Les presentamos a CAS Newton: IA agencial diseñada para la ciencia

(Información remitida por la empresa firmante)

El acceso conversacional a 150 años de conocimiento científico interconectado establece un nuevo estándar para el descubrimiento fiable

COLUMBUS, Ohio, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CAS, una división de la Sociedad Química Estadounidense, anunció hoy el lanzamiento de CAS Newton℠, una IA con capacidad de análisis científico diseñada específicamente para el descubrimiento científico. CAS Newton se basa en el conocimiento científico publicado y seleccionado por científicos de CAS, recurriendo a más de 150 años de literatura dentro de la Colección de Contenido de CAS™ para garantizar la precisión y el rigor científico.

Al fundamentar los análisis generados por la IA en un conocimiento científico exhaustivo y riguroso, CAS Newton ofrece respuestas fiables que ayudan a los investigadores a desenvolverse con confianza ante la ambigüedad, los resultados contradictorios y la evidencia incompleta, acelerando así el progreso. Los primeros comentarios de los usuarios refuerzan el valor de este enfoque: tres de cada cuatro encuestados consideran que las respuestas de CAS Newton son más fiables que las de otras herramientas de IA.

"CAS proporciona los datos químicos más fiables, completos y rigurosamente seleccionados disponibles", afirmó John Yates, profesor del Instituto de Investigación Scripps, a título personal. "El desarrollo de agentes de IA inteligentes sobre esta base ampliará significativamente el acceso y mejorará la eficiencia. CAS Newton empoderará a los usuarios, transformando a los usuarios ocasionales en superusuarios altamente eficaces".

Según los comentarios de los usuarios, CAS Newton se considera la mejor IA con capacidad de interacción para la ciencia, ya que aborda de forma conversacional preguntas científicas complejas y mantiene el contexto a medida que la investigación avanza, basándose en el conocimiento científico publicado y recopilado en los datos de CAS. Mediante interacciones posteriores, refina las preguntas y sintetiza los resultados en múltiples etapas, lo que facilita el acceso al conocimiento científico fiable y ayuda a los investigadores a pasar de la pregunta al conocimiento de forma más eficiente, manteniendo el rigor científico en todas las disciplinas.

Obtenga información nueva y más profunda de los datos científicos publicados: CAS Newton se basa en la Colección de Contenidos de CAS para conectar conceptos de química, biología, ciencia de materiales y propiedad intelectual.

CAS Newton se basa en la Colección de Contenidos de CAS para conectar conceptos de química, biología, ciencia de materiales y propiedad intelectual. Ahorre tiempo y obtenga respuestas fiables para agilizar la toma de decisiones: Los flujos de trabajo inteligentes basados en agentes resumen grandes conjuntos de referencias en información concisa y perfeccionan su enfoque a medida que las preguntas se vuelven más complejas.

Los flujos de trabajo inteligentes basados en agentes resumen grandes conjuntos de referencias en información concisa y perfeccionan su enfoque a medida que las preguntas se vuelven más complejas. Acceda fácilmente al conocimiento científico global: CAS Newton proporciona acceso conversacional al conocimiento científico publicado a nivel mundial sin necesidad de conocimientos especializados en búsquedas.

"El lanzamiento de CAS Newton marca un cambio radical en la forma en que el conocimiento científico fluye a través del descubrimiento", explicó Tim Wahlberg, director de producto y presidente interino de CAS. "CAS Newton combina la IA con capacidad de análisis científico con la fiabilidad y la gobernanza de la Colección de contenidos de CAS, permitiendo a los investigadores pasar de las preguntas a respuestas fundamentadas que pueden verificar. Va más allá de una única interfaz, adaptándose a las necesidades de los equipos en su entorno de trabajo, incluso dentro de entornos seguros que permiten a las organizaciones aplicar CAS Newton junto con datos propios. Esto ofrece a los líderes de I+D y a los investigadores una vía práctica para innovar con mayor rapidez sin comprometer la confianza".

Las organizaciones de I+D pueden implementar CAS Newton en entornos seguros e integrarlo con datos propios mediante MCP, API y plataformas de IA de terceros. Este enfoque permite a los equipos innovar utilizando sus propios datos, manteniendo la fiabilidad, la gobernanza y la sólida base científica de los datos de CAS en todos los flujos de trabajo de investigación. En consonancia con el enfoque de CAS hacia la inteligencia artificial ética, CAS Newton opera dentro de un entorno de aplicación seguro, lo que garantiza que no se comparta ninguna información del usuario fuera de la solución y que las consultas y los resultados nunca se utilicen para el entrenamiento de modelos entre usuarios.

Ahora los usuarios pueden acceder a CAS Newton dentro de CAS SciFinder, CAS BioFinder y mediante una interfaz independiente de CAS Newton. Para obtener más información, visite la página de introducción a CAS Newton en cas.org.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para acelerar los avances que mejoran vidas. Capacitamos a los innovadores globales para que naveguen eficientemente por el complejo panorama de datos actual y tomen decisiones con confianza en cada fase del proceso de innovación. Como especialistas en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor colección autorizada de datos científicos curados por expertos del mundo y proporciona soluciones, servicios y experiencia esenciales en información. Científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales de diversos sectores confían en CAS para descubrir oportunidades, mitigar riesgos y aprovechar el conocimiento compartido, lo que les permite pasar de la inspiración a la innovación con mayor rapidez. CAS es una división de la Sociedad Química Estadounidense (American Chemical Society). Conéctese con nosotros en cas.org.

Contacto de medios:Joe SinghDirector sénior de comunicaciones CAS-PR@cas.org

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