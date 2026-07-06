Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, elegido miembro de la Junta Directiva de AUTELSI - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

El nombramiento, ratificado tras la Asamblea General Ordinaria de la asociación, refuerza la presencia de Open-Ideas en uno de los principales espacios de referencia del sector TIC en España. Leonard Pera compaginará esta nueva responsabilidad con su cargo como Presidente de la Comisión Internacional de AUTELSI

Madrid, 6 de julio de 2026.- La nueva Junta Directiva, presidida por Leandro Pérez Manzanera, contará con la presencia de empresas como Telefónica, Vodafone, Cisco, Carrefour o Mapfre y administraciones públicas como la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias o el Gobierno de Navarra. Leonard Pera Cebrián, CEO de Open-Ideas, ha sido reelegido miembro de la nueva Junta Directiva de AUTELSI, la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tras la finalización del proceso electoral y la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la entidad, en la que se ratificó la composición del órgano directivo que liderará la asociación durante los próximos cuatro años.

Leonard Pera pasa a formar parte de una Junta Directiva integrada por profesionales y representantes de algunas de las empresas, administraciones y entidades tecnológicas más relevantes del país, consolidando la presencia de Open-Ideas en un entorno estratégico para el impulso de la transformación digital, la innovación y la evolución del sector TIC en España.

Leonard Pera compaginará esta responsabilidad con su puesto como Presidente de la Comisión Internacional de AUTELSI, desde donde continuará aportando una visión especializada sobre el papel de la tecnología en la competitividad empresarial, la sostenibilidad, la internacionalización y el desarrollo de nuevos modelos de transformación digital.

Esta elección refuerza, además, la aportación de una perspectiva vinculada a los proyectos europeos y al impacto que las iniciativas de la Unión Europea tienen en la transformación digital de España, tanto desde el punto de vista legislativo como desde la óptica del negocio, la innovación y la adaptación de empresas y administraciones públicas a los nuevos retos tecnológicos.

Leonard Pera es experto en digitalización y sostenibilidad, con una amplia trayectoria en el ámbito TIC y una especial vinculación con el uso de la tecnología para afrontar desafíos como el cambio climático, la modernización del sector turístico y la mejora de la competitividad de empresas y territorios.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un Executive MBA por IE Business School, un postgrado en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de Madrid y formación especializada en la Unión Europea por la Escuela Diplomática. Asimismo, dispone de certificación internacional en sostenibilidad EAES.

Con más de 20 años de experiencia en el sector TIC, Leonard Pera ha trabajado en compañías líderes como Telefónica y Deutsche Telekom, donde ha liderado equipos comerciales y proyectos estratégicos con grandes resultados. Además, ha desarrollado actividad docente como profesor en ESERP, Uadin Business School y la Escuela de Finanzas.

Es autor de los libros “100 consejos para vender en Internet” y “Manual para Digitalizar una Pyme”, y ha coordinado informes de referencia en el marco de AUTELSI como el Informe AUTELSI Turismo Inteligente y el Informe AUTELSI La Tecnología en el Reto Climático, dos trabajos alineados con su trayectoria profesional en digitalización, sostenibilidad y aplicación práctica de la tecnología a sectores estratégicos.

Para Open-Ideas, este nombramiento supone un reconocimiento a una trayectoria profesional centrada en la transformación digital, la innovación aplicada y la generación de impacto real en empresas, destinos turísticos y administraciones públicas.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital, marketing turístico, comunicación estratégica y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial. Su trabajo se centra en acompañar a destinos, administraciones públicas y entidades turísticas en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la competitividad, la comunicación y la experiencia del visitante. En el marco de Smart Levante, Open-Ideas participa en la coordinación técnica y comunicativa del congreso, contribuyendo a reforzar su enfoque profesional, práctico y orientado al sector turístico.

Sobre AUTELSI

AUTELSI, la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, es una entidad de ámbito nacional y sin ánimo de lucro constituida en 1987. Su actividad se centra en impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, promoviendo el estudio, la investigación, la difusión de conocimiento y el intercambio entre usuarios, proveedores, administraciones y agentes del sector TIC. La asociación actúa como foro de encuentro y representante de los usuarios profesionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información, fomentando la innovación, la formación, la estandarización de procedimientos, la armonización normativa y el uso responsable de la tecnología, incluyendo el respeto y cuidado del medio ambiente.

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