Lexar presenta Muse, la unidad SSD portátil más delgada del mundo, en la IFA 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Lexar celebra su 30 aniversario presentando la unidad SSD portátil más delgada del mundo y mostrando su gama de tecnologías de almacenamiento con IA de próxima generación en la IFA 2026.

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, presentó hoy en la IFA 2026 sus últimas innovaciones en almacenamiento, entre las que destaca el nuevo Lexar Muse, la unidad SSD portátil más delgada del mundo, que ofrece almacenamiento externo de alta velocidad en un formato similar a una tarjeta, con una estética minimalista de primera calidad y conectividad magnética intuitiva para potenciar a los creadores en la captura móvil y los flujos de trabajo en cualquier lugar.

En 2026, Lexar celebra su 30.º aniversario y, basándose en tres décadas de experiencia y confianza en el sector de la memoria, inicia una nueva etapa. La presentación de Lexar en la IFA refleja esta continua evolución, desde la unidad SSD portátil ultradelgada Muse, diseñada para flujos de trabajo móviles, hasta tecnologías de almacenamiento con inteligencia artificial y aplicaciones B2B emergentes.

Lexar redefine el almacenamiento portátil con Muse, la unidad SSD portátil más delgada del mundo

Los smartphones se han convertido en elementos clave para la creación de contenido, tanto profesional como cotidiano. Sin embargo, las unidades SSD portátiles convencionales pueden añadir volumen y desorden de cables a las configuraciones móviles. La nueva unidad SSD portátil ultradelgada Lexar Muse adopta un enfoque más práctico, combinando un cuerpo ultradelgado similar a una tarjeta, una funda magnética y la conexión de datos magnética PogoPin, tecnología patentada de Lexar. Junto con el cable magnético SnapLink incluido, estos elementos crean una experiencia de almacenamiento más limpia e intuitiva. Bautizada como Muse para reflejar su capacidad de inspirar la creatividad, esta unidad ofrece una configuración de almacenamiento compacta y optimizada para la grabación de vídeo con dispositivos móviles, viajes, edición en cualquier lugar y copias de seguridad.

La estética minimalista de la unidad SSD portátil ultradelgada Muse comienza con una carcasa metálica unibody mecanizada con precisión, formada a partir de una sola pieza de metal, lo que minimiza las uniones, juntas e interrupciones visuales. Su construcción rígida crea una silueta limpia y continua, con un grosor aproximado de 3,8 mm en su punto más grueso y que se estrecha hasta solo 1 mm en el borde. Bajo la superficie, una arquitectura de PCB ultradelgada personalizada, el apilamiento de memoria NAND de alta densidad y una estructura interna integrada maximizan el espacio disponible sin comprometer el rendimiento.

El cable magnético SnapLink se conecta mediante una interfaz de pines con resorte, mientras que los imanes de neodimio N52, tanto en la conexión de datos como en la funda de montaje, permiten una alineación precisa y una fijación segura. La funda aloja la unidad SSD y la fija a la parte posterior de los modelos de iPhone MagSafe compatibles, manteniendo la configuración organizada y discreta.

La unidad SSD portátil ultradelgada Muse ofrece velocidades de lectura de hasta 1.050 MB/s y de escritura de hasta 1.000 MB/s. Compatible con iPhone[1], iPad, Mac y otros dispositivos USB-C, también permite la grabación externa directa de vídeo Apple ProRes 4K a hasta 120 fps en modelos de iPhone compatibles, además de transferencias rápidas de archivos, almacenamiento de proyectos creativos, copias de seguridad diarias y expansión de almacenamiento, todo ello en un formato compacto y elegante diseñado para potenciar la creatividad. Estará disponible en capacidades de 512 GB y 1 TB a partir del cuarto trimestre de 2026.[2]

Lexar presenta sus tecnologías centrales de almacenamiento con IA

Además del almacenamiento portátil, Lexar también presenta la continua evolución de su núcleo de almacenamiento para IA en la IFA 2026. Combinando un empaquetado avanzado, hardware de chip, tecnologías Lexar Luma Bridge y optimización a nivel de sistema, la presentación incluye unidades SSD Gen5 y unidades USB Gen5 de próxima generación para IA. Con un ancho de banda de hasta 11 GB/s, estos conceptos son compatibles con dispositivos de IA compactos que requieren mayor capacidad de almacenamiento local, conmutación de modelos más rápida, acceso a datos con menor latencia y rendimiento sostenido en entornos con limitaciones de energía y temperatura.

Estos conceptos se sustentan en una arquitectura integrada de hardware y software basada en la unidad de procesamiento de almacenamiento (SPU) Gen5, desarrollada por Longsys, y las tecnologías Lexar Luma Bridge. Fabricada con un proceso avanzado de 5 nm y una arquitectura sin DRAM, la SPU está diseñada para mejorar la estabilidad del suministro manteniendo capacidades de almacenamiento de IA de alto rendimiento. Lexar Luma Bridge utiliza programación inteligente de cargas de trabajo, precarga predictiva y gestión de caché optimizada para abordar modelos Mixture-of-Experts de gran tamaño, ampliando la caché KV y la latencia de E/S, lo que mejora el rendimiento local de la IA y reduce los requisitos de capacidad de DRAM en aproximadamente un 40 %.

Lexar aporta su experiencia en almacenamiento a los ordenadores comerciales y a los vehículos eléctricos

Lexar está ampliando su experiencia en almacenamiento más allá del comercio minorista tradicional, con una cartera cada vez mayor para fabricantes de equipos originales (OEM), ordenadores personales comerciales y entornos de aplicaciones especializadas.

Para los fabricantes de sistemas y clientes empresariales, Lexar presenta su catálogo de SSD para clientes, que ofrece opciones flexibles PCIe Gen3 y Gen4 para diferentes necesidades de rendimiento, capacidad y coste. Esta gama refleja la capacidad de Lexar para dar soporte a un mayor número de socios de dispositivos e implementaciones comerciales.

Lexar también está abordando las crecientes necesidades de almacenamiento de los usuarios de vehículos eléctricos. A medida que los vehículos eléctricos integran cada vez más la grabación con cámara de salpicadero, la captura de vídeo multicanal y funciones similares al Modo Centinela, el almacenamiento debe ser capaz de admitir la grabación continua en bucle en un formato compacto para el vehículo.

La serie de unidades flash USB para cámaras de salpicadero de Lexar está diseñada para estos casos de uso, con firmware de alta resistencia, amplia compatibilidad con vehículos eléctricos, un diseño compacto y discreto, y un funcionamiento fiable incluso en temperaturas extremas. Ofrece una alternativa más específica a las unidades USB convencionales para conductores que dependen de su vehículo para capturar y conservar grabaciones importantes.

En conjunto, estas soluciones demuestran cómo Lexar está aplicando su experiencia en memoria, sus capacidades de validación de productos y la amplitud de su cartera de productos a una gama más amplia de clientes comerciales, socios de dispositivos y entornos de almacenamiento del mundo real.

Los medios de comunicación, socios, creadores y visitantes de la industria están invitados a explorar las últimas innovaciones de Lexar en IFA 2026, desde el viernes 4 de septiembre hasta el martes 8 de septiembre de 2026, en Messe Berlin, Nivel 1, Pabellón 20, Stand 101, en el área de Creación de Contenido cerca de la Entrada Norte.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria fiables y de alto rendimiento, y actualmente opera más de 100.000 puntos de venta en seis continentes, atendiendo a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonada gama de productos —que abarca desde tarjetas de memoria y SSD hasta DRAM y almacenamiento móvil— sigue impulsando a creadores, profesionales y usuarios cotidianos en todo el mundo.

Para obtener más información, visite lexar.com y síganos en Instagram, Facebook, X, YouTube y LinkedIn.

Notas

[1] Para su uso con iPhone, Muse requiere un modelo con puerto USB-C de la serie iPhone 15 o posterior. La compatibilidad con la conexión MagSafe y la grabación ProRes externa directa varía según el modelo y la funda del iPhone. Los formatos de grabación, resoluciones y velocidades de fotogramas compatibles varían según el modelo y la configuración del dispositivo.

[2] La disponibilidad regional puede variar. Las especificaciones, los precios y la compatibilidad pueden diferir según el mercado.

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