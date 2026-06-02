(Información remitida por la empresa firmante)

-Lexar en COMPUTEX 2026: Impulsando PCs con IA de próxima generación y la computación perimetral con capacidades de almacenamiento de nivel IA

Lexar presenta sus completas capacidades de almacenamiento para IA y escenarios de aplicación conjuntos con ASUS, que abarcan PCs con IA, sistemas perimetrales compactos y plataformas de juegos de alto rendimiento.

TAIPEI, 2 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Lexar anunció hoy en COMPUTEX 2026 la última evolución de su visión AI Storage Core, presentando una nueva generación de soluciones de almacenamiento con inteligencia artificial diseñadas para satisfacer la creciente demanda de cargas de trabajo de IA locales, PC con IA, sistemas de borde compactos y computación de alto rendimiento.

A medida que las cargas de trabajo de IA se trasladan cada vez más de la nube a los dispositivos locales, el almacenamiento se convierte en algo más que capacidad pasiva. Se está convirtiendo en una parte fundamental de cómo los sistemas de IA cargan modelos, transfieren datos, reducen la latencia y mantienen un rendimiento constante. El núcleo de almacenamiento para IA de Lexar está diseñado para abordar este cambio mediante una combinación de empaquetado avanzado, hardware de chip, programación inteligente y optimización a nivel de sistema.

Con esta visión en mente, Lexar presenta su tecnología de almacenamiento de grado IA, soluciones SSD de alto rendimiento y una colaboración ampliada con ASUS en COMPUTEX 2026.

Solución de tecnología de IA: Avances en el controlador Gen5 de grado IA y tecnologías de programación inteligente.

El núcleo de AI Storage Core es la solución integrada de hardware y software de Lexar, basada en la unidad de procesamiento de almacenamiento (SPU) del controlador Gen5 de Longsys, desarrollada internamente, y las tecnologías de programación inteligente.

Construida sobre un proceso avanzado de 5 nm con una arquitectura sin DRAM, la SPU está diseñada para mejorar la estabilidad del suministro, manteniendo al mismo tiempo capacidades de almacenamiento de IA de alto rendimiento en el entorno DRAM actual, que presenta limitaciones.

El motor de programación inteligente de Lexar está optimizado para la inferencia de IA en el borde, abordando desafíos como modelos MoE de gran tamaño, parámetros de enorme tamaño, caché KV en rápida expansión y latencia de E/S que afecta la fluidez de la inferencia. Mediante la programación inteligente de cargas de trabajo, algoritmos de precarga predictivos y una gestión de caché optimizada, la plataforma mejora significativamente la eficiencia del almacenamiento de IA, reduciendo los requisitos de capacidad de DRAM en aproximadamente un 40 %.

En conjunto, el hardware del chip y la programación inteligente permiten que el almacenamiento desempeñe un papel más activo en el rendimiento local de la IA, en lugar de simplemente servir como lugar para almacenar datos.

Cartera de productos de IA: Soluciones de almacenamiento de alto rendimiento para dispositivos de IA

Aprovechando las capacidades de su núcleo de almacenamiento para IA, Lexar presentará una gama de soluciones de almacenamiento de alto rendimiento diseñadas para PC de IA, flujos de trabajo creativos y dispositivos compactos de borde.

Lexar mostrará sus conceptos de próxima generación de SSD Gen5 y Storage Stick Gen5 para IA, diseñados para ofrecer un ancho de banda de hasta 11 GB/s y proporcionar una ruta de expansión de almacenamiento más flexible para dispositivos de IA compactos. Al combinar el alto rendimiento de ancho de banda de Gen5 con formatos compactos y adaptables, estos conceptos buscan dar soporte a futuros dispositivos de IA de borde que requieren mayor almacenamiento local de modelos, conmutación de modelos más rápida, acceso a datos de baja latencia y rendimiento sostenido en entornos con limitaciones de energía y temperatura.

La unidad SSD NM1090 PRO de 8 TB PCIe Gen5 está diseñada para PCs de IA, creadores y usuarios que requieren gran capacidad y alto ancho de banda. Con tecnología PCIe Gen5 x4, ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 14.400 MB/s y 13.400 MB/s, con una capacidad de hasta 8 TB, compatible con grandes modelos de IA locales, recursos creativos de alta resolución y múltiples aplicaciones de IA ejecutándose simultáneamente en el dispositivo.

Lexar también presentará la memoria ARES RGB DDR5 de 128 GB (2 x 64 GB) 6400 C32 / 6000 C32, diseñada para PCs de IA y sistemas de alto rendimiento. Con gran capacidad y ancho de banda, la ARES RGB DDR5 facilita la implementación eficiente de modelos de IA locales, cargas de trabajo de IA generativa, producción creativa y multitarea en juegos, proporcionando una base de memoria más potente para experiencias de PC con IA.

Ecosistema de IA en acción: Lexar ASUS para PC con IA

En COMPUTEX 2026, Lexar y ASUS presentarán su colaboración en tres escenarios clave: exploración de PC con IA, juegos portátiles y memoria para juegos de alto rendimiento.

Para la exploración de PC con IA, Lexar presentará un modelo SSD Gen4 de grado IA con el mini PC ASUS NUC 15 Pro, demostrando cómo las tecnologías de almacenamiento con IA pueden dar soporte a entornos de PC con IA compactos. Lexar y ASUS continúan las conversaciones técnicas sobre futuros formatos de almacenamiento para IA, incluyendo conceptos de Storage Stick de grado IA para una mayor flexibilidad de expansión.

Más allá de PCs con IA, Lexar y ASUS también mostraron su colaboración en juegos portátiles y para PC.

Para juegos portátiles, Lexar presentará PLAY X PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD junto con ROG XBOX ALLY, destacando la compatibilidad y las ventajas de rendimiento de PLAY X para sistemas de juego compactos. PLAY X admite configuraciones M.2 2230 y M.2 2280, y ofrece velocidades de hasta 7.400 MB/s de lectura y 6.500 MB/s de escritura. Ya está disponible a través de socios minoristas seleccionados en Europa y APAC, incluyendo Amazon en Alemania, Franciay Reino Unido, Tsukumo en Japón, Naver Smart Store en Corea, y PB Tech en Nueva Zelanda.

Con más de 30 años de experiencia en almacenamiento y las capacidades de Longsys en diseño de controladores, firmware, empaquetado avanzado, fabricación y validación, Lexar continúa expandiéndose más allá de los productos de almacenamiento tradicionales hacia soluciones de almacenamiento con inteligencia artificial para la próxima generación de computación perimetral.

De cara al futuro, Lexar seguirá ampliando su ecosistema AI Storage Core con socios tecnológicos y de plataforma. A medida que los casos de uso de IA perimetral maduren, Lexar prevé colaborar con más socios para explorar oportunidades de implementación comercial en dispositivos de IA.

Lexar invita a medios de comunicación, socios y visitantes de la industria a descubrir sus últimas soluciones de almacenamiento de IA y memoria de alto rendimiento en COMPUTEX 2026, del 2 al 5 de junio, en el stand nº R1006, pabellón 2, 4F, del Centro de Exposiciones Taipei Nangang.

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