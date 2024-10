LG AIR SOLUTION EUROPE PRIORIZA LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES

LG All Stars

- CON EL LANZAMIENTO DE UNA INNOVADORA PLATAFORMA DIGITAL DE FIDELIZACIÓN: LG ALL STARS

MADRID, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Air Solution Europe, división de Calefacción, Ventilación y Climatización (CVC) del líder mundial LG Electronics, se complace en presentar su nuevo programa de fidelización LG All Stars. Más que una plataforma, LG All Stars es un nuevo tipo de club que reúne a toda una comunidad de profesionales, diseñado para ofrecer ventajas concretas y personalizadas a sus clientes, en especial a los instaladores de HVAC. El objetivo de este nuevo programa europeo es conocer mejor las necesidades y costumbres de los clientes con el fin de atenderles mejor y recompensarles por su fidelidad. Con este nuevo programa de fidelización, LG Air Solution Europe reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia práctica y totalmente personalizada, al tiempo que promueve una nueva visión de la relación con el cliente: más dinámica y eficaz de colaboración.

El programa LG All Stars se ha implantado en 12 países: Francia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Benelux (Países Bajos y Bélgica), España, Serbia, Bulgaria, Grecia, Portugal y República Checa.

Adopta la forma de un portal web innovador, accesible desde las plataformas móviles (mediante una aplicación específica) o desde la oficina, que hace que cada miembro pueda beneficiarse de recompensas a cambio de sus compras, aparte de acceder a una amplia gama de servicios específicos para profesionales, a la formación y a información en tiempo real. Una serie de retos condimentan la experiencia del cliente a lo largo del año, ofreciendo así una motivación extra para competir contra sus compañeros de manera divertida.

Ventajas exclusivas para todos los miembros de LG All Stars

El principio es muy sencillo: gracias a LG All Stars, los miembros van acumulando puntos por cada compra y cada producto escaneado. Cuando alcanzan los 4.000 puntos, los clientes pueden optar por ventajas en la tienda de premios integrada: regalos, equipos técnicos, robots para el hogar o tarjetas regalo digitales. Los usuarios pueden aspirar a 4 niveles (Estándar, Bronce, Plata y Oro), cada uno con servicios adicionales.

Servicios prácticos para optimizar la experiencia como cliente

Además de estos premios, el programa ofrece servicios prácticos que facilitan la vida de los afiliados y les ayudan a desarrollar sus capacidades. LG All Stars les proporciona recursos adaptados y enriquecidos e información técnica sobre productos, su uso, buenas prácticas y documentos normativos. Los miembros también pueden beneficiarse de formación gratuita, de una atención directa, ampliaciones de garantía, descuentos adicionales e invitaciones a eventos europeos VIP de LG. Por último, se ha incorporado un chat que favorece la interacción y recoge comentarios y sugerencias de los usuarios.

Una aplicación intuitiva para una experiencia del cliente sin fisuras

Diseñada para garantizar una navegación fluida e intuitiva, la aplicación multilingüe LG All Stars destaca por su acceso centralizado, sus contenidos localizados y su sistema de registro de productos sencillo: basta con que el cliente escanee el código de barras del sistema de HVAC, situado en el embalaje, que haya adquirido con la cámara de su teléfono para que toda la información se añada automáticamente y en tiempo real al CRM de LG asociado al perfil de la empresa. La suma de puntos también es inmediata. Gracias al panel de control personalizado y al seguimiento del rendimiento, los usuarios pueden recuperar sus datos históricos, datos de los productos escaneados, guardados y puntos acumulados.

Con la creación de LG All Stars, LG Air Solution Europe demuestra su voluntad de estar lo más cerca posible de las necesidades de sus clientes y de aportar un verdadero valor añadido a su relación: formación, innovación, calidad de servicio, en resumen, pone a disposición todos los ases de un grupo mundial, líder en su sector para ofrecer un servicio sin igual.

El programa LG All Stars, y la comunidad de colaboradores que pretende crear, se basa en el espíritu deportivo y de competición amistosa característicos de los profesionales del sector HVAC. Gracias a esta plataforma, LG aplica su promesa de marca "Life's Good" en una realidad cotidiana para sus miembros colaboradores.

Para activar aún más el lanzamiento de All Stars, LG Electronics estará en todas partes desde septiembre hasta diciembre con una gira europea. Con más de 70 centros de distribución por en su ruta, la gira LG HVAC on the Road dará a conocer el programa de inscripción y la oferta de colaboración HVAC de LG a los profesionales de toda Europa.

Para más información sobre el programa de fidelidad LG All Stars: haga clic aquí

Contacto: contact@hikou.fr

