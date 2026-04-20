LET’S BE GROUP convierte Coachella en un escaparate global para Time Road y Selene - LET'S BE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

LET’S BE GROUP, la agencia global destacada en influencer marketing, conquista Coachella con un squad de más de 16 creadores y marcas como Time Road y Selene.

La compañía internacional reafirma su posicionamiento como referente del sector llevando al festival más icónico del mundo una estrategia de comunicación, publicidad y social media de alto impacto.

Madrid, 20 de abril de 2026.- LET'S BE GROUP, la agencia internacional líder en influencer marketing, comunicación estratégica y social media, ha llevado Coachella a un nuevo nivel de visibilidad con la activación más ambiciosa de su historia en el festival. Con un squad de más de 16 creadores —entre los que destacan perfiles de la talla de Sara Fructuoso, Astrid Millán, Samantha Costantini, Natalia Osona y Tania Deniz—, la compañía ha posicionado a marcas como Time Road y Selene en el centro de la conversación digital global, demostrando su capacidad para conectar talento, marcas y cultura a escala internacional.

La acción refuerza el papel de LET’S BE GROUP como una agencia capaz de generar posicionamiento, alcance y notoriedad en entornos de máxima relevancia cultural. Este tipo de estrategias permite a las marcas asociarse a un contexto aspiracional y global, multiplicando su visibilidad y acelerando su conexión con nuevas audiencias.

En esta activación, LET’S BE ha sido la encargada de coordinar toda la logística operativa y de acompañar el desarrollo integral del proyecto, desde la recomendación de contenidos para los influencers hasta la conversación estratégica con las marcas, asegurando una ejecución cuidada en cada fase de la experiencia. Este modelo de trabajo integral pone de relieve la capacidad de LET’S BE GROUP para gestionar de principio a fin proyectos complejos en mercados y contextos de alta exigencia.

Con esta edición, la compañía celebra además su cuarto año consecutivo en Coachella, una presencia sostenida que consolida su proyección internacional y su visión de futuro. A ello se suma una trayectoria de activaciones y presencia en otros escenarios globales de referencia, como Cannes, Tomorrowland, o las Fashion Weeks internacionales, reforzando la imagen de LET'S BE GROUP como una agencia que no solo opera en España, sino que trabaja de forma activa en los puntos de mayor influencia cultural del mundo.

Todo este despliegue estratégico marca un punto de inflexión para la compañía. En esta nueva era, y tras un profundo cambio de imagen y rebranding, LET’S BE GROUP se posiciona de forma indiscutible como la agencia líder global de influencer marketing. La empresa, fundada por María Majón, cuenta con más de 18 años de experiencia y una trayectoria consolidada en campañas para marcas globales como 3M, L’Oréal, Make Up Revolution, Santander, Carrefour y Clarel. Su evolución hacia un modelo más internacional, aspiracional e innovador refuerza la ambición de LET’S BE GROUP de seguir creciendo fuera de España y consolidarse como un actor clave en la industria global de la influencia.

“LET’S BE GROUP no solo detecta talento: impulsa identidades y construye posicionamiento real para marcas que quieren crecer con visión global”, señalan desde la agencia.

Con esta presencia en Coachella, LET’S BE reafirma su papel como agencia referente para marcas que buscan estrategias de alto impacto, capaces de combinar creatividad, alcance y posicionamiento en los escenarios más relevantes del panorama internacional.

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