Lexar y la selección de fútbol de Argentina se unen para preservar los momentos que definen a los campeones

(Información remitida por la empresa firmante)

Una asociación construida sobre el legado de campeón de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina y los 30 años de innovación fiable de Lexar en materia de almacenamiento.

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, anunció hoy una asociación global oficial con la Selección Nacional de Fútbol de Argentina, actuando como socio global de almacenamiento del equipo y uniendo el legado futbolístico del equipo con el compromiso de 30 años de Lexar con el almacenamiento fiable y de alto rendimiento.

Durante más de un siglo, la Selección Nacional de Fútbol de Argentina ha roto barreras y dado forma a la cultura futbolística mundial a través de su espíritu de campeón y su inquebrantable búsqueda de la excelencia.

Lexar refleja este legado con tres décadas de innovación continua, presentando tecnologías revolucionarias como la primera tarjeta SD totalmente de metal del mundo y la primera tarjeta microSD Express de 1 TB de la industria, que combina durabilidad con un rendimiento extremo para proteger cada momento decisivo.

Mientras Argentina continúa liderando el fútbol mundial con tres campeonatos de la Copa Mundial, Lexar está avanzando en el futuro del almacenamiento con soluciones de última generación diseñadas para flujos de trabajo de contenido profesional, juegos inmersivos y las necesidades cambiantes de los aficionados que capturan y preservan sus recuerdos personales del fútbol.

Como parte de la colaboración, Lexar presentará ediciones de marca compartida de la AFA de los SSD portátiles Lexar Air y Lexar SL500, que llegarán en la primera mitad de 2026. Estas ediciones especiales ofrecen a los aficionados una forma práctica y significativa de almacenar y transportar de forma segura sus momentos personales del fútbol.

Más allá de los productos de marca compartida, la amplia cartera de Lexar refleja su liderazgo en imágenes profesionales, SSD y DRAM de alto rendimiento, y almacenamiento portátil, categorías que impulsan a creadores, jugadores y usuarios habituales de todo el mundo. Esta experiencia respalda a la comunidad futbolística en tres aplicaciones clave:

Imágenes deportivas profesionales : basadas en la cartera de imágenes profesionales de Lexar, líder a nivel mundial, representada por la tarjeta Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B , que ofrece el rendimiento sostenido de alta velocidad necesario para la cobertura deportiva en tiempo real y alta resolución.

: basadas en la cartera de imágenes profesionales de Lexar, líder a nivel mundial, representada por la , que ofrece el rendimiento sostenido de alta velocidad necesario para la cobertura deportiva en tiempo real y alta resolución. Rendimiento de juego de vanguardia : impulsado por la solidez de Lexar en tecnología SSD y DRAM, con la nueva SSD Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe que ofrece carga rápida, una experiencia de juego fluida y una capacidad de respuesta excepcional en consolas, PC para juegos y dispositivos portátiles.

: impulsado por la solidez de Lexar en tecnología SSD y DRAM, con la nueva que ofrece carga rápida, una experiencia de juego fluida y una capacidad de respuesta excepcional en consolas, PC para juegos y dispositivos portátiles. Almacenamiento diario para los aficionados: gracias a la fiable línea de almacenamiento portátil de Lexar, que incluye la SSD portátil Lexar Professional Go con concentrador, compatible con grabación Apple ProRes 4K y ofrece almacenamiento inalámbrico, fiable y portátil para fotos, vídeos y recuerdos personales del día del partido.

Juntas, estas soluciones reflejan el compromiso compartido con la excelencia que impulsa la asociación, uniendo el espíritu campeón de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina con la experiencia de Lexar para ayudar a creadores, jugadores y aficionados a capturar y preservar los momentos que importan.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria fiables y de alto rendimiento. Actualmente, opera más de 100.000 canales de venta en seis continentes y atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonada cartera —desde tarjetas de memoria y SSD hasta DRAM y almacenamiento móvil— continúa empoderando a creadores, profesionales y usuarios habituales de todo el mundo.

Para obtener más información, visite lexar.com y síganos en Instagram, Facebook, X, YouTube, Linkedin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852382/image_5029542_47821505.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lexar-y-la-seleccion-de-futbol-de-argentina-se-unen-para-preservar-los-momentos-que-definen-a-los-campeones-302651125.html