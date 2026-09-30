(Información remitida por la empresa firmante)

-LiberNovo lanza su gran oferta de otoño con precios especiales por tiempo limitado para Maxis y ventajas para pedidos de equipo

Siéntese mejor y ahorre más. Los precios de lanzamiento estarán vigentes del 30 de septiembre al 5 de octubre. Las ofertas flash llegarán los días 6 y 7 de octubre.

HONG KONG, 30 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- LiberNovo's Fall Prime Sale comienza hoy en eu.libernovo.com y uk.libernovo.com, y estará vigente hasta el 14 de octubre. Los días 6 y 7 de octubre se aplicarán precios especiales por tiempo limitado; posteriormente, se restablecerán los precios iniciales. Los descuentos alcanzan hasta el 39 %, con una garantía de protección de precio de 30 días para los pedidos que cumplan los requisitos. La promoción coincide con el Mes Nacional de la Ergonomía; las condiciones pueden consultarse en el sitio web de cada región.

Precios de Maxis

El modelo Maxis está diseñado para usuarios de mayor estatura y corpulencia, ya que cuenta con un asiento más ancho y ofrece más espacio de movimiento. La versión Maxis Manual, con ajuste manual, tiene un precio de lanzamiento de 959 € en la UE y 839 £ en el Reino Unido, reduciéndose a 879 € y 759 £ los días 6 y 7 de octubre. El modelo Maxis Electric incorpora ajuste lumbar motorizado y tecnología OmniStretch; su precio inicial es de 1.299 € y 1.079 £, bajando a 1.199 € y 989 £. Por su parte, el modelo Maxis Airflow añade ventilación activa en el asiento, con un precio de salida de 1.469 € y 1.279 £.

Los modelos Omni Pro, Omni Gen y Omni SE complementan a la gama Maxis para adaptarse a diferentes constituciones físicas y presupuestos, con precios ajustados según la región.

Omni de generación anterior

LiberNovo también ha lanzado su mayor promoción hasta la fecha para los modelos Omni de la generación anterior en la UE y el Reino Unido: 799 € en la UE y 699 £ en el Reino Unido (un 44 % de descuento sobre el precio original), incluyendo en cada caso un reposapiés StepSync de regalo, hasta agotar existencias.

Regalos, ahorros y pedidos de equipo

Hay tres niveles de regalo disponibles en todo el sitio: el Smart Entry Bundle (800 € en la UE y 700 £ en el Reino Unido), el Eco-Comfort Upgrade Kit (1.000 € y 800 £) y el Ergo-to-Go Travel Suite (1.200 € y 1.000 £). La promoción Compra y Ahorra ofrece descuentos de 60 (al gastar 2.000), 30 Sep. (al gastar 3.000) - y 180 (al gastar 4.000), ya sea en euros para el sitio de la UE o en libras para el del Reino Unido; el descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra. Las condiciones para la acumulación de ofertas se detallan en la página de la promoción.

La categoría de pedidos para empresas y al por mayor abarca la adquisición de cinco o más sillas de las series Omni y Maxis (ya sea solas o con reposapiés), con precios escalonados según se trate de un pedido de entre cinco y diez unidades o de once o más.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca ergonómica premium pionera en Ergonomía Dinámica, el principio de que tu entorno nunca debe ir en tu contra. Sus tecnologías patentadas, incluyendo el respaldo Bionic FlexFit y los sistemas de reclinación automática, se adaptan continuamente a cómo te mueves y trabajas. Obtenga más información en www.libernovo.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/libernovo-lanza-su-gran-oferta-de-otono-con-precios-especiales-por-tiempo-limitado-para-maxis-302893247.html