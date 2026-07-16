LemonConcentrate lanza una nueva gama de emulsiones para la industria internacional de bebidas

Desarrollo de productos - Equipo I+D+i - LemonConcentrate

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 16 de julio 2026.- LemonConcentrate amplía su oferta para la industria internacional de bebidas con una nueva gama de emulsiones oil-in-water, compounds y desarrollos personalizados. La compañía española refuerza así su posicionamiento como socio técnico para fabricantes y distribuidores que buscan soluciones estables, flexibles y adaptadas a diferentes mercados, procesos productivos y categorías de producto, en proyectos de distinta escala y complejidad técnica

LemonConcentrate, compañía española especializada en la fabricación y suministro internacional de ingredientes derivados de frutas, presenta una nueva gama de emulsiones oil-in-water para la industria de bebidas.



La nueva línea se integra en un portfolio que incluye concentrados de zumo, compounds, zumos NFC, aceites esenciales, purés y desarrollos personalizados para fabricantes, embotelladores y distribuidores internacionales.



Las emulsiones oil-in-water permiten dispersar y estabilizar componentes lipofílicos, como los aceites cítricos, dentro de matrices acuosas. Estas soluciones pueden aportar turbidez, color, cuerpo y una sensación en boca más completa, además de contribuir a mantener la estabilidad visual y sensorial del producto durante su vida útil.



Sus principales aplicaciones incluyen bebidas carbonatadas, refrescos, aguas saborizadas, bebidas energéticas, productos ready-to-drink, mixers, siropes y otras formulaciones líquidas.



La gama comprende emulsiones neutras o clouding agents, sin sabor ni color; emulsiones saborizadas con color; alternativas con color natural para proyectos clean label; y soluciones desarrolladas a medida según el perfil sensorial, la turbidez, el color y la estabilidad requeridos. Entre los perfiles disponibles se encuentran limón, naranja, citrus mix, pomelo, fruta de la pasión, tropical, melocotón, piña, granada, granadina y cola.



Desde el punto de vista técnico, LemonConcentrate trabaja con emulsiones weighted y unweighted. Las weighted emulsions incorporan sistemas emulsionantes y estabilizantes, como goma arábiga o almidón modificado, junto con agentes de ponderación destinados a reducir el riesgo de separación. Las unweighted emulsions se orientan a aplicaciones que requieren elevada turbidez, dispersión homogénea y una sensación en boca suave.



Para su desarrollo y fabricación, la compañía ha implantado dos líneas integradas de producción que permiten abordar referencias estandarizadas y proyectos personalizados, con flexibilidad para adaptarse a diferentes mercados, volúmenes y requerimientos técnicos.



LemonConcentrate acompaña a sus clientes desde la selección de materias primas y el ajuste de sabor, color y turbidez hasta los ensayos de estabilidad, la validación técnica y el escalado industrial.



"Cada proyecto industrial necesita mucho más que ingredientes de calidad. Requiere conocimiento del mercado, estabilidad técnica, flexibilidad en el desarrollo y capacidad para acompañar al cliente desde la selección de la materia prima hasta la aplicación final", señala Onofre Ortiz, Managing Director de LemonConcentrate.



La estrategia internacional de la compañía se apoya también en una presencia continuada en ferias profesionales. En Gulfood Manufacturing Dubai 2024, LemonConcentrate recibió el galardón a Mejor Producto Internacional y fue reconocida como mejor proveedor por su Orange Juice Concentrate 65º Brix, elaborado con naranja Valencia de procedencia 100 % española. En Anuga 2025, fue distinguida con el Innovation Award 2025 en la categoría Fruit Juice Concentrates.



La empresa continuará presentando sus soluciones en SIAL Paris 2026, Gulfood Manufacturing 2026, Djazagro 2027, UzFood 2027, Iran agrofood 2027, Fi Asia Thailand 2027, Anuga 2027 y Drinktec Munich 2028.



LemonConcentrate trabaja bajo certificaciones internacionales IFS, Kosher, Halal y Orgánico, y suministra ingredientes y desarrollos a medida a clientes de diferentes mercados.





Emisor: LemonConcentrate

Nombre contacto: Jose Alburquerque

Descripción contacto: LemonConcentrate

Teléfono de contacto: +34 968 974 602



