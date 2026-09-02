La Ley de Segunda Oportunidad permite a Repara tu Deuda liberar 20.520 € a una mujer de Caldes de Montbui - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de septiembre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que una mujer de Caldes de Montbui (Barcelona) quede liberada de una deuda de 20.520 euros. El juzgado ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en un caso marcado por las consecuencias económicas que siguieron a su divorcio y a la venta de su vivienda.

Una venta que tuvo consecuencias inesperadas en su economía

Los abogados del despacho sitúan el origen de la insolvencia después del divorcio de la mujer y de la venta de su vivienda. Según explican, “la deudora desconocía la obligación de reinvertir el importe obtenido en la compra de otro inmueble dentro del plazo de dos años”. Al no efectuar esa reinversión, tal como establece la normativa fiscal, se generó una deuda tributaria con Hacienda.

La falta de recursos hizo que no pudiera asumir el importe pendiente. Esta carga superó su capacidad económica hasta dejarla, como describen los letrados, “con un sobreendeudamiento que no puede afrontar debido a la escasez de ingresos”, circunstancia que también limitó sus posibilidades de hacer frente al pago total de su pasivo.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica en España desde 2015 y está dirigida a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus compromisos económicos. Para acceder a este mecanismo es necesario cumplir determinados requisitos, entre ellos encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y actuar de buena fe durante el procedimiento, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando la documentación requerida.

Repara tu Deuda Abogados nació en septiembre de 2015, coincidiendo con la entrada en vigor de esta legislación en España. Desde entonces, el despacho ha superado los 454 millones de euros en deuda cancelada y los 154.000 clientes, cifras que muestran el alcance que ha adquirido su actividad en el ámbito del sobreendeudamiento.

Antes de comenzar la tramitación, el despacho realiza un análisis gratuito de la situación del potencial cliente. Sus profesionales estudian junto con el interesado si reúne las condiciones para acogerse a la normativa y si sus obligaciones pueden ser objeto de exoneración. Cuando consideran que el procedimiento no resulta viable, se lo comunican para evitar gastos y trámites innecesarios.

La firma dispone también de MyRepara, una aplicación para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, controlar sus distintas fases, subir la documentación requerida y mantener reuniones con los especialistas. La herramienta facilita así las gestiones y evita desplazamientos innecesarios durante el proceso.

Para personas que, como en este caso, ven cómo una circunstancia personal termina afectando seriamente a su economía, la Ley de Segunda Oportunidad puede abrir una vía para dejar atrás una deuda que sus ingresos ya no les permiten afrontar.

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