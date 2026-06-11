El Levante Almeriense celebra en Pulpí una jornada estratégica sobre el futuro turístico del destino - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

Pulpí, 11 de junio de 2026.- La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense celebrará el próximo miércoles, 17 de junio de 2026, en el Espacio Escénico de Pulpí, la jornada “PSTD Levante Almeriense: Estrategia y Retos del Destino”, un encuentro de carácter institucional y estratégico orientado a poner en valor los avances del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense y reflexionar sobre los principales retos de futuro del territorio. La jornada, impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, y organizada por Open-Ideas, consultora especializada y adjudicataria del proyecto en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, se enmarca en una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este encuentro se plantea como una continuación del trabajo iniciado con el Congreso Smart Levante, celebrado en Huércal-Overa el pasado 12 de mayo, donde la inteligencia artificial, la transformación digital, los datos y la calidad turística fueron protagonistas. En esta segunda cita, el foco se amplía hacia la estrategia territorial, el balance de actuaciones, la colaboración institucional y el legado que el PSTD deja en los 14 municipios que integran la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.

La asistencia presencial a la jornada requiere inscripción previa a través del formulario disponible en la web de la Mancomunidad.

Además, con el objetivo de facilitar la participación de todas aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Pulpí, la jornada podrá seguirse también mediante retransmisión en directo a través de YouTube.

Una visión compartida para los 14 municipios

La jornada comenzará con la recepción de asistentes a partir de las 11:00 horas y continuará con la inauguración institucional, en la que está prevista la participación de Domingo Fernández Zurano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y alcalde de Huércal-Overa; Juan José Alonso Bonillo, delegado de Turismo, Andalucía Exterior, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería; y Juan Pedro García Pérez, alcalde de Pulpí.

Posteriormente, Domingo Fernández Zurano protagonizará la keynote institucional “Catorce municipios, una visión: el futuro turístico del Levante Almeriense”, una intervención orientada a reforzar la visión compartida del destino y el papel del PSTD como herramienta de transformación turística, cohesión territorial y generación de nuevas oportunidades para el conjunto del Levante Almeriense.

El programa incluye también la mesa “Avances del PSTD en los 14 municipios: logros y desafíos”, que reunirá a representantes institucionales vinculados a distintos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de la provincia de Almería. Está prevista la participación de Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas del Almanzora; Alfonso García, alcalde de Vera; Francisco García Cerdá, alcalde de Mojácar; y Domingo Fernández Zurano, presidente de la Mancomunidad. La mesa estará moderada por Marian Fuentes, gerente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.

El legado del PSTD y la colaboración público-privada

Uno de los momentos centrales de la jornada será la ponencia “El legado del PSTD Levante Almeriense: avances, actuaciones y ejecución del PSTD Levante Almeriense”, a cargo de Leonard Pera, CEO de Open-Ideas. Esta intervención permitirá presentar el estado de ejecución del Plan, las actuaciones desarrolladas y su contribución a la modernización, sostenibilidad y competitividad turística del territorio. La sesión incluirá, además, la proyección del vídeo resumen de todas las actuaciones del PSTD Levante Almeriense.

La jornada abordará también el papel de la colaboración público-privada como factor clave para impulsar un turismo más sostenible e innovador. La mesa “Colaboración público-privada para impulsar un turismo más sostenible” contará con la participación de Juan Bautista López Ruiz, concejal del Área de Educación, Cultura, Festejos, Turismo y Geoda de Pulpí; Beatriz Sánchez del Álamo, concejal de Turismo de Cartagena; y Javier Melero, CEO & Founder de Aumentur. La mesa estará moderada por Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus.

Este bloque permitirá reflexionar sobre la importancia de conectar la acción pública, la iniciativa privada, la innovación tecnológica y la gestión turística para avanzar hacia destinos más competitivos, sostenibles y alineados con las nuevas demandas de visitantes, empresas y ciudadanía.

Tras el cierre de las sesiones, el encuentro finalizará con un espacio de networking entre autoridades, ponentes, personal técnico y asistentes. Asimismo, está prevista una visita institucional y técnica a la Geoda de Pulpí, la mayor visitable del mundo, vinculada al valor turístico, patrimonial y territorial del municipio.

Una actuación vinculada al PSTD Levante Almeriense

La jornada se integra en las actuaciones de comunicación, sensibilización y capacitación vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Levante Almeriense, especialmente en relación con la Actuación 7. Capacitación en transformación digital del sector turístico y la Actuación 14. Sensibilización al residente y al turista.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la celebración de esta jornada, la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense refuerza su compromiso con una estrategia turística común para los 14 municipios del territorio, basada en la sostenibilidad, la innovación, la cooperación institucional, la colaboración público-privada y la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del destino.

Sobre la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense agrupa a 14 municipios del este de la provincia de Almería (Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera), que trabajan juntos para ofrecer un destino turístico de calidad. Con una gran diversidad de paisajes, desde playas mediterráneas hasta sierras y entornos rurales, esta zona combina naturaleza, cultura y tradición. El visitante puede disfrutar del sol, la gastronomía local, el patrimonio histórico y numerosas actividades al aire libre. La Mancomunidad impulsa un modelo de turismo sostenible y accesible, que protege el entorno y valora la identidad de cada pueblo. Ideal para quienes buscan descanso, aventura o experiencias auténticas en el sur de España.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital, marketing turístico, comunicación estratégica y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial. Su trabajo se centra en acompañar a destinos, administraciones públicas y entidades turísticas en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la competitividad, la comunicación y la experiencia del visitante. En el marco de Smart Levante, Open-Ideas participa en la coordinación técnica y comunicativa del congreso, contribuyendo a reforzar su enfoque profesional, práctico y orientado al sector turístico.

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