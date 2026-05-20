L’Escala impulsa el alojamiento vacacional en la Costa Brava

Homes in Costa Brava / Torrent API - L'Escala

(Información remitida por la empresa firmante)

El municipio de L’Escala, en la provincia de Girona, se posiciona como uno de los enclaves más dinámicos de la Costa Brava en el mercado de alojamientos vacacionales. El aumento de la demanda, impulsado por el turismo internacional y nuevas tendencias como el teletrabajo, apunta a una temporada estival con cifras récord, según los datos de reservas registrados por Homes in Costa Brava

Girona, 20 de mayo de 2026.- El municipio de L’Escala, en la provincia de Girona, se consolida como uno de los enclaves más dinámicos de la Costa Brava en el mercado del alojamiento vacacional. El aumento de la demanda, impulsado por el turismo internacional y nuevas tendencias como el teletrabajo, apunta a una temporada estival de alta ocupación, según señalan desde Homes in Costa Brava.



Este incremento responde, en gran medida, al creciente interés de viajeros internacionales, procedentes de Francia, Alemania y Bélgica, que buscan destinos menos masificados pero con una oferta completa de ocio, gastronomía y naturaleza. L'Escala destaca en este sentido por su equilibrio entre autenticidad local y servicios turísticos de calidad, con una oferta que combina patrimonio, actividades al aire libre y una amplia variedad de rincones por descubrir, tal y como recogen algunas guías sobre qué ver el destino.



Las agencias especializadas en alquiler vacacional en la zona coinciden en señalar un cambio en el perfil del visitante. "El turista actual valora la privacidad, el confort y la posibilidad de vivir como un residente local. L'Escala ofrece precisamente eso: una experiencia mediterránea auténtica", explica un representante del sector. Este cambio ha impulsado la diversificación de la oferta, con apartamentos frente al mar, casas familiares y villas con servicios personalizados.



Otro de los factores clave es el auge del fenómeno "workation", que permite a profesionales trabajar en remoto desde destinos turísticos. Gracias a su entorno tranquilo, buena conectividad y calidad de vida, L’Escala se está convirtiendo en una opción cada vez más popular para estancias de media y larga duración, contribuyendo a desestacionalizar la demanda.



En paralelo, la Costa Brava sigue consolidándose como un referente por la calidad de sus calas y entorno natural, un atractivo clave para el visitante internacional. En este contexto, L'Escala se beneficia de su cercanía a algunas de las playas más valoradas de la región, muchas de ellas destacadas en recopilaciones sobre mejores calas de la zona. El crecimiento del alojamiento vacacional en L’Escala refleja no solo la fortaleza del turismo en Girona, sino también una evolución en las preferencias del viajero. Adaptarse a estas nuevas demandas será clave para mantener la competitividad del destino en los próximos años.



De cara a la temporada alta, las previsiones apuntan a una elevada ocupación durante los meses de verano, reforzando el posicionamiento de L’Escala como uno de los destinos clave de la Costa Brava.

Contacto

Emisor: Homes in Costa Brava

Nombre contacto: Esther

Descripción contacto: etorrent@torrent-api.com

Teléfono de contacto: 972751744