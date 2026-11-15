Lei Zhang nombrado TIME100 Climate 2026 Titan por pionero en infraestructura de energía limpia en la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocimiento de TIME subraya el liderazgo de Lei Zhang en la configuración de los sistemas energéticos para la era de la IA

SHANGHÁI, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fundador y presidente de Envision, ha sido nombrado Titán en la lista TIME100 Climate 2026 por su trabajo en la intersección de la energía limpia y la IA. Este reconocimiento llega en un momento en que Lei Zhang impulsa un nuevo modelo para potenciar la expansión global de la IA, combinando energías renovables, almacenamiento y computación de IA para abordar uno de los desafíos de infraestructura más importantes de la era de la IA: cómo aumentar la capacidad de procesamiento sin sobrecargar los sistemas de energía, que cada vez tienen más limitaciones.

TIME100 Climate reconoce a 100 líderes que impulsan acciones empresariales medibles, exitosas y equitativas en materia de clima. Lei Zhang fue incluido en la categoría de Titanes, que la revista TIME describe como "Inspiradora de una mayor ambición". En su perfil, la revista TIME destaca el trabajo de Lei Zhang para aprovechar el crecimiento de la IA y acelerar la expansión de las energías limpias, incluido el desarrollo por parte de Envision de centros de datos alimentados por sistemas dedicados de energía eólica, solar y baterías.

A medida que la IA impulsa una demanda sin precedentes de computación y energía, Lei Zhang cree que debería acelerar la expansión de las energías limpias, no agravar las limitaciones energéticas. Envision está poniendo en práctica esa convicción al combinar la energía renovable y la infraestructura de IA, lo que permite que ambas crezcan a la par.

Mission Gobi está poniendo en práctica esa visión, con el objetivo de alcanzar los 5 GW de capacidad de centro de datos de IA ecológico para 2030, y el Envision Galaxy Campus demuestra cómo la computación de IA y la energía renovable pueden escalar conjuntamente.

La ambición de Lei Zhang va más allá de alimentar la IA con energía limpia. Se trata de construir los sistemas energéticos del futuro que puedan convertir el crecimiento de la IA en un catalizador para la transición energética global.

Vea la lista completa TIME100 Climate 2026 y el perfil TIME100 Climate de Lei Zhang.

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