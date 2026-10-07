(Información remitida por la empresa firmante)

-LG CNS presenta soluciones de fabricación AX específicas para el sector farmacéutico en la feria de farmacia y biotecnología más grande del mundo

Participa en CPHI Milán 2026, ampliando el alcance de la fabricación AX en la industria farmacéutica

Presenta soluciones clave para el diseño de plantas, las operaciones de producción y la gestión de la calidad bajo el lema "Fábrica Autónoma en el sector farmacéutico"

SEUL, Corea del Sur y MILÁN, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LG CNS, empresa líder en transformación mediante IA en Corea, está ampliando su negocio de fabricación AX para el sector manufacturero presentando tecnologías de fábrica inteligente específicas para la industria farmacéutica en CPHI Milán 2026, la feria farmacéutica y biotecnológica más grande del mundo.

CPHI (Convention on Pharmaceutical Ingredients) es una feria comercial mundial del sector farmacéutico y biotecnológico que se celebra en diversas sedes internacionales a lo largo del año, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio. La edición de Milán es el evento insignia de CPHI y atrae a unos 60.000 visitantes y cerca de 3.000 empresas de más de 160 países. Está considerada como el escenario principal donde convergen las últimas tecnologías y tendencias de la industria farmacéutica y biotecnológica mundial. LG CNS es la única empresa coreana que participa este año en la recién creada zona "AI & Tech".

El tema del stand de LG CNS es "Fábrica Autónoma en el sector farmacéutico" y su diseño gira en torno a la presentación de tres soluciones de fábrica inteligente que conectan el diseño de la planta, las operaciones de producción y la gestión de la calidad. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que estén construyendo o ampliando instalaciones de producción pueden adoptar estas soluciones a lo largo de todo el proceso, desde la construcción de la fábrica hasta las operaciones continuas.

Para la fase de diseño de la fábrica, LG CNS presenta Factova Worldworks, un simulador de validación virtual basado en gemelos digitales que recrea la fábrica real en un entorno virtual. Esta herramienta modela la distribución de la planta en 3D para evaluar la ubicación óptima de los equipos de fabricación farmacéutica, las rutas que seguirán los operarios dentro de las instalaciones proyectadas y los trayectos para el traslado de materias primas. Las plantas farmacéuticas separan zonas —como salas blancas y áreas de producción— para evitar la contaminación de las materias primas. Dado que los permisos de acceso del personal varían según la zona, resulta aún más crucial planificar cuidadosamente las rutas con antelación en comparación con las fábricas de fabricación general.

Factova Control es una solución de estandarización de datos y control de equipos destinada a la fase de operaciones de producción. Convierte automáticamente datos del proceso —tales como números de identificación de materias primas y formulaciones— a un formato, unidad y notación unificados, garantizando así que cada etapa de la fabricación opere con datos coherentes. Esto permite a los clientes reaccionar de inmediato al incorporar nuevos equipos o modificar los flujos de trabajo del proceso. Asimismo, la solución detecta anomalías en los equipos y predice fallos mediante el uso de inteligencia artificial, analizando en tiempo real datos de corriente eléctrica, temperatura y vibración para identificar señales de alerta temprana.

La solución de gestión de la calidad analiza datos —como el volumen de producción, las variaciones de temperatura de las materias primas y el historial operativo de los equipos— para detectar problemas de calidad en el producto. Asimismo, facilita todas las etapas, desde la investigación de la causa raíz hasta las acciones de seguimiento una vez identificados los problemas. Cabe destacar que, al detectar una anomalía a mitad del proceso, el sistema calcula de inmediato alternativas para solucionar el inconveniente y las aplica en la siguiente fase de producción, evitando así de forma proactiva la obtención de productos defectuosos.

Un agente de IA entrenado con datos de calidad también elabora el Informe Anual de Revisión de la Calidad del Producto (APQR). Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas realizan revisiones anuales de calidad para cumplir con la normativa de Correctas Prácticas de Fabricación (GMP) de cada país y documentar los resultados en el APQR. Anteriormente, el personal recopilaba, analizaba y verificaba manualmente los datos necesarios, un proceso que podía prolongarse durante meses. LG CNS ha automatizado todo el proceso mediante IA, reduciendo el tiempo requerido en más de un 90 %.

"Las soluciones de fabricación AX que presentamos en esta feria están adaptadas al sector farmacéutico, lo que nos permite apoyar a nuestros clientes de los sectores farmacéutico y biotecnológico mediante la automatización inteligente de todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta la gestión de la calidad", afirmó Eddie Jang, director de la División de Productos Químicos y Baterías de LG CNS. "Como proveedor de soluciones integrales que abarca todas las áreas de la fabricación, seguiremos utilizando nuestras soluciones avanzadas para afrontar los retos que plantea el desarrollo de instalaciones de producción farmacéutica —las cuales exigen una gran precisión y estrictos estándares de calidad— y para ayudar a los clientes a fabricar medicamentos de manera más automatizada y eficiente".

Acerca de LG CNS

LG CNS es una empresa coreana líder en AX (Transformación mediante IA) que sigue siendo pionera en diversas tecnologías emergentes, incluidas la IA, la robótica, la computación en la nube, los centros de datos y la ingeniería inteligente —abarcando fábricas y logística inteligentes—, así como el marketing digital. La compañía también lidera el mercado gracias a sus capacidades innovadoras de integración de sistemas (SI) y gestión de sistemas (SM) en sectores como las finanzas, la fabricación, el sector público y otras industrias. Para más información, visite https://www.lgcns.com.