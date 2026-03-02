El Levante Almeriense refuerza su modelo turístico inteligente con la implantación de la Smart Office - Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense presenta en Huércal-Overa los resultados del proyecto de implantación de la Oficina de Gestión Turística Inteligente, desarrollado en el marco del PSTD Levante Almeriense y financiado con fondos Next Generation EU.

Huércal-Overa, 2 de marzo de 2026.

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense celebró ayer, en el Salón de Plenos de Huércal-Overa, el acto oficial de cierre y presentación de resultados del proyecto de implantación de la Oficina de Gestión Turística Inteligente “Smart Office”, desarrollado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El evento permitió presentar públicamente las actuaciones ejecutadas y poner en valor el impacto de esta transformación digital en la gestión turística comarcal, así como en la mejora de la experiencia de visitantes y residentes.

El Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, Domingo Fernández, ha destacado que con la culminación de este proyecto el Levante Almeriense no solo se moderniza, sino que se posiciona a la vanguardia como un Destino Turístico Inteligente real y operativo. Hemos conectado todos nuestros municipios bajo una misma plataforma que ofrece servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mejorando la experiencia de quien nos visita y, al mismo tiempo, facilitando el trabajo de nuestros gestores municipales con herramientas de última generación. Hoy, el Levante Almeriense es un destino más cohesionado, sostenible y accesible, preparado para los retos del turismo del siglo XXI."

Un proyecto estratégico para consolidar al Levante Almeriense como Destino Turístico Inteligente

Con la finalización de este proyecto, el Levante Almeriense refuerza su posicionamiento como Destino Turístico Inteligente, apostando por la digitalización, la sostenibilidad y la gobernanza como pilares de su modelo turístico.

La actuación ha permitido implantar un ecosistema tecnológico integral que conecta a todos los municipios de la Mancomunidad bajo una misma plataforma de gestión y promoción turística, facilitando tanto la planificación del viaje por parte del visitante como la actualización y control de contenidos por parte de los gestores municipales.

El sistema implantado actúa como una oficina de turismo digital 24/7, accesible desde distintos canales y dispositivos, integrando entorno físico y entorno digital en una experiencia unificada. El proyecto ha supuesto la implantación de un ecosistema de herramientas digitales para la gestión y promoción turística del destino.

A través del mismo se desarrolla una web moderna, accesible y multilingüe que centraliza la información turística del territorio, incluyendo rutas, puntos de interés, agenda de eventos y servicios turísticos: turismolevantealmeriense.es/. El portal ha sido desarrollado bajo criterios de accesibilidad, posicionamiento SEO e interoperabilidad, permitiendo además la integración con otros sistemas de información turística y la explotación de datos para la mejora continua del destino.

Así mismo se implementa una aplicación turística que permite ofrecer rutas geolocalizadas, contenidos multimedia enriquecidos, funcionalidades offline y un asistente recomendador basado en inteligencia artificial capaz de generar propuestas personalizadas según los intereses y perfil del visitante.

El proyecto ha incluido también la Instalación de 3 dispositivos digitales interactivos en diferentes municipios de la comarca, que permiten consultar información turística en tiempo real, incluso fuera del horario de atención presencial. Estos equipos están conectados a un sistema centralizado de cartelería digital que posibilita la actualización remota de contenidos. A la vez que la Instalación de 14 paneles y 140 placas informativas distribuidas estratégicamente en puntos de interés, incorporando códigos QR que enlazan directamente con los contenidos digitales del destino. Esta integración refuerza la conexión entre señalética física y plataforma digital.

Además del desarrollo de acciones formativas dirigidas a técnicos municipales y gestores turísticos, con el objetivo de garantizar la correcta gestión autónoma de las herramientas implantadas y asegurar la sostenibilidad operativa del sistema en el tiempo. Ejecutándose un plan de comunicación orientado tanto a residentes como a visitantes, destinado a dar a conocer las nuevas herramientas digitales implantadas y reforzar la imagen del Levante Almeriense como destino innovador, accesible y sostenible. Este plan ha incluido la producción de un vídeo explicativo del proyecto, la puesta en marcha de campañas específicas en redes sociales para la difusión de las actuaciones desarrolladas y la colaboración con un influencer especializado en turismo, con el objetivo de ampliar el alcance del proyecto y generar contenido experiencial vinculado al territorio.

La culminación de este proyecto supone el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PSTD Levante Almeriense en materia de transición digital, capacitación y sensibilización, contribuyendo a los hitos definidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para más información sobre la oferta turística del Levante Almeriense, se puede visitar turismolevantealmeriense.es/.

