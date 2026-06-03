León selecciona la plataforma EcoTrafiX de Kapsch TrafficCom para modernizar la gestión del tráfico

Plataforma EcoTrafiX de Kapsch TrafficCom - Kapsch TrafficCom AG

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa integrará el hardware existente y el nuevo en el sistema de gestión del tráfico. El valor del contrato asciende a 2,975 millones de euros y tiene una duración de tres años

El Ayuntamiento de León ha adjudicado a Kapsch TrafficCom un contrato integral de mantenimiento y modernización de los sistemas de tráfico, reforzando así su compromiso con la innovación y la movilidad urbana integrada.

León, 3 de junio de 2026.- El contrato, por un valor de 2,975 millones de euros, tendrá una duración de tres años, con una prórroga opcional de 1+1 años, y los trabajos han comenzado el 1 de mayo. Abarca el mantenimiento de todas las instalaciones de tráfico en carretera de la ciudad, incluidos los controladores, al tiempo que amplía la infraestructura con nuevas cámaras de tráfico y señales de mensaje variable (VMS).



"La ciudad de León es consciente de que las necesidades de movilidad están cambiando y se está preparando para ello. Estamos orgullosos de ampliar nuestra relación con la ciudad", afirmó Juan Zamakona, director general de Kapsch TrafficCom Iberia. "Con este proyecto, León da un paso decisivo hacia un sistema de tráfico integrado y preparado para el futuro, capaz de evolucionar a medida que crecen las demandas".



Un elemento fundamental del proyecto es la integración completa de todo el hardware, tanto el ya existente como el nuevo, en el sistema de gestión del tráfico EcoTrafiX, creando así una base unificada para la gestión del tráfico en León. Al consolidar los datos y las operaciones en una única plataforma, la ciudad pretende integrar todos los sistemas de tráfico y permitir un enfoque más adaptable y basado en datos para la gestión de la movilidad. EcoTrafiX se adaptará a los requisitos específicos de León, respaldando la ambición de la ciudad de innovar todo su ecosistema de tráfico y responder a las necesidades cambiantes de movilidad.



Como parte del contrato, se actualizará el centro de control de tráfico de la ciudad para dar soporte a la base de hardware ampliada y al mayor nivel de integración del sistema. Para garantizar un funcionamiento fluido y una alta calidad del servicio, se ampliará el equipo local existente con cinco expertos adicionales, lo que reforzará las capacidades operación in situ y el soporte a largo plazo.



Al centrarse en la innovación, la integración de sistemas y el uso inteligente de los datos a través de EcoTrafiX, León está sentando las bases para una estrategia de movilidad urbana más inteligente y conectada que beneficia tanto a los operadores como a los usuarios de la vía pública, estrategia además apoyada en los mas altos estándares de calidad nacionales y europeos al seleccionar a Kapsch TrafficCom como partner.



Más información: Prensa / Kapsch TrafficCom



Acerca de Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.



Con sus soluciones integrales, cubren toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.



Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Más de 3,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 530 millones de euros en el año fiscal 2024/25.

Contacto

Emisor: Kapsch TrafficCom

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Descripción contacto: Responsable de Comunicaciones Corporativas en Kapsch TrafficCom AG

Teléfono de contacto: +43 664 628 1720



