados por el currículo. Juntos, podemos equipar a todos los estudiantes con los conocimientos y habilidades que necesitan para tener éxito, así como empoderarlos para reconstruir el mundo, dejándolo mejor de lo que lo encontraron.

