Entre lesiones y errores, los Yankees se alejan del liderato - Swing Completo

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva York, 10 de julio de 2026.- El panorama en el Bronx ha pasado de preocupante a alarmante. Los New York Yankees sumaron su quinta derrota consecutiva al caer este lunes 7 carreras por 3 ante los Detroit Tigers, extendiendo un bache ofensivo y defensivo que ya empieza a costarles muy caro en las aspiraciones divisionales. Tal y como analiza Swing Completo, tras venir de ser barridos dolorosamente el fin de semana por sus eternos rivales, los Boston Red Sox, los del Bronx volvieron a lucir desorientados y sin respuestas sobre el terreno de juego, dejando una imagen muy alejada de la esperada para un equipo llamado a pelear por los primeros puestos.

Una ofensiva en coma: Récord histórico de futilidad

La ausencia por lesión de los cañoneros Aaron Judge y Giancarlo Stanton ha dejado al lineup de los Yankees completamente inofensivo.

Ante el pitcheo de Detroit (encabezado por una joya de Casey Mize de 10 ponches), Nueva York fue limitado a una producción microscópica, desatando una estadística vergonzosa:

Hito negativo: Por primera vez en toda la historia de la franquicia en una sola temporada, los Yankees han sido limitados a 3 hits o menos en cuatro partidos consecutivos.

Sequía extrema: El promedio de bateo colectivo del club en este lapso de cuatro juegos cayó a un paupérrimo .098, la cifra más baja para la organización en un tramo de cuatro desafíos en su historia.

Una defensa que regala el juego

Si el madero no responde, el guante tampoco está ayudando. Los Yankees igualaron su peor racha de la temporada con 5 reveses en línea en gran parte por regalar libertades. Ante los Tigers permitieron 5 carreras sucias, elevando a 14 el total de anotaciones inmerecidas concedidas en esta racha de cinco derrotas.

La debacle defensiva es evidente: han permitido 20 carreras sucias en los últimos 10 juegos, una cifra alarmante si se compara con las apenas 22 que concedieron en los primeros 74 compromisos del año.

Para colmo de males: Susto y lesión para Jazz Chisholm Jr.

La mala suerte del encuentro quedó sellada en la parte alta de la cuarta entrada con un choque de terror. Ante un elevado corto al jardín derecho de Hao-Yu Lee, el camarero bahameño Jazz Chisholm Jr. corrió de espaldas buscando la pelota, impactando de forma violenta con el patrullero derecho, el prospecto cubano Jasson Domínguez, cuyo guante golpeó directamente el rostro de Chisholm.

Tras quedar tendido en el césped por varios minutos, Chisholm logró salir del terreno por su propio pie, pero el alto mando de los Yankees confirmó de inmediato que el infielder fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral de Major League Baseball, dejando otra sensible baja en una alineación ya de por sí mermada.

Balance y Alarma en el Este de la Americana

El colapso de 2 victorias y 8 derrotas en los últimos 10 desafíos ya provocó cambios en la tabla de posiciones:

Tampa Bay Rays (48-33) 5 victorias consecutivas y balance de 7-3 en los ultimos 10 juegos.

New York Yankees (48-36) 5 derrotas en línea y solo 2 triunfos en los últimos 10 partidos

Con ese balance de 48-36, los dirigidos por Aaron Boone ya cedieron la cima y marchan segundos en el Este de la Liga Americana, un juego y medio por detrás de los Tampa Bay Rays. De no despertar pronto este letargo ofensivo, la temporada de los Bombarderos del Bronx podría empezar a salirse de control antes de lo esperado.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: Swing Completo

Contacto: Swing Completo

Número de contacto: +18603297613