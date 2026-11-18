Ley segunda oportunidad 2027, cancelación deudas, nuevo deudor. - Atalanta y Abogadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2026.- La firma jurídica Atalanta y Abogadas observa, de cara a 2027, un aumento de las consultas de un perfil cada vez más presente en la Ley de Segunda Oportunidad: el deudor con recursos. Autónomos, profesionales y familias con ingresos estables, nóminas elevadas o patrimonio que, pese a su capacidad económica, sufren un sobreendeudamiento que compromete su estabilidad financiera y buscan soluciones legales para recuperar el equilibrio sin renunciar necesariamente a sus bienes

El nuevo paradigma de la Ley de Segunda Oportunidad en 2027

La Ley de Segunda Oportunidad en 2027 se consolida como una herramienta jurídica para abordar esta problemática.



La realidad del mercado actual demuestra que el sobreendeudamiento también golpea con fuerza a las clases medias y a los sectores productivos.



"La acumulación de préstamos, intereses y refinanciaciones puede convertir una economía aparentemente solvente en una insolvencia", explican desde la firma.



Conservar la vivienda y el negocio mediante un plan de pagos

Una de las alternativas que contempla la Ley de Segunda Oportunidad para superar el sobreendeudamiento es la exoneración mediante un plan de pagos sin liquidación previa del patrimonio, siempre que se cumplan los requisitos legales.



Esta vía adquiere especial relevancia para quienes necesitan conservar su vivienda habitual, proteger parte de su patrimonio y mantener la continuidad de su actividad profesional o empresarial.



Desde Atalanta y Abogadas señalan que el objetivo no consiste únicamente en reducir el endeudamiento, sino en estudiar si es posible compatibilizar la conservación de determinados bienes con un plan de pagos económicamente sostenible, de tres o cinco años, según las circunstancias previstas legalmente.



La viabilidad de esta alternativa exige analizar el valor del patrimonio, las cargas hipotecarias, los ingresos disponibles y las obligaciones pendientes. No todas las viviendas ni todos los negocios pueden conservarse, por lo que resulta imprescindible un estudio jurídico y económico exhaustivo previo antes de iniciar el procedimiento.



"Como Administradoras Concursales, contamos con el criterio técnico y la experiencia necesaria para analizar cada caso con rigor, anticiparnos a los posibles obstáculos jurídicos y económicos y reducir al máximo el margen de error antes de iniciar el procedimiento", afirma la directora de la firma.



Sobre Atalanta y Abogadas

Atalanta y Abogadas es un despacho boutique especializado en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, integrado por abogadas y Administradoras Concursales inscritas en el Ministerio de Justicia, con una dilatada experiencia en procedimientos concursales.



Ofrece sus servicios en todo el territorio nacional y realiza estudios previos de viabilidad para identificar las alternativas legales más adecuadas a la situación de cada cliente, anticipar posibles riesgos y abordar el procedimiento con las máximas garantías jurídicas y las mayores posibilidades de éxito.



Su metodología se fundamenta en el rigor jurídico, el análisis individualizado de cada caso y la protección de los derechos e intereses de sus clientes.

Contacto

Nombre contacto: Maite Caralps

Descripción contacto: Atención al cliente Atalanta y Abogadas

Teléfono de contacto: 605918797



