Ley de Segunda Oportunidad: Repara tu Deuda libera a un vecino de Torrent (Valencia) de 45.690 € - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 13 de noviembre de 2026.- 45.690 euros es la cantidad que Repara tu Deuda Abogados ha conseguido cancelar a un vecino de Torrent (Valencia, Comunidad Valenciana). El despacho, a la vanguardia en España en el tratamiento y aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que el afectado obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), después de que la acumulación de préstamos online lo llevara a una situación económica insostenible.

De la facilidad para obtener créditos al peso de unas cuotas imposibles de asumir

Los abogados de Repara tu Deuda Abogados trazan una radiografía del caso marcada por el acceso sencillo a financiación y la dificultad para calcular sus consecuencias. El afectado comenzó solicitando préstamos online para adquirir equipos informáticos. En aquel momento, no era plenamente consciente de los límites de endeudamiento que podía asumir con sus ingresos.

Los letrados explican que el problema surgió cuando la deuda acumulada superó su capacidad salarial. La facilidad con la que se le concedieron préstamos online favoreció un endeudamiento progresivo que terminó desbordando su economía.

Ante los primeros vencimientos que no podía atender, el hombre recurrió a nuevas operaciones de crédito para pagar las anteriores. Según detallan los profesionales, esta dinámica le permitió afrontar algunos compromisos inmediatos, pero aumentó las cantidades pendientes. Parte de la financiación posterior también se destinó a necesidades básicas y a compras para su vivienda.

La situación se complicó todavía más cuando intentó alcanzar un acuerdo de refinanciación. Aunque consiguió un ajuste de las condiciones, tampoco pudo cumplirlo. Sus ingresos, próximos al salario mínimo, resultaban insuficientes para cubrir los gastos habituales y las cuotas exigidas.

Los abogados explican que el afectado llegó a un punto en el que solicitar un nuevo préstamo ya no resolvía el problema: únicamente aplazaba el siguiente impago. Ni siquiera el intento de refinanciación consiguió aliviar una situación que había superado por completo su capacidad de pago.

La cancelación de deudas permite recuperar opciones que parecían cerradas

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado. Entre ellos figuran pequeños empresarios cuyas inversiones no tuvieron los resultados esperados, personas desempleadas, trabajadores que atraviesan circunstancias laborales o personales complicadas y consumidores que han quedado atrapados en situaciones de sobreendeudamiento.

La aplicación de este mecanismo puede traducirse en beneficios concretos para quienes obtienen la exoneración: abandonar los registros de morosidad cuando proceda, dejar de recibir reclamaciones por las deudas canceladas, recuperar la posibilidad de solicitar financiación y adquirir bienes en el futuro sin arrastrar las obligaciones extinguidas.

También ha cobrado importancia la evolución del tratamiento de la deuda pública. El impulso de las instituciones europeas y la interpretación de los tribunales han reforzado la necesidad de que las limitaciones a su cancelación estén justificadas. Este avance amplía las posibilidades de recuperación económica de quienes reúnen las condiciones legales, aunque el alcance de cada exoneración depende de las circunstancias del procedimiento.

En el caso de este vecino de Torrent, la segunda oportunidad no consiste en seguir buscando préstamos para pagar otros, sino en dejar atrás esa dinámica. La cancelación de sus deudas le devuelve algo esencial: la posibilidad de tomar decisiones económicas sin que cada vencimiento condicione el siguiente.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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