LEGO® Education anuncia una solución práctica de aprendizaje de informática e IA (2)

Los docentes de primaria y secundaria son conscientes de las ventajas de enseñar informática e IA de manera práctica, pero les faltan las herramientas adecuadas para despertar el interés de los estudiantes, según el nuevo informe Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education (Construyendo el futuro: informe global sobre la educación en informática e IA).

Las lecciones de LEGO Education, adaptadas a la edad de los estudiantes y alineadas con el currículo, ofrecen a los educadores todo lo necesario para enseñar conceptos de informática e IA como parte de sus programas educativos.

Education, adaptadas a la edad de los estudiantes y alineadas con el currículo, ofrecen a los educadores todo lo necesario para enseñar conceptos de informática e IA como parte de sus programas educativos. Los estudiantes exploran y desarrollan habilidades esenciales de alfabetización en informática e IA a través de un aprendizaje práctico, colaborativo y relevante.

(Información remitida por la empresa firmante)

BILLUND, Dinamarca, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, LEGO Education ha anunciado una nueva solución práctica y un currículo de informática e inteligencia artificial (IA) para las aulas de primaria y secundaria, diseñado para fomentar la colaboración y la creatividad y mejorar los resultados de aprendizaje. Con envíos a partir de abril de 2026, LEGO Education Pensamiento Computacional e IA permite a los centros escolares ampliar el tan necesario acceso a educación en informática e IA.

"Nuestra visión es que las niñas y los niños aprendan, construyan y programen juntos, lo que nos aleja de las clases de siempre en las que trabajan solos frente al ordenador con los auriculares puestos", comenta Atish Gonsalves, jefe de producto para Pensamiento Computacional e IA de LEGO Education. Con LEGO Education Pensamiento Computacional e IA, los estudiantes colaboran y trabajan en grupos de cuatro mientras los docentes facilitan lecciones prácticas con materiales listos para usar. Los kits están diseñados específicamente para las aulas de 1.º y 2.º de primaria, de 3.º a 5.º de primaria y de 6.º de primaria a 2.º de ESO, e incluyen ladrillos LEGO, componentes de hardware y lecciones accesibles para principiantes, pero con posibilidades infinitas para los estudiantes más avanzados.

Según el informe Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education (Construyendo el futuro: informe global sobre la educación en informática e IA), muchos docentes carecen de las herramientas correctas para despertar el interés de los estudiantes en estos conceptos. De hecho, más de la mitad de los docentes a nivel global indican que los recursos actuales aburren a los estudiantes y casi la mitad afirman que la informática no les resulta cercana ni conecta con sus intereses o su día a día. Aunque el 69 % de los docentes a nivel global coinciden en que la alfabetización en IA es esencial para el futuro de los estudiantes, el 40 % dicen que sus centros escolares no están preparados para enseñar estos temas de manera responsable.

"El futuro será liderado por niños que no solo usen la tecnología, sino que la entiendan, la cuestionen y, en última instancia, construyan un mundo mejor con ella", señala Andrew Sliwinski, jefe de experiencia de producto de LEGO Education. "La IA ofrece oportunidades increíbles para el aprendizaje, pero es un recurso que debe presentarse con intención y cuidado. Por eso desarrollamos una solución para el aula fundamentada en los valores de seguridad infantil, privacidad y bienestar de The LEGO Group. Con LEGO Education Pensamiento Computacional e IA, los niños y las niñas interactúan con la IA para construir su propia comprensión de cómo funciona esta tecnología de una forma segura y responsable".

Lo que está presentando LEGO Education es un enfoque práctico y centrado en el estudiante para enseñar conceptos de informática en el aula de una manera eficaz y fomentar la alfabetización en IA, la creatividad y la autonomía del estudiante. El informe reveló que los docentes valoran el aprendizaje digital con pantallas, pero desean un mayor equilibrio que les permita conseguir mejores resultados. El currículo de LEGO Education incluye tanto lecciones sin pantallas como lecciones que combinan ladrillos físicos con la app LEGO Education Coding Canvas para dar vida a las creaciones de los estudiantes. Para entender por qué y cómo funciona la tecnología, los estudiantes construyen y experimentan con la IA, lo que les enseña a interactuar con ella de una forma más relevante y responsable. Esto marca un cambio importante en cómo se imparten estas materias en los centros escolares.

Con el próximo lanzamiento de LEGO Education Pensamiento Computacional e IA y la reciente introducción de LEGO Education Ciencias, LEGO Education demuestra que está diseñando soluciones que dotan a los centros escolares de las herramientas que necesitan para enseñar, de manera más fácil y eficaz, temas que tradicionalmente están desconectados y son inaccesibles para numerosos estudiantes y docentes. Como parte de esta transición, se retirará la cartera LEGO Education SPIKE™, lo que incluye LEGO Education SPIKE™ Prime y LEGO Education SPIKE™ Essential. Conoce los detalles y las fechas en LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

Los pedidos de LEGO Education Pensamiento Computacional e IA empezarán a enviarse en abril de 2026. Para obtener más información, visita LEGOeducation.com/CS-AI.

Mantente conectado con nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y YouTube.

Información clave del producto

Los kits estarán disponibles en tres ciclos educativos: 1.º-2.º Primaria, 3.º-5.º Primaria y 6.º Primaria-2.º ESO.

Cada kit se presenta como una caja apilable que contiene ladrillos LEGO, componentes de hardware interactivos, tarjeta(s) de conexión, cable(s) de carga e instrucciones de construcción.

La app LEGO Education Coding Canvas ofrece una experiencia de programación intuitiva basada en bloques, con bloques de texto e iconos (disponible a través de un navegador web o como app de iOS). La app LEGO Education Coding Canvas no requiere que los estudiantes inicien sesión y solo almacena datos localmente.

El acceso ilimitado y gratuito al Teacher Portal incluye materiales introductorios, notas de facilitación, presentaciones para su uso en el aula, lecciones alineadas con el currículo y más.

Las experiencias colaborativas invitan a los estudiantes a construir, programar y crear sus propias interacciones con la IA.

FIRST LEGO League Future Edition amplía lo aprendido con LEGO Education Pensamiento Computacional e IA en el aula. FIRST LEGO League estará disponible en ediciones denominadas Founders Edition y Future Edition. Para obtener más información sobre la elegibilidad y la disponibilidad, visita LEGOeducation.com/FLL.

Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education (Construyendo el futuro: informe global sobre la educación en informática e IA)

Encuesta realizada a 1800 docentes y administradores en EE. UU., Alemania, Corea del Sur y Australia. Entre los encuestados había educadores generales, administradores educativos de EE. UU. y especialistas en informática. La encuesta fue realizada por Edelman DXI Research en nombre de LEGO Education durante agosto y septiembre de 2025.

Descarga el informe completo en LEGOeducation.com/AI.

Acerca de LEGO Education

LEGO Education lleva el aprendizaje práctico y basado en la indagación a las aulas de primaria y secundaria, e incluso más allá, combinando la experiencia de los educadores con interesantes lecciones alineadas con el currículo y ladrillos LEGO para ofrecer resultados de aprendizaje relevantes. Estas experiencias, cimentadas en la seguridad, la colaboración y el descubrimiento práctico, animan a los estudiantes a creer que cualquier materia o rumbo en la vida está a su alcance.

LEGO, el logotipo de LEGO, LEGO Education, el logotipo de LEGO Education y el logotipo de SPIKE son marcas comerciales de The LEGO Group. 2026 The LEGO Group.

Contacto para los medios

Kelley BresciaKelley.brescia@LEGO.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2857925/LEGO_Education_CSAI_Concept_Video.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857926/LEGO_Education_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857927/LEGO_Education_Box_Creativ.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857928/LEGO_Education_Lifestyle.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857929/LEGO_Education_Hand.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857930/LEGO_Education_Lifestyle_Build.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/lego-education-anuncia-una-solucion-practica-de-aprendizaje-de-informatica-e-ia-302657741.html