La Ley de Segunda Oportunidad abre la puerta al adiós de las deudas con Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de marzo de 2026.-

Las dificultades económicas pueden convertirse en un obstáculo estructural cuando las obligaciones financieras superan la capacidad real de pago. Factores como la pérdida de empleo, el cierre de un negocio o circunstancias personales imprevistas pueden derivar en una acumulación de deudas que limita cualquier posibilidad de recuperación. La Ley de Segunda Oportunidad se presenta como una herramienta jurídica diseñada para restablecer el equilibrio financiero de particulares y autónomos que han actuado de buena fe. Repara tu Deuda Abogados aplica este mecanismo legal en toda España, acompañando a miles de personas en la tramitación de su procedimiento de exoneración.

El marco legal que transforma la insolvencia en una solución jurídica

La Ley de Segunda Oportunidad permite a personas físicas y autónomos solicitar la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), resolución judicial que libera al deudor de las obligaciones incluidas en el procedimiento conforme a la normativa vigente. Tras la reforma introducida en septiembre de 2022, el proceso se ha simplificado, suprimiendo trámites previos que anteriormente formaban parte del itinerario legal.

La base del proceso consiste en acreditar la situación económica y la actuación de buena fe en las obligaciones financieras asumidas. A partir de ese análisis, se estructura un expediente que será valorado judicialmente para dictar la correspondiente resolución.

Desde Repara tu Deuda Abogados destacan que “cada caso requiere un estudio individualizado".

Un procedimiento judicial estructurado y garantista

La tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad se desarrolla con pleno respeto a las garantías procesales. El objetivo es ofrecer una respuesta legal a quienes atraviesan una situación de bloqueo financiero, permitiendo dejar atrás las deudas incluidas en el procedimiento y recuperar la estabilidad económica.

Repara tu Deuda Abogados ha gestionado miles de expedientes en distintas comunidades autónomas, consolidándose como el principal referente en la aplicación de este mecanismo. Las opiniones sobre Repara tu Deuda recogen valoraciones de clientes que destacan la claridad en la información recibida, la transparencia en las condiciones del servicio y el acompañamiento constante durante todas las fases del proceso.

La Ley de Segunda Oportunidad constituye así un instrumento jurídico que permite cerrar definitivamente una etapa marcada por la insolvencia. Cuando se cumplen los requisitos legales, la resolución judicial abre la puerta a decir adiós a las deudas incluidas en el procedimiento y a recuperar la estabilidad económica con plena seguridad jurídica.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es