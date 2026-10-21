Lexus UX 300h en Madrid: el crossover híbrido pensado para la ciudad - LEXUS MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.-

Moverse por Madrid exige encontrar el equilibrio adecuado entre agilidad, confort y eficiencia. Los desplazamientos urbanos, las circunvalaciones, los trayectos diarios y las escapadas fuera de la capital requieren un vehículo capaz de adaptarse a diferentes situaciones sin renunciar a una experiencia de conducción refinada.

En este escenario, el Lexus UX 300h en Madrid se presenta como una alternativa especialmente interesante. Este crossover premium combina la experiencia de Lexus en tecnología híbrida con un diseño distintivo, un interior cuidadosamente desarrollado y una conducción pensada para disfrutar tanto en ciudad como en carretera.

La versión 2026 incorpora además mejoras en rendimiento, confort, conectividad y seguridad que elevan la experiencia respecto a la generación anterior.

Lexus UX 300h: tecnología híbrida para la movilidad diaria

El corazón del Lexus UX 300h es su sistema híbrido de quinta generación.

Combina un motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros con una batería de iones de litio compacta y eficiente. El conjunto desarrolla hasta 199 CV (146 kW) y permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 8,1 segundos.

Más allá de las cifras de potencia, una de las principales ventajas de la tecnología híbrida autorrecargable de Lexus es su capacidad para adaptarse de forma natural a diferentes condiciones de conducción.

En los trayectos urbanos, el sistema puede aprovechar la propulsión eléctrica en determinadas situaciones, mientras que el motor de gasolina proporciona la autonomía necesaria para desplazamientos más largos.

Una alternativa para la movilidad en Madrid

La electrificación es cada vez más relevante para los conductores madrileños.

El Lexus UX 300h ofrece una tecnología híbrida pensada para quienes buscan reducir el consumo y las emisiones sin tener que modificar sus hábitos para recargar el vehículo mediante una toma de corriente.

Además, sus emisiones de CO₂ se sitúan por debajo de los 120 g/km según los datos facilitados para esta versión, un aspecto que contribuye a su eficiencia y que debe analizarse junto con la clasificación ambiental correspondiente.

Antes de planificar los desplazamientos, es recomendable comprobar siempre la etiqueta ECO y las condiciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid según la normativa vigente.

Una conducción más estable y confortable

El carácter del UX 300h no se limita a la eficiencia. Lexus ha trabajado también en la puesta a punto dinámica del vehículo para conseguir una respuesta más precisa y controlada.

La ubicación de la batería bajo el suelo, en la zona de los asientos traseros, contribuye a mantener un centro de gravedad bajo sin comprometer el espacio destinado al maletero.

La suspensión y los sistemas de frenado también han sido revisados para proporcionar mayor estabilidad en curvas y durante las frenadas.

El conductor puede seleccionar diferentes modos de conducción:

ECO, para priorizar la eficiencia.

NORMAL, para una respuesta equilibrada.

SPORT, para una conducción más dinámica.

SPORT+ y CUSTOM, disponibles en determinadas versiones.

De esta manera, el UX puede adaptarse a distintos momentos del día y preferencias de conducción.

Un habitáculo donde el silencio cobra protagonismo

El confort es uno de los elementos que definen la experiencia del Lexus UX 300h.

En una ciudad como Madrid, donde los desplazamientos pueden desarrollarse en entornos de tráfico intenso, contar con un habitáculo silencioso supone una diferencia apreciable.

El UX incorpora diferentes soluciones destinadas a reducir el ruido y las vibraciones, junto con materiales aislantes y absorbentes y cristales con protección acústica.

El resultado es un interior concebido para transmitir una sensación de calma incluso cuando el entorno exterior es más exigente.

Tecnología Lexus al servicio del conductor

La experiencia a bordo se completa con diferentes soluciones digitales.

Dependiendo del acabado, el UX puede incorporar una pantalla táctil de 8 pulgadas con Lexus Connect o una pantalla de 12,3 pulgadas asociada al sistema Lexus Pro.

La integración con Apple CarPlay y Android Auto permite utilizar las principales funciones del smartphone de manera sencilla.

También destaca la conectividad mediante Lexus Link+, que permite interactuar con determinadas funciones remotas e inteligentes del vehículo desde el teléfono móvil.

Todo ello se integra en un puesto de conducción diseñado para que la tecnología esté presente sin restar protagonismo a la experiencia al volante.

Artesanía japonesa en el interior del Lexus UX

El concepto de lujo de Lexus también se aprecia en la selección de materiales.

El interior del UX combina técnicas contemporáneas de fabricación con elementos inspirados en la tradición artesanal japonesa.

Dependiendo de la configuración, es posible encontrar diferentes opciones de tapicería y tonalidades, entre ellas:

Light Beige.

Avellana.

Negro.

Blanco Ceniza.

Rojo Coral y Blanco F en determinadas versiones deportivas.

Esta variedad permite personalizar el carácter del habitáculo y crear un ambiente acorde con las preferencias de cada conductor.

Lexus UX F SPORT LEGEND: una interpretación más deportiva

Dentro de la gama destaca el UX F SPORT LEGEND, una versión que pone mayor énfasis en el diseño dinámico y el equipamiento.

Su exterior incorpora la parrilla específica F SPORT en negro azabache, pasos de rueda en negro mate y llantas de aleación de 18 pulgadas con diseño de cinco radios dobles.

En el interior, la orientación deportiva convive con el refinamiento característico de Lexus.

Entre su equipamiento se encuentran elementos como:

Pantalla multimedia Lexus Pro de 12,3 pulgadas.

Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas.

Asientos calefactados.

Portón trasero eléctrico.

Volante con ajuste eléctrico.

Cargador inalámbrico para smartphones.

Sistema de sonido de 10 altavoces.

Cristales traseros tintados.

Una configuración pensada para quienes buscan un crossover compacto con una personalidad más marcada.

Un diseño que no pasa desapercibido

El Lexus UX destaca también por su diseño exterior.

Su carrocería combina líneas compactas y proporciones deportivas con una identidad visual claramente reconocible. La gama de colores permite escoger entre diferentes tonalidades, incluyendo opciones como Copper Petra, Blanco Nova o Azul Eléctrico en determinadas versiones.

El acabado Copper Petra utiliza además la tecnología de pintura sónica de Lexus, desarrollada para conseguir una superficie con mayor profundidad visual y un acabado especialmente brillante.

Es una muestra de cómo el diseño del UX no se limita a las formas de la carrocería, sino que presta atención a los detalles que completan su personalidad.

¿Por qué elegir un Lexus UX 300h en Madrid?

El UX 300h reúne características especialmente relevantes para quienes buscan un vehículo premium para el día a día:

Tecnología híbrida autorrecargable.

Potencia de hasta 199 CV.

Diseño compacto y distintivo.

Habitáculo silencioso y confortable.

Conectividad avanzada.

Diferentes modos de conducción.

Amplia dotación de seguridad y asistencia.

Posibilidad de elegir entre diferentes acabados y configuraciones.

Su tamaño y filosofía lo convierten en una opción especialmente adecuada para quienes buscan un SUV híbrido premium para moverse por Madrid, pero también necesitan un vehículo preparado para salir de la ciudad.

Descubre el Lexus UX 300h en Madrid

El Lexus UX 300h representa una forma diferente de entender el crossover urbano premium: combina la eficiencia de la tecnología híbrida con el confort, la artesanía y la atención al detalle que caracterizan a Lexus.

Si estás valorando un Lexus UX 300h en Madrid, conocer el vehículo en persona permite apreciar aspectos que van más allá de sus especificaciones: la posición de conducción, el silencio del habitáculo, la respuesta del sistema híbrido y la calidad de sus acabados.

Te invitamos a visitar nuestros concesionarios Lexus en Madrid para conocer la gama UX 300h, consultar las diferentes configuraciones y descubrir qué versión se adapta mejor a tus necesidades de movilidad.

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