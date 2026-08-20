La Ley de Segunda Oportunidad permite a Repara tu Deuda Abogados cancelar 38.737 € de deuda en Sabadell

La Ley de Segunda Oportunidad abre una nueva etapa en Sabadell; Repara tu Deuda Abogados resuelve un caso de 38.737 € - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Sabadell, 20 de agosto de 2026.- Las deudas no siempre nacen de un gran desembolso: a veces son varias necesidades familiares las que, al coincidir y prolongarse en el tiempo, terminan desequilibrando una economía que hasta entonces podía sostenerse. Repara tu Deuda Abogados ha encontrado en este caso de Sabadell un ejemplo de cómo esas circunstancias pueden acabar haciendo necesaria una solución legal.

Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que una mujer de esta localidad barcelonesa obtenga la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) por un importe de 38.737 euros.

Según explican los profesionales que han llevado su caso, el endeudamiento comenzó cuando necesitó comprar los pasajes para visitar a su familia en su país de origen. Más adelante recurrió a otro crédito para afrontar el alquiler y adquirir electrodomésticos. A ello se sumaron las dificultades que atravesaban sus familiares, a quienes decidió prestar apoyo porque no podían cubrir algunos gastos básicos.

“Llegó un momento en el que sus ingresos ya no le permitían atender al mismo tiempo los créditos y sus gastos diarios”, señalan desde el despacho. La falta de margen la llevó a solicitar nuevos préstamos para responder a compromisos anteriores. Así, distintas decisiones tomadas para atender cuestiones familiares fueron acumulando obligaciones hasta situarla en un escenario de sobreendeudamiento que ya no podía afrontar con sus recursos.

Una salida cuando las obligaciones superan los ingresos

Precisamente para situaciones como esta existe la Ley de Segunda Oportunidad. El mecanismo puede beneficiar tanto a particulares como a autónomos y, por ello, los perfiles que recurren a él son muy variados: desde personas afectadas por dificultades laborales o familiares hasta pequeños empresarios cuyos negocios no funcionaron o ciudadanos golpeados por circunstancias imprevistas.

El acceso a esta vía legal está sujeto a una serie de condiciones. Entre las principales figuran actuar de buena fe y con transparencia durante la tramitación, encontrarse en insolvencia actual o próxima y no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez años anteriores. De esta forma, la exoneración no responde al origen concreto del problema, sino al cumplimiento de los requisitos establecidos para poder acogerse al mecanismo.

La extensión de esta alternativa también se aprecia en la trayectoria del gabinete jurídico, que supera los 154.000 clientes y los 454 millones de euros exonerados. En las opiniones positivas sobre Repara tu Deuda se valora especialmente el acompañamiento y el seguimiento de las diferentes fases del proceso, dos aspectos que adquieren especial importancia después de haber pasado años buscando una solución a unos pagos que ya no se pueden sostener.

Ese trabajo orientado a resolver problemas derivados del endeudamiento se extiende también a la defensa de los derechos de los consumidores. Repara tu Deuda Abogados analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas suscritos con bancos y entidades financieras. Como explican desde el despacho, se trata de “comprobar si existen cláusulas abusivas” y estudiar qué actuación puede corresponder en función de cada contrato.

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