Les Roches nombra nuevo CEO

CRANS-MONTANA, Suiza, 24 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Les Roches Global Hospitality Education, una de las principales escuelas de negocios de gestión y dirección hotelera del mundo, ha nombrado CEO a Carlos Díez de la Lastra. Nombrado por el consejo de administración de Les Roches, sucederá a Christine Demen Meier quien se jubila. Durante los 3 años al frente de Les Roches Global obtuvo amplios logros como el lanzamiento de laboratorio de innovación Spark y el nuevo Máster de Estrategia Hotelera y Transformación Digital.

Considerado uno de los 150 profesionales más influyentes del turismo en España, Carlos Díez de la Lastra aporta 25 años de experiencia en el sector de la educación superior, los últimos 8 al frente de la sede de Les Roches en Marbella, donde se ha enfocado en consolidar el liderazgo de la institución en España y promover su expansión a escala internacional. Antes de su incorporación al equipo de Marbella fue vicepresidente de expansión y director general de la Universidad Europea de Canarias en España dentro de la red mundial de Laureate International Universities.

Carlos Díez de la Lastra, que destaca por su profundo conocimiento de la industria y su relación con los directivos y empresarios del sector, aporta también los conocimientos adquiridos en diferentes grupos de expertos, entre ellos el Comité creado por Turismo Costa del Sol para afrontar la crisis mundial provocada por la epidemia del coronavirus, o el Comité de Educación Online de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Díez de la Lastra aprovechará su amplia experiencia y red para posicionar aún más a Les Roches a la vanguardia de la digitalización e innovación del sector hospitality, supervisando la expansión internacional de Les Roches. Les Roches tiene campus en Suiza (Crans-Montana), España (Marbella), y China (Shanghái), con cerca de 3.000 estudiantes y un equipo de 320 empleados.

Díez de la Lastra es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y graduado con un Máster Universitario en Dirección de Empresas–MBA por el IEDE. "Recibo con motivación el desafío de liderar una de las mejores instituciones educativas del mundo y tomar el relevo de la Dra. Christine Demen Meier. Su increíble legado me permite comenzar este nuevo y prometedor período de Les Roches con una base sólida. Estamos en tiempos difíciles, pero llenos de oportunidades para la industria. La educación no solo actuará como un trampolín para el crecimiento de la hotelería y el turismo, sino también como un renovador de muchos de sus conceptos más tradicionales. Me siento afortunado de tener la oportunidad de encabezar esta nueva etapa a nivel mundial con Les Roches".

