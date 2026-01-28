LEPAS envía LEPAS L4 a Sudáfrica, acelerando su expansión en el mercado global

(Información remitida por la empresa firmante)

TAICANG, China, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de enero, la nueva marca de vehículos eléctricos LEPAS completó su envío de exportación en el puerto de Taicang. El primer lote de más de 500 vehículos LEPAS L4 se cargó oficialmente y se envió al puerto de Durban, Sudáfrica.

Sudáfrica es uno de los centros clave del mercado automovilístico africano y uno de los principales mercados mundiales de vehículos con volante a la derecha. Gracias a sus puertos y redes logísticas bien desarrolladas, el país constituye una importante puerta de entrada para las marcas extranjeras que se expanden a África. El LEPAS L4 de este envío se basa en la nueva plataforma inteligente LEX del Grupo Chery, con unas dimensiones de 4.400 1.820 1.635 mm y una distancia entre ejes de 2.700 mm. Desde la perspectiva del consumidor, el LEPAS L4 se alinea con la transición continua del mercado automotriz global hacia nuevas energías, satisfaciendo la demanda potencial de vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) de alta calidad. Desde la perspectiva de la marca, este envío también significa que los productos de LEPAS están completamente preparados para ofrecer una experiencia de conducción y manejo elegante a usuarios con diversos hábitos de conducción, incluso en carreteras en condiciones complejas. Al recopilar comentarios del mundo real, LEPAS perfeccionará progresivamente sus productos y sistemas de servicio, sentando las bases para una mayor expansión del mercado y el desarrollo de la marca.

Tras la llegada del primer lote al puerto de Durban, LEPAS utilizará Sudáfrica como centro estratégico para expandirse a otros mercados, aprovechando el consolidado sistema de distribución de vehículos, los puertos y las redes logísticas del país. Mientras consolida sus propias ventajas, LEPAS continuará implementando la estrategia del Grupo "en algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar", centrándose en operaciones locales e innovación de productos para ofrecer soluciones de movilidad de vehículos de nueva energía más inteligentes y elegantes para los consumidores locales.

Sudáfrica es solo el punto de partida de la expansión global de LEPAS. La marca continuará presentando sus productos, redes, presencia de marca y servicios posventa en distintos países y continentes, llevando al mundo su filosofía de estilo de vida elegante, infraestructura de apoyo, tecnologías de vanguardia para vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) y oportunidades de empleo relacionadas con la industria de vehículos de nueva energía, posicionándose como un contribuyente a largo plazo al ecosistema global de movilidad NEV.

