Ley de Segunda Oportunidad permite a una mujer superar 58.161,36 € en Salou (Tarragona) con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre

Ayudar a la familia en momentos difíciles puede convertirse en una carga económica inesperada, especialmente cuando después se pierde la estabilidad laboral. Es lo que le ocurrió a una mujer de Salou (Tarragona, Cataluña), que ha logrado liberarse de 58.161,36 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Su caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en la gestión de este mecanismo legal en la geografía española.

La ayuda a su hijo y a su hermano, el comienzo de las dificultades económicas

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento comenzó cuando la afectada solicitó financiación para ayudar a su hijo, que necesitó hospitalización y tuvo que someterse a tres trasplantes de córnea. Los gastos médicos y quirúrgicos motivaron los primeros préstamos, en una etapa en la que todavía podía afrontar las cuotas con su salario.

Tiempo después, su hermano se quedó desempleado y tuvo dificultades para mantener a sus dos hijas menores. La mujer decidió prestarle apoyo económico y volvió a recurrir a financiación externa. Aunque las obligaciones aumentaron, sus ingresos le permitían seguir cumpliendo con los pagos.

Los letrados detallan que el cambio llegó después de la pandemia de COVID-19, cuando perdió su trabajo. Sin aquel sueldo, las cuotas se volvieron difíciles de asumir. Para atender los compromisos pendientes, contrató nuevos créditos con los que intentó pagar los anteriores. La acumulación terminó provocando una situación de insolvencia y sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una salida legal a particulares y autónomos sobreendeudados. Con el paso de los años, su aplicación se ha extendido y cada vez más personas conocen la posibilidad de solicitar la exoneración de las deudas que no pueden pagar, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre los beneficios de obtenerla figuran la posibilidad de salir de los registros de morosidad por las obligaciones exoneradas, poner fin a las reclamaciones de cobro correspondientes y recuperar el acceso a servicios financieros, aunque la concesión de nuevos créditos depende de cada entidad. También permite adquirir bienes en el futuro sin que aquellas deudas sigan condicionando su patrimonio.

Para facilitar el seguimiento de estos procedimientos, Repara tu Deuda dispone de MyRepara, una aplicación que permite consultar la evolución del expediente, aportar documentación y mantener el contacto con los profesionales del despacho.

La firma también está especializada en la defensa de los consumidores. En este ámbito, analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones correspondientes.

Detrás de esta labor hay un equipo joven y dinámico de especialistas en derecho concursal que apuesta por combinar experiencia jurídica e innovación. El caso de Salou refleja el valor de contar con asesoramiento especializado cuando las dificultades económicas se prolongan: conocer las alternativas legales puede marcar la diferencia entre seguir acumulando obligaciones y recuperar la tranquilidad necesaria para mirar al futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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