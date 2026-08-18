LiberNovo adelanta Support Week 2026 para hacer más accesible un mejor soporte ergonómico

Support Week comienza el 25 de agosto - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

Support Week comienza el 25 de agosto. LiberNovo quiere ofrecer un mejor apoyo ergonómico para distintos tipos de cuerpo y necesidades de uso

Hong Kong, 18 de agosto de 2026.- Una talla única no sirve para todos. Sin embargo, la mayoría de las sillas ergonómicas siguen diseñándose a partir de una estructura estándar, lo que obliga a los usuarios más altos, corpulentos o pesados a adaptarse a la silla, en lugar de que sea la silla la que se adapte a ellos.



LiberNovo quiere dar respuesta a esta necesidad con la serie Maxis, la gama protagonista de LiberNovo Support Week 2026, que comenzará el 25 de agosto en la Unión Europea y el Reino Unido.



Diseñada para cuerpos más grandes

Maxis ha sido desarrollada desde cero a tamaño completo, y no adaptada a partir de una plataforma de silla estándar.



Una profundidad de asiento de 52 cm proporciona un mayor apoyo para los muslos, mientras que un cojín más ancho ofrece más espacio para cambiar de postura de forma natural. Su estructura reforzada soporta hasta 181 kg.



Maxis también incorpora un sistema de reclinación de cinco posiciones, desde 105° hasta 160°, respaldado por un Sistema de Soporte Segmentado que utiliza muelles progresivos. Esto proporciona un apoyo controlado y constante en todo el recorrido de reclinación, incluso con cargas más elevadas.



La gama está disponible en tres configuraciones para adaptarse a distintas necesidades y presupuestos: Maxis Manual, Maxis Electric y Maxis Airflow.



Dos tipos de apoyo

Support Week se articula en torno a dos ideas.



• Apoyar el cuerpo. Las sillas LiberNovo utilizan Dynamic Support para responder a los movimientos del usuario cuando se inclina hacia delante, cambia de posición, se recuesta o reclina el respaldo. En lugar de mantener el cuerpo bloqueado en una única postura, el soporte se adapta a medida que cambian las posiciones al sentarse a lo largo del día.



• Apoyar la trayectoria. A través de Create for Creators, LiberNovo apoya a desarrolladores, diseñadores, streamers, gamers y otros creadores que pasan gran parte de su jornada laboral sentados.



Ambas ideas definen el concepto de Support Week: un mejor apoyo para el cuerpo y un mayor respaldo para las personas que realizan el trabajo.



Más formas de sentarse con apoyo

El evento también incluye dos modelos de LiberNovo Omni.



• LiberNovo Omni Pro está diseñada para sesiones prolongadas y entornos cálidos, combinando ajuste lumbar motorizado, estiramiento guiado de espalda OmniStretch y ventilación Active Airflow en el asiento.



• LiberNovo Omni SE incorpora Dynamic Support en una configuración de ajuste manual, ofreciendo una opción más accesible para entrar en el concepto de Dynamic Ergonomics.



Un soporte que dura

A partir del 14 de agosto de 2026, LiberNovo amplía la cobertura de la estructura de todas sus sillas de cinco a seis años, mientras que la cobertura de los componentes electrónicos y motores se mantiene en dos años. Los clientes que adquirieron anticipadamente los modelos SE, Pro y Maxis y cuyos pedidos no hayan sido reembolsados conservarán un año adicional, por lo que recibirán una cobertura de siete años para la estructura.



LiberNovo Support Week 2026

Support Week se celebrará del 25 de agosto al 8 de septiembre:



• Unión Europea: descuentos de hasta el 44 % en eu.libernovo.com



• Reino Unido: descuentos de hasta el 39 % en uk.libernovo.com



Los descuentos varían según el modelo y el paquete. Las promociones escalonadas con regalo por compra comenzarán a partir de 900 euros en la Unión Europea y 800 libras en el Reino Unido. Todos los detalles se publicarán cuando comience el evento.



Acerca de LiberNovo

LiberNovo desarrolla asientos ergonómicos dinámicos para desarrolladores, profesionales creativos, gamers, trabajadores en remoto y otras personas que pasan muchas horas sentadas. Basadas en el concepto de Dynamic Ergonomics, sus sillas favorecen el movimiento natural durante todo el día en lugar de obligar al usuario a mantener una única postura fija.





Contacto

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

Teléfono de contacto: +86 18309206008