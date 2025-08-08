(Información remitida por la empresa firmante)

- LEPAS L4 debuta en el extranjero, abriendo una nueva puerta a una vida exquisita y viajes placenteros para la juventud global

WUHU, China, 8 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Recientemente, el L4, el modelo debut de la Serie Smart bajo la marca LEPAS del Grupo Chery, hizo su primera aparición internacional en el Salón Internacional del Automóvil de Yakarta, Indonesia. Con su diseño elegante, ágil, refinado y singularmente expresivo, el L4 abre una nueva puerta a la "vida exquisita y los viajes placenteros" para los jóvenes de todo el mundo.

El L4 salió de la línea de producción de la fábrica china de Chery el 16 de julio, iniciando oficialmente su andadura global. Equipado con tecnología de vanguardia, el L4 cuenta con una pantalla central de control e instrumentos de 13,2 pulgadas, junto con el chip Snapdragon 8155 en la cabina y la exclusiva experiencia de conducción inteligente APA + L2, que incorpora tecnología avanzada en cada detalle.

En cuanto a practicidad, la L4 es flexible y fácil de usar, con 31 compartimentos de almacenamiento (34 en la versión BEV), asientos traseros plegables, distribuciones versátiles y bolsillos de red elásticos para satisfacer diversas necesidades diarias. Su adaptabilidad a cualquier situación es igualmente impresionante: con una capacidad de remolque de 750 kg, portaequipajes, cámara para salpicadero, luces de camping desmontables, excelente transitabilidad y una gran cantidad de accesorios, se adapta fácilmente a los desplazamientos urbanos y a las aventuras al aire libre.

Más allá de su robusta configuración, el L4 aspira a ser un "compañero de moda" para los jóvenes que exploran el mundo.

Su exterior adopta la estética Leopard, inspirada en las líneas musculares y dinámicas de los leopardos, y combinada con faros de pupila vertical, logrando un equilibrio entre funcionalidad refinada y atractivo visual. El interior ofrece un exquisito tercer espacio, donde paletas de colores suaves y materiales respetuosos con la piel se combinan en armonía para crear una cabina de bienestar para quienes viajan solos y una zona ideal para selfis para salidas con amigos. Funciones inteligentes como el asistente de voz aportan inteligencia de alto nivel al vehículo, fusionando estilo y esencia.

Lo que permite al L4 ofrecer una experiencia de viaje refinada es la solidez sistemática del Grupo Chery. En 2025, Chery ocupó el puesto 233 en la lista Fortune Global 500, con exportaciones acumuladas que superaron los 5 millones de unidades, convirtiéndose en la primera marca automovilística china en alcanzar este hito.

L4 nació para ser global gracias a la red global de centros de I+D de Chery, una cadena de suministro integral y una base de usuarios de más de 17 millones en todo el mundo. Ya sea para mujeres con un estilo de vida urbano, jóvenes profesionales, recién casados o autónomos, la L4 ofrece una solución de viaje que combina calidad con individualidad.

