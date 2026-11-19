(Información remitida por la empresa firmante)

La expansión comenzará en la India con una RFP de 500 MW por encargo de un hiperescalador global

MADRID, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LevelTen Energy, que opera en Europa y Norteamérica, anunció hoy su expansión a la región de Asia-Pacífico. Con este paso, el mayor mercado de energía limpia del mundo llega a una región que consume la mitad de la electricidad mundial. Las operaciones de LevelTen en Asia-Pacífico comenzarán en la India, donde, en diciembre, la empresa lanzará una solicitud de propuestas (RFP por sus siglas en inglés) de 500 MW de energía limpia en nombre de un hiperescalador global; se trata de la primera del país. Posteriormente, se lanzarán más RFP en la India y en otros mercados Asia-Pacífico.

Desde su fundación en 2016, LevelTen ha facilitado más de 30.000 millones de dólares en acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), capacidad acreditada, compraventa de proyectos, certificados de atributos energéticos (EAC) y almacenamiento, a través de más de 700 procesos de mercado en 35 países.

Hace una década, comprar energía limpia en Norteamérica y Europa era un proceso lento y opaco, fuera del alcance de muchas empresas, señaló Bryce Smith, CEO de LevelTen Energy. LevelTen aporta la infraestructura necesaria para que los mercados de energía limpia puedan escalar, permitiendo a muchos más compradores contratar con confianza. Empezando por la India, llevamos estos mismos pilares de escalabilidad a Asia-Pacífico, para contribuir a que el crecimiento económico continuado de la región no se haga a costa de los objetivos climáticos.

Según la ONU, la región de Asia-Pacífico representa aproximadamente la mitad del consumo mundial de electricidad y el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sus mercados eléctricos se abren cada vez más a la contratación por parte de empresas. La India, que va camino de convertirse en la tercera economía más grande del mundo en 2028 y que está expuesta a los impactos climáticos, ilustra lo que está en juego. La demanda de centros de datos y de la industria manufacturera está aumentando en la red eléctrica india, donde el carbón sigue suministrando el 72% de la generación eléctrica.

Para las multinacionales, disponer de capacidad de contratación en la India supone una palanca directa para descarbonizar su cadena de suministro. Los clientes de LevelTen pueden extender a la India la plataforma, los datos y los procesos que utilizan en Norteamérica y Europa, mientras que las empresas con sede en la India obtienen acceso a las funcionalidades de la Plataforma de LevelTen y su amplia red.

La próxima RFP en la India es la primera de muchas que LevelTen prevé lanzar en la región. Todos los desarrolladores participantes recibirán datos anonimizados que comparan sus proyectos con el conjunto del mercado. Como siempre, la participación es gratuita para los desarrolladores.

Los desarrolladores interesados en participar en la RFP de la India, así como a las empresas que estén analizando lo que esta expansión supone para sus estratégias de energía limpia, pueden ponerse en contacto a través de info@leveltenenergy.com.

Acerca de LevelTen Energy

Fundada en 2016, LevelTen es la mayor plataforma de operaciones de energía limpia del sector. LevelTen conecta a compradores y vendedores de energía a escala industrial y les ayuda a encontrar, analizar y cerrar operaciones con mayor rapidez. A través de su infraestructura, que incluye el mayor mercado de energía limpia del mundo, herramientas innovadoras de transacción y de análisis de mercado, LevelTen permite cerrar acuerdos más rápido y llevar más energía limpia a la red eléctrica. Con presencia en más de 35 países de América del Norte y Europa, el Marketplace de LevelTen Energy soporta una amplia gama de tipos de contratos, incluyendo acuerdos de compraventa de energía (PPA), contratos de suelo para proyectos energéticos, garantías de origen, acuerdos de almacenamiento de energía y Certificados Granulares (GCs). Además, el software de análisis de mercado y los informes de LevelTen ofrecen una transparencia inigualable en los mercados energéticos. Más información en leveltenenergy.com .

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