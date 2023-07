Levantina Group, líder mundial ante la creciente demanda en el mercado de la piedra natural

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 27 de julio de 2023.

"La demanda global de lo escaso es creciente y la piedra natural lo es", explicó recientemente Guillermo Pérez Aboy, Managing director de Levantina Group, acerca de la buena situación por la que atraviesa el sector de la piedra natural y el granito. Un buen momento que la compañía alicantina está aprovechando para crecer con fuerza, gracias a su apuesta por la innovación y a su larga experiencia en el negocio. Eso sí, siempre bajo la máxima de la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente

Levantina Group es la firma líder en el sector de la piedra, con cerca de siete décadas de experiencia, lo que le confiere una base sólida desde la que crecer en este contexto de bonanza. "Nuestra experiencia nos ha aportado un conocimiento profundo de los procesos mineros e industriales y un alcance comercial global", explica Perez Aboy acerca de ese bagaje de la compañía.



Pero no solo con la experiencia te posicionas como líder, eso sirve de base, la innovación es siempre imperativa en un sector tan competitivo. Algo que, por ejemplo, está muy presente en Levantina Group. "A esa experiencia le añadimos una apuesta constante por la innovación y las mejoras tecnológicas", apunta el Managing Director de la División de Granito, Brasil y UK, que también señala que gracias a estos avances ahora son capaces de "cortar un gran bloque de cuarcita en 1 día, algo que antes requería una semana, o que nuestros acabados incorporen tratamientos con características anti-manchas y anti-bacterias para su uso diario".



Esa innovación, por ejemplo, le ha permitido expandir su negocio tanto en el segmento de nuevos materiales como lanzar nuevas líneas en otros donde ya están consolidados. Uno de esos casos es la apuesta decidida de Levantina Group por la creciente demanda de la piedra natural, cuyo sector está creciendo a buen ritmo, a través de su firma Naturamia (que trabaja con granito y cuarzo). En la actualidad, las tendencias se centran tanto en tonos oscuros, con carácter y toques exóticos, como en colores tradicionales en tonos blancos o crema ,combinados con tonalidades intensas y texturas cálidas para lo que el grupo cuenta con "combinaciones de colores únicas que las hacen inimitables", señala Perez Aboy.



Esta evolución en el sector de la piedra natural se trabaja desde Levantina Group a través de dos vías, que fortifican su posición en el negocio. En primer lugar, se trabaja con la máxima de que cualquier producto de la compañía se debe adaptar "a las necesidades de los clientes". Un aspecto clave y que solo se puede conseguir desde esa creencia en la innovación que tiene la compañía. En segundo lugar, un control estricto sobre todo el proceso de creación, esto es, desde la misma extracción de la roca, desde cualquier mina del mundo, a su posterior tratamiento y venta.



Para ello, Levantina Group se vale de esa experiencia única, que le permite tener acceso a más de 100 cuencas mineras en todo el mundo localizadas en España, Portugal, Angola, Zimbabwe, Sudáfrica, Brasil, o Noruega entre otros países. El siguiente paso, es la transformación del producto, para lo que el grupo tiene fábricas también repartidas por distintos continentes, para finalmente comercializar cada línea en más de 70 países. Entre ellos, se incluyen cadenas hoteleras de referencia en Oriente Medio, así como centros comerciales y aeropuertos en diferentes países de Europa, América o proyectos arquitectónicos emblemáticos en las principales capitales europeas.



Sostenibilidad

A esos dos principios básicos que rigen Levantina, Group experiencia e innovación, se añade un tercero que hace de nexo de unión entre ellos y también con la sociedad: la sostenibilidad. Primero porque es una máxima para la multinacional del sector de la piedra, que entiende a la perfección que no se pueden trabajar las minas y la piedra natural sin procesos que sean sostenibles porque eso iría en contra del futuro de la propia compañía. Segundo, porque es necesario no solo inculcar esos valores en la sociedad actual, sino que es imprescindible ser un ejemplo.



Por último, también porque la sociedad lo demanda y el negocio crece con ello: "Una mayor conciencia ambiental y la consecuente preferencia por productos sostenibles han aumentado la valoración de las piedras naturales como una elección respetuosa con el medio ambiente", concluye Guillermo Perez Aboy.







