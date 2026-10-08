Leo Boeck y Bonpreu se unen para acercar el sabor del frankfurt a los hogares de Cataluña - Leo Boeck

Madrid, 8 de octubre de 2026.-

Los productos de Leo Boeck ya se comercializan en supermercados Bonpreu de Cataluña. La colaboración supone un paso importante para dos empresas de origen catalán que comparten su vínculo con el territorio.

Leo Boeck amplía su presencia en Cataluña de la mano de Bonpreu. Los productos de la marca ya han comenzado a comercializarse en supermercados de la cadena, facilitando que más consumidores puedan incorporarlos a su compra habitual y disfrutarlos en casa.

La colaboración une a dos empresas nacidas en Cataluña con trayectorias distintas y un punto en común: la voluntad de seguir creciendo cerca de las personas y del territorio. Para Leo Boeck, presente en la cultura del frankfurt desde 1927, esta llegada a Bonpreu representa un nuevo paso en su distribución en supermercados catalanes.

Los productos de Leo Boeck también pueden encontrarse en cadenas con presencia en Cataluña como Caprabo, Carrefour, Ametller Origen, Alcampo y Sorli. Su incorporación a Bonpreu amplía las opciones para que los consumidores encuentren la marca en sus establecimientos habituales

El frankfurt que nos une cobra así un nuevo sentido: el de dos empresas catalanas que suman esfuerzos para llevar los productos Leo Boeck a más hogares. Una colaboración que acerca la marca al día a día de quienes ya la conocen y permite que nuevos consumidores la descubran.

Sobre Leo Boeck

Leo Boeck es una marca vinculada al frankfurt desde 1927. Bajo el lema El frankfurt que nos une, reivindica los momentos compartidos alrededor de este producto.

Sobre Bonpreu

Bonpreu forma parte del Grup Bon Preu, empresa catalana del sector de la alimentación con supermercados en distintas poblaciones de Cataluña.