La Ley de Segunda Oportunidad está cambiando la vida de miles de españoles (y muchos aún no lo saben) - Bautista Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio.- Fran Bautista es abogado fundador de Bautista Asociados, despacho especializado en derecho concursal.

Cada semana llegan al despacho personas convencidas de que su situación no tiene solución.

Autónomos que avalaron un negocio que salió mal. Trabajadores que acumularon préstamos para llegar a fin de mes. Familias atrapadas entre tarjetas de crédito, préstamos personales, embargos y ficheros de morosos.

La mayoría comparte la misma sensación:

"He trabajado toda mi vida y aun así no consigo salir de las deudas."

Lo que muchos desconocen es que existe un mecanismo legal que permite cancelar gran parte de esas deudas y volver a empezar de nuevo: la Ley de Segunda Oportunidad.

Fran Bautista lleva más de una década aprendiendo cómo ayudar mejor a las personas endeudadas

Durante más de diez años ha dedicado su carrera profesional a acompañar a personas que atravesaban situaciones económicas muy complicadas.

Comenzó su trayectoria en el despacho tradicional de cercanía, donde aprendió algo que sigue considerando esencial: detrás de cada expediente siempre hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada.

Con el tiempo se incorporó a una organización jurídica especializada en Ley de Segunda Oportunidad, donde asumió responsabilidades de dirección y gestión de miles de procedimientos de insolvencia. Aquella etapa le permitió conocer en profundidad los problemas a los que se enfrentan las personas endeudadas, pero también entender qué diferencia a un procedimiento bien gestionado de otro que genera retrasos, incertidumbre o problemas evitables.

Aprendió que en este tipo de asuntos no basta con conocer la ley. Es imprescindible contar con una organización sólida, protocolos de trabajo eficaces, tecnología adecuada y un seguimiento constante de cada caso.

Por eso decidió crear Bautista Asociados.

Su objetivo era combinar lo mejor de ambos mundos: la cercanía y el trato humano del despacho tradicional con la experiencia, la organización y la especialización necesarias para gestionar con garantías procedimientos complejos de Ley de Segunda Oportunidad.

Desde entonces, cada caso que llega al despacho se aborda con una idea muy sencilla: ayudar a cada cliente como le gustaría que ayudaran a cualquier persona cercana a él si estuviera atravesando una situación similar.

El error que cometen miles de personas endeudadas

Muchas personas pasan años intentando pagar una deuda que, en realidad, ya es imposible asumir. Solicitan nuevos préstamos para cubrir los anteriores, refinancian, utilizan tarjetas de crédito para pagar gastos básicos, intentan aguantar unos meses más…pero la situación no mejora.

El problema no suele ser la falta de esfuerzo. El problema es intentar resolver una situación de insolvencia con herramientas diseñadas para personas solventes.

Cuando las deudas han superado la capacidad real de pago, seguir acumulando financiación suele empeorar el problema.

Una ley creada para volver a empezar

La Ley de Segunda Oportunidad permite que particulares y autónomos puedan obtener la exoneración de sus deudas cuando cumplen los requisitos establecidos legalmente.

Esto significa que pueden dejar atrás una carga económica que les impide avanzar y recuperar la estabilidad financiera.

Lo que para muchos parecía imposible se convierte en una oportunidad real para reconstruir su vida.

Más de una década aprendiendo cómo hacerlo mejor

Bautista Asociados nació después de más de diez años de experiencia profesional de su fundador, Francisco José Bautista Villora.

Primero conoció el despacho tradicional de cercanía, donde aprendió los valores esenciales de la profesión.

Posteriormente se incorporó a una organización jurídica especializada en Ley de Segunda Oportunidad, donde llegó a asumir funciones de dirección y gestión de miles de expedientes de insolvencia.

Aquella experiencia le permitió comprender algo fundamental: y es que en este tipo de procedimientos no basta con conocer la ley, sino que es imprescindible contar con organización, tecnología, protocolos internos, seguimiento constante y una metodología de trabajo capaz de evitar errores y retrasos.

Por eso Bautista Asociados nació con una idea muy clara: combinar la cercanía humana del despacho tradicional con la eficacia de una organización altamente especializada.

Lo que casi ningún despacho explica antes de contratar

La mayoría de personas piensa que todo termina cuando el juez concede la exoneración. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

La resolución judicial es solo una parte del camino: después de la exoneración todavía pueden existir embargos que deben levantarse, registros de morosidad que deben actualizarse y gestiones necesarias para que el cliente recupere completamente la normalidad.

Y aquí es donde muchos afectados se llevan una sorpresa, porque numerosos presupuestos únicamente incluyen la tramitación del procedimiento judicial.

Todo lo demás suele facturarse aparte o, directamente, no se realiza.

Más de 16 millones de euros en deudas eliminadas

En Bautista Asociados entienden que una Segunda Oportunidad real no consiste únicamente en obtener una resolución judicial favorable.

Consiste en que el cliente pueda rehacer su vida sin seguir sufriendo las consecuencias de unas deudas que ya no existen.

Por eso sus honorarios incluyen el procedimiento completo:

- Estudio de viabilidad y análisis exhaustivo del caso.

- Preparación integral del expediente.

- Tramitación completa de la Ley de Segunda Oportunidad.

- Seguimiento e impulso procesal cuando resulta necesario.

- Suspensión de ejecuciones y embargos durante el procedimiento.

- Archivo y levantamiento de embargos administrativos.

- Archivo y levantamiento de embargos judiciales.

- Comunicaciones con organismos públicos y entidades afectadas.

- Gestiones para la salida de los ficheros de morosos.

- Actuaciones necesarias para la normalización de la información financiera del cliente tras la exoneración.

Todo ello incluido. Sin costes ocultos.

Sin suplementos inesperados.

Sin tener que contratar nuevos servicios cuando el procedimiento termina.

Más de 16 millones de euros en deudas eliminadas

Detrás de cada cifra existe una historia personal: una familia que recupera la tranquilidad, un autónomo que vuelve a emprender, una persona que deja de vivir pendiente de embargos, llamadas de recobro o reclamaciones constantes.

Hasta la fecha, Bautista Asociados ha contribuido a la eliminación de más de 16 millones de euros en deudas, ayudando a cientos de personas a recuperar el control de su futuro.

La pregunta que puede cambiarlo todo

Si las deudas han dejado de ser un problema temporal para convertirse en una situación permanente, quizá la pregunta ya no sea:

"¿Cómo voy a pagar todo esto?"

Sino:

"¿Y si existe una forma legal de empezar de nuevo?"

La respuesta puede estar mucho más cerca de lo que se imagina..

Y cuando llegue el momento de empezar de nuevo, hay que asegurarse de que alguien acompañe hasta el final del camino.

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