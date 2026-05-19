Lexar celebra la pasión mundial por el fútbol con la serie oficial AFA Elite Legends

(Información remitida por la empresa firmante)

Combinando un diseño inspirado en Argentina con un rendimiento fiable, la serie Elite Legends ofrece a aficionados, creadores y profesionales almacenamiento portátil diseñado para los momentos más memorables.

SAN JOSE, California, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, una marca líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, lanzó hoy su colección oficial de almacenamiento de marca compartida AFA, creada en colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Como socio oficial de la Selección Argentina de Fútbol, Lexar desarrolló la nueva Serie Elite Legends para celebrar un compromiso compartido con el rendimiento, la resiliencia y la excelencia bajo presión. Inspirada en el legado de campeonatos de Argentina, la colección aúna la pasión por el fútbol y los 30 años de experiencia de Lexar en almacenamiento, en una línea diseñada para capturar, transferir y proteger cada momento importante.

Con licencia oficial de la AFA, la colección presenta un diseño personalizado inspirado en los icónicos colores azul y blanco de Argentina y el legendario número 10. Algunos productos también vienen en un embalaje premium de marca compartida con un paquete especial que incluye una unidad SSD portátil personalizada, un cable USB-C a C con un adaptador USB-C a USB-A y una tarjeta coleccionable.

La nueva línea incluye la unidad SSD portátil Lexar SL500 Elite Legends Series, la unidad SSD portátil Lexar Air Elite Legends Series y la unidad de estado sólido dual Lexar D500 USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Elite Legends Series.

La SL500 Portable SSD Elite Legends Series combina velocidades de lectura de hasta 2000 MB/s y de escritura de hasta 1800 MB/s con un diseño metálico delgado y resistente, lo que lo hace ideal para videógrafos, creadores y aficionados que capturan los momentos más dinámicos del fútbol. La compatibilidad con iPhone ProRes, la grabación de vídeo sin espejo y la copia de seguridad móvil a través de la aplicación Lexar también lo convierten en una opción práctica para guardar grabaciones de partidos y contenido sobre la marcha.

combina velocidades de lectura de hasta 2000 MB/s y de escritura de hasta 1800 MB/s con un diseño metálico delgado y resistente, lo que lo hace ideal para videógrafos, creadores y aficionados que capturan los momentos más dinámicos del fútbol. La compatibilidad con iPhone ProRes, la grabación de vídeo sin espejo y la copia de seguridad móvil a través de la aplicación Lexar también lo convierten en una opción práctica para guardar grabaciones de partidos y contenido sobre la marcha. La Air Portable SSD Elite Legends Series ofrece gran capacidad en un diseño ultraligero, con velocidades de hasta 400 MB/s, copia de seguridad automática para dispositivos móviles, protección contra caídas de hasta 2 metros y control térmico⁴ para un uso diario fiable. Está diseñado para usuarios que buscan una forma sencilla de almacenar fotos, vídeos y recuerdos de cada partido y cada viaje.

ofrece gran capacidad en un diseño ultraligero, con velocidades de hasta 400 MB/s, copia de seguridad automática para dispositivos móviles, protección contra caídas de hasta 2 metros y control térmico⁴ para un uso diario fiable. Está diseñado para usuarios que buscan una forma sencilla de almacenar fotos, vídeos y recuerdos de cada partido y cada viaje. La Dual Drive D500 Elite Legends Series incluye conectores USB-A y USB-C para facilitar su uso en diferentes dispositivos, además de velocidades de hasta 400 MB/s y un diseño metálico compacto para realizar copias de seguridad y transferir archivos cómodamente en el día a día. Para quienes comparten fotos, vídeos y contenido de fútbol entre teléfonos, tabletas y portátiles, ofrece una solución de almacenamiento sencilla y flexible.

Este lanzamiento conmemora el 30º aniversario de Lexar, celebrando tres décadas de innovación caracterizadas por el rendimiento, la fiabilidad y la confianza. Desde 1996, Lexar ha brindado a fotógrafos, videógrafos, creadores y usuarios cotidianos soluciones de almacenamiento diseñadas para proteger lo más importante, incluso en entornos dinámicos y exigentes.

Estos valores se alinean con el espíritu del fútbol y el legado de la AFA. La excelencia se logra mediante la constancia, la resiliencia y el rendimiento bajo presión: cualidades que definen tanto a los campeones en el campo como a la tecnología en la que confían para preservar sus momentos más importantes. Por eso, esta colección es tan significativa.

Para los aficionados, la serie Elite Legends ofrece una forma segura y elegante de guardar fotos, vídeos y recuerdos de cada partido y cada viaje. Para los creadores, facilita flujos de trabajo móviles más rápidos y copias de seguridad más sencillas en cualquier lugar. Y para los fotógrafos deportivos y profesionales de los medios, un almacenamiento fiable sigue siendo esencial para capturar y proteger los momentos que definen el juego.

Con la nueva serie Elite Legends, fruto de la colaboración con la AFA, Lexar aúna la pasión por el fútbol y la tecnología de almacenamiento de confianza en una colección basada en valores compartidos: no solo para celebrar la gloria de los campeonatos, sino también para ayudar a los usuarios a conservar a salvo cada momento de victoria.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria fiables y de alto rendimiento, y actualmente opera más de 100.000 canales de venta en seis continentes, atendiendo a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonada gama de productos —desde tarjetas de memoria y SSD hasta DRAM y almacenamiento móvil— sigue impulsando a creadores, profesionales y usuarios cotidianos en todo el mundo.

Información adicional

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