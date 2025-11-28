Lepetitjournal.com premia a Néogusto, Diario Vivo y SportDone impulsando el talento francés en España

Ganadores Trofeos Lepetitjournal.com - Félix Damián

Los Trofeos de los Franceses en España 2025 distinguen a Iris Lucidarme, Vanessa Rousselot y Stéphane Grégori ante destacadas autoridades francesas en Madrid

lepetitjournal.com, medio de referencia para los franceses y francófonos residentes en el extranjero, celebró ayer en la Casa de Velázquez la entrega de los Trofeos de los Franceses en España 2025. La ceremonia contó con la presencia de Nathalie Berthy, Cónsul General de Francia, Sophie Briante Guillemont, Senadora representante de los franceses en el extranjero, Nathalie Coggia, Diputada de la 5.ª circunscripción y Hervé Heyraud, Presidente fundador de lepetitjournal.com.



En un evento celebrado en la Casa de Velázquez de Madrid, Iris Lucidarme, cofundadora de Néogusto, Stéphane Gregori, fundador de SportDone, y Vanessa Rousselot, cofundadora en Madrid de Diario Vivo, recibieron sus premios de manos de EDHEC Business School, Club Med y Laplace, respectivamente.



Iris Lucidarme recibió el Trofeo Emprendimiento de la mano de EDHEC Business School por su labor al frente de Néogusto, una agencia de viajes a medida centrada en el turismo gastronómico responsable. Creada en 2021 junto a Anne Giffard, la empresa diseña itinerarios basados en la sostenibilidad, la autenticidad y la colaboración con actores locales. En solo tres años, Néogusto ha registrado un crecimiento superior al 70 % y se ha consolidado como la primera agencia francófona especializada en este ámbito. Lucidarme expresó su agradecimiento por el galardón, destacando que "esta distinción confirma que nuestros esfuerzos tienen sentido y que valores como el encuentro humano, la autenticidad y la cultura culinaria conectan cada vez con más viajeros. Además, este reconocimiento supone un impulso importante, una fuente de confianza y una oportunidad para que más gente conozca la agencia y contribuya a su crecimiento sin perder su espíritu original".



El Trofeo Arte de Vivir, otorgado por Club Med, fue para Vanessa Rousselot, realizadora, y narradora francesa afincada en Madrid desde 2012. Fue Presidenta de la Casa de Velázquez y realizó su primer largometraje documental, En otra casa, retratando mujeres latinoamericanas migrantes que trabajan en España para sostener a sus familias. Esta obra fue premiada por Movistar+ en 2015 y marcó el inicio de un recorrido centrado en la escucha, la observación y la visibilización de historias silenciadas.



En 2017, Rousselot cofundó en Madrid, junto al periodista François Musseau, el proyecto Diario Vivo, un innovador formato de live journalism en el que periodistas, escritores y artistas comparten en escena relatos reales en primera persona, acompañados de música en directo. Sin grabaciones ni retransmisiones, estas veladas devuelven a la palabra su fuerza, emoción y autenticidad. Actualmente, representado en un teatro de la Gran Vía madrileña, Diario Vivo ha reunido a más de 20.000 espectadores y se ha consolidado como una experiencia cultural única, aclamada por la crítica.



Rousselot celebró que "Francia valore un recorrido que en los últimos años ha estado volcado en la creación de contenidos audiovisuales, sonoros y teatrales que ofrecen múltiples puertas de entrada a la cultura y a la identidad española. Es un signo que muestra que tiene sentido hacer emerger historias que emocionan y ayudan a comprender el mundo".



El Trofeo Innovación, concedido por Laplace, distinguió a Stéphane Grégori, emprendedor orientado al futuro en la intersección entre deporte, tecnología y bienestar. Residente en Madrid desde hace más de veinte años, fundó en 2019 SportDone, una plataforma digital con aplicación móvil que une a la comunidad global de amantes del deporte.



Disponible en cinco idiomas y con presencia en Europa, México y Estados Unidos, SportDone reúne más de treinta disciplinas y permite a sus usuarios encontrarse, organizar actividades, participar en eventos o unirse a clubes según sus intereses, integrando además un espacio de comercio electrónico y entrenamiento personalizado. Bajo la marca HealthCare by SportDone, Grégori ha desarrollado una línea de suplementos nutricionales para deportistas, distribuida en Amazon, Decathlon, El Corte Inglés, Intersport y una red de farmacias y clubes, consolidando un enfoque integral que combina deporte, salud e innovación digital.



Grégori señaló que recibir el Trofeo Innovación "va mucho más allá del reconocimiento individual o incluso del logrado por SportDone". Destacó el valor del respaldo institucional, desde la Embajada de Francia hasta los organismos que impulsan el emprendimiento francés en el extranjero, como Business France, La FrenchTech o BPI.



El fundador de SportDone remarcó que este premio es también "un homenaje al deporte, a la comunidad y al poder de socialización presente en cada persona." Considera que una sencilla aplicación puede inspirar a deportistas de todo tipo y demostrar que "una innovación francesa puede cambiar los usos, conquistar mercados y federar comunidades internacionales, desde España hasta Silicon Valley". Concluye afirmando que "es un motor de equipo y una energía colectiva que anima a ir más lejos y más rápido, demostrando que la innovación francesa puede exportarse y triunfar en todo el mundo".



La ceremonia de los Trofeos lepetitjournal.com España contó con el patrocinio de EDHEC Business School, Club Med, Laplace, Barnes Immobilier, Caisse des Français de l’Etranger y M&B Abogados, y fue organizada en colaboración con Essendi, Los Quesos de l'Amélie, L’Oréal Luxe, Maison Huchin, Ouigo, Pernod Ricard, Saveurs de France, Vinofilia y la escuela de administración hotelera Vatel.



lepetitjournal.com es un periódico dedicado a la comunidad expatriada de los franceses y francófonos. Creado en 2001 en México, ofrece información general y local en 75 ciudades alrededor del mundo. Totalmente independiente, cuenta con un sitio web con diferentes secciones temáticas (Actualidad, salud, cultura, economía, etc.), y con información local de cada ciudad (recomendaciones, agenda, anuncios clasificados, etc.). Reconocida su utilidad por los franceses y francófonos residentes en el extranjero, lepetitjournal.com organiza igualmente los Trofeos de los Franceses del extranjero. Premio que recompensa trayectorias remarcables de franceses residentes en el extranjero, y que se entrega en el marco de una cena de gala en el prestigioso Quai d'Orsay. En España, lepetitjournal.com cuenta con 4 ediciones: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.





