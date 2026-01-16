Levantina de Pesaje realiza ensayos acreditados ENAC en detectores de metales y rayos X con máxima precisión - Levantina de Pesaje

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de enero.- La detección de contaminantes físicos en líneas de producción representa una exigencia técnica de primer orden en industrias como la alimentaria, farmacéutica o cosmética. Frente a este reto, los ensayos acreditados es la herramienta establecida a nivel internacional para facilitar la selección de proveedores de servicios de ensayos fiables.

El servicio de calibración —que no debe confundirse con los ensayos— cumple una función diferente, ya que en los detectores de metales y rayos X el proceso evaluativo no consiste en ajustar el equipo, sino en verificar su comportamiento real frente a situaciones concretas. En este ámbito, Levantina de Pesaje Laboratorio, como Laboratorio de Ensayo Acreditado por ENAC, garantiza las máximas garantías de competencia técnica para el Ensayo de Detección de Contaminantes Físicos y Evaluación de los Sistemas de Rechazo. Estos ensayos están avalados por unos procedimientos técnicos que son periódicamente evaluados por ENAC para garantizar que generan resultados fiables con los más altos estándares de calidad.

Ensayo técnico de sistemas de detección: finalidad, alcance y procedimiento

Un ensayo de detección de contaminantes físicos (muchas veces mal nombrado ensayo de calibración o calibración de los detectores de metales o rayos X) se basa en la realización de pruebas controladas destinadas a verificar el desempeño, la sensibilidad y la fiabilidad de los sistemas de detección frente a la presencia de cuerpos extraños —incluidos metales, vidrio, plásticos de alta densidad, huesos u otros materiales no conformes bajo condiciones de operación previamente controladas.

Los equipos ensayados pueden estar fabricados por firmas como CEIA, Mettler Toledo, Sesotec, etc. Reconocidos por su tecnología aplicada al control de calidad.

Este tipo de ensayo debe realizarse in situ, replicando el entorno habitual de uso, para asegurar la validez de los resultados. La frecuencia mínima recomendada es anual, aunque puede variar en función del fabricante o la exigencia de los estándares internos de cada empresa. Un ensayo riguroso no solo garantiza la ausencia de metales indeseados en el producto, sino que contribuye a evitar falsos rechazos, un ahorro de producto, optimizar los recursos y asegurar la trazabilidad en auditorías.

Además, Levantina de Pesaje Laboratorio ha implementado un procedimiento de ensayo paralelo para verificar el correcto funcionamiento del sistema de rechazo: sensores, expulsores y protocolos automáticos que intervienen en caso de detección de contaminantes. Todo el proceso queda documentado mediante informes técnicos trazables y conforme a las exigencias establecidas por ENAC.

Tecnología de rayos X: versatilidad, requisitos y control de calidad

En paralelo, los ensayos de sistemas de rayos X permiten evaluar la capacidad de estos equipos para identificar elementos no metálicos como fragmentos de vidrio, piedra, hueso o plástico de alta densidad. Estos dispositivos, además, ofrecen funcionalidades complementarias como el control de peso, verificación de componentes, análisis de sellado y monitorización del nivel de llenado.

El método de inspección se basa en la absorción diferencial de radiación y puede llevarse a cabo mediante técnicas digitales o por película. Levantina de Pesaje Laboratorio evalúa cada sistema de manera integral, analizando no solo la sensibilidad, sino también la fiabilidad del sistema de rechazo ante múltiples escenarios. Esta metodología se ajusta a los requerimientos de normativas internacionales como IFS, BRC o ISO 22000, reforzando el control de calidad y reduciendo los riesgos operativos.

Con su acreditación como Laboratorio de Ensayo ENAC, Levantina de Pesaje ofrece un marco técnico solvente para aquellas empresas que requieren verificar el desempeño real de sus equipos de detección. Gracias a su experiencia en equipos de última generación y su especialización en inspección, garantiza una evaluación exhaustiva que refuerza la seguridad de procesos y protege la integridad del producto final.

Levantina de Pesaje Laboratorio ofrece un marco técnico respaldado por un sistema de calidad acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que avala los procesos técnicos con las máximas garantías de competencia técnica y confirma la capacidad de generar resultados válidos. La confianza en sus servicios es una garantía de EXCELENCIA.

En definitiva, el conocimiento aplicado en los procesos de calibración y ensayo permite anticipar posibles fallos y optimizar el rendimiento de los sistemas de inspección más avanzados del mercado.

Contacto

Emisor: Levantina de Pesaje

Contacto: Levantina de Pesaje

Número de contacto: 657979721