Premiados a los Trofeos - Felix Damian

(Información remitida por la empresa firmante)

Los Trofeos de los Franceses en España 2026 distinguen a Anne Fornier, Julie Charvet, Manel Chikh y Bastien Verot

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- Lepetitjournal.com, medio de referencia para los franceses y francófonos residentes en el extranjero, celebró ayer en la Residencia de Francia en Madrid la entrega de los Trofeos de los Franceses en España 2026. La ceremonia contó con la presencia de Kareen Rispal, embajadora de Francia en España; Nathalie Coggia, diputada de la 5.ª circunscripción; Nathalie Berthy, cónsul general de Francia en Madrid y representantes de la comunidad francesa y del ámbito empresarial e institucional.



En esta edición, Anne Fornier, cofundadora del Institute of Ecosystem-Related Impacts Research; Julie Charvet, fundadora de L’Envers; Manel Chikh, fundadora y CEO de MyBubbleHealth, y Bastien Verot, director general de Electra España, fueron reconocidos por sus contribuciones a la investigación científica, el emprendimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial. Los galardones ponen en valor el talento de profesionales franceses que desarrollan su actividad en España y contribuyen a estrechar los vínculos entre ambos países.



Anne Fornier recibió el Trofeo Educación, de manos del Colegio San Luis de los Franceses, por su trabajo en investigación medioambiental y salud planetaria. Vulcanóloga afincada en Barcelona, es cofundadora del Institute of Ecosystem-Related Impacts Research, creado en 2022-2023 para estudiar las relaciones entre los ecosistemas y la salud humana, animal y ambiental, bajo el concepto One Health ("Una sola salud"). En 2018 fundó la Volcano Active Foundation y también ha participado en la creación de la Sociedad Española de Salud Medioambiental (SESMA), además de colaborar con instituciones académicas como la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid.



Durante la gala, Fornier destacó que "recibir este premio es un reconocimiento al esfuerzo por acercar la investigación científica a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Los problemas medioambientales no entienden de fronteras y necesitamos conectar conocimientos y formar a nuevas generaciones capaces de comprender cómo los cambios en nuestro entorno afectan a nuestra salud y a la de nuestros ecosistemas".



El Trofeo Emprendimiento, otorgado por EDHEC Business School, distinguió a Julie Charvet, fundadora de L’Envers, una marca de moda artesanal creada en España en 2015 que combina la tradición textil francesa con el trabajo de talleres familiares españoles. Procedente de una familia vinculada al sector textil, Charvet puso en marcha un proyecto basado en la fabricación responsable, las materias naturales y el diseño atemporal. Frente a los modelos de producción intensiva, L’Envers fabrica principalmente bajo pedido para limitar los excedentes. Entre 2015 y 2025, comercializó alrededor de 17.000 prendas a más de 8.000 clientes de 36 países.



Charvet explicó que "cuando creé L’Envers quería demostrar que era posible construir una marca de moda respetando los tiempos de producción, el trabajo de los artesanos y la calidad de las prendas. Emprender en España me ha permitido unir mis raíces francesas con una tradición textil extraordinaria. Este premio reconoce también a los talleres y profesionales que han confiado en el proyecto desde el principio".



El Trofeo Innovación, concedido por Laplace, fue para Manel Chikh, fundadora y CEO de MyBubbleHealth, empresa de tecnología médica que desarrolla soluciones basadas en IA para facilitar el seguimiento de la salud infantil. Doctora en Farmacia y titulada por HEC Paris, cuenta con 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y las tecnologías médicas.



Su compañía desarrolla BBSKOPE, una tecnología que utiliza la cámara de un teléfono móvil para medir sin contacto físico constantes vitales de niños de entre 0 y 5 años, como la frecuencia cardíaca y respiratoria. Actualmente se encuentra en fase de ensayos clínicos en 4 centros hospitalarios y prevé avanzar hacia su comercialización en el último trimestre de 2027, sujeta a los requisitos regulatorios. Chikh también promueve el emprendimiento femenino a través de SheBoost, incubadora que ha acompañado a más de 50 fundadoras.



Chikh señaló que "la innovación cobra verdadero sentido cuando responde a necesidades reales. Trabajamos para que tecnologías como la inteligencia artificial se conviertan en herramientas accesibles que ayuden a mejorar la atención sanitaria infantil. Esta distinción nos motiva a seguir avanzando y recuerda la importancia de contar con más mujeres liderando proyectos científicos y tecnológicos".



Bastien Verot, director general de Electra España, recibió el Trofeo Manager del Año, de manos de M&B Abogados, por su labor al frente de la expansión de esta compañía francesa especializada en infraestructuras de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Desde septiembre de 2023, lidera su implantación en España, donde Electra ha puesto en marcha un plan de inversión de 200 millones de euros hasta 2028.



Bajo su dirección, la compañía ha creado un equipo local de 25 profesionales, con oficinas en Madrid y Barcelona, y ha impulsado acuerdos para ampliar su red de recarga. A finales de 2025, había firmado más de 200 contratos y contaba con cerca de 50 proyectos en desarrollo. Verot también es cofundador de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), desde la que contribuye al desarrollo del sector en España.



Verot remarcó que "este reconocimiento refleja el trabajo de un equipo que ha conseguido construir un proyecto desde cero en un mercado tan dinámico como el español. Liderar no consiste únicamente en alcanzar objetivos de crecimiento, sino en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollarse. El talento, la confianza y el trabajo conjunto son los verdaderos motores de cualquier transformación empresarial".



La ceremonia contó con el patrocinio de EDHEC Business School, Laplace, M&B Abogados y el Colegio San Luis de los Franceses, así como con la colaboración de Colomba Real Estate, Caisse des Français de l'Étranger, MSH International, Novotel, 3AW - Intro Ibérica, L'Oréal Luxe, Vatel, Le Canelé, Los Quesos de l'Amélie, Saveurs de France y Vinofilia.



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Es un periódico dedicado a la comunidad expatriada de los franceses y francófonos. Creado en 2001 en México, ofrece información general y local en 80 ciudades alrededor del mundo. Totalmente independiente, cuenta con un sitio web con diferentes secciones temáticas (Actualidad, salud, cultura, economía,…), y con información local de cada ciudad (recomendaciones, agenda, anuncios clasificados…). Reconocida su utilidad por los franceses y francófonos residentes en el extranjero, organiza igualmente los Trofeos de los Franceses del extranjero. Premio que recompensa trayectorias remarcables de franceses residentes en el extranjero, y que se entrega en el marco de una cena de gala en el prestigioso Quai d’Orsay. En España, cuenta con 4 ediciones: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

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