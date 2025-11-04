(Información remitida por la empresa firmante)

- LEPAS brilla en la Cumbre Internacional de Usuarios Chery 2025, donde "la tecnología encuentra la elegancia" para definir una nueva forma de vida

WUHU, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 17 al 21 de octubre, se celebró en Wuhu, Anhui, la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. LEPAS, la nueva marca de energía renovable de Chery Group, presentó su identidad de marca a través de diversas actividades. Ante medios de comunicación internacionales y representantes de distribuidores, LEPAS consolidó su posicionamiento como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante".

Experiencia de conducción elegante: pruebas interactivas y de larga distancia

El Viaje Global de Conducción Elegante (Parada en China) y la Prueba de Conducción Recreativa permitieron a los invitados experimentar el LEPAS L8 en diversos escenarios de conducción a lo largo de 900 kilómetros. Los participantes pusieron a prueba la autonomía, la conducción inteligente, la comodidad y la adaptabilidad. En la Prueba de Conducción Recreativa, sesiones interactivas como la aceleración en línea recta y el slalom destacaron la precisión de manejo y el control de potencia del LEPAS L8. Los invitados también experimentaron el Asistente de Estacionamiento Automático (APA) y el Asistente de Estacionamiento Remoto (RPA), mientras que la función Vehículo a Carga (V2L) alimentaba las cafeteras y parrillas disponibles en el lugar. Un juego de búsqueda del tesoro en el compartimento de almacenamiento mostró el diseño interior del vehículo, ilustrando la "tecnología elegante para la vida diaria".

El Estilo Elegante de LEPAS se presenta: La primera casa de estilo de vida elegante LEPAS del mundo y la presentación de la marca definen la esencia de la "Elegancia"

La primera Casa de Estilo de Vida Elegante LEPAS del mundo también abrió sus puertas durante la cumbre. El espacio integró LEPAS L8, LEPAS L6 y LEPAS L4 en tres escenas inmersivas: "Espacio LEPAS", "Paseo por la Memoria" y "Café del Tiempo". Atrajo a numerosas figuras públicas, entre ellas Ban Ki-moon, octavo secretario general de las Naciones Unidas; Ng Kai Seng, ministro consejero de la Embajada de Malasia en China; JeryL Lee, cantante malasio; y Sanly Liu, Miss Universo Indonesia 2025.

En la presentación de la marca LEPAS y el lanzamiento de su tecnología Elegant, la marca desveló su pilar tecnológico: LEPAS Elegant Technology. Además, anunció la ceremonia de firma del Acuerdo de Distribución Global y el Programa Global de Socios para un Estilo de Vida Elegante, marcando así un nuevo capítulo en su expansión internacional.

Seguridad y ecosistema: La base de la confianza

Durante la cumbre, LEPAS realizó su primera prueba de seguridad abierta para el LEPAS L8, que incluyó pruebas de resistencia al desgaste, vadeo de obstáculos y vuelco. Demostró sus estándares de seguridad de cinco estrellas y su elegancia sin concesiones, basada en la seguridad. Junto con el robot AiMOGA de Chery Group y la exposición del ecosistema, que abarcó diversos escenarios de estilo de vida, LEPAS brilló en la cumbre y estableció un nuevo referente para la conducción elegante en la nueva era energética.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811327/LEPAS_Shines_at_the_2025_Chery_International_User_Summit.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-brilla-en-la-cumbre-internacional-de-usuarios-chery-2025-302603245.html