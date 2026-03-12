LiberNovo: de la limpieza de primavera a la renovación física

LiberNovo Omni, silla para dominar la ergonomía dinámica - LiberNovo

LiberNovo presenta su iniciativa de primavera para replantear el espacio de trabajo inteligente, promoviendo el movimiento y la ergonomía dinámica frente a la postura estática tradicional para mejorar la salud y el bienestar en la oficina

Madrid, 12 de marzo de 2026.- A medida que se acerca el ritual anual de la limpieza de primavera, un nuevo movimiento en el diseño funcional está cambiando el enfoque: pasar de ordenar los escritorios a restaurar los cuerpos que se sientan en ellos. LiberNovo, pionera en diseño centrado en la salud, ha anunciado su iniciativa de primavera: una reimaginación fundamental del espacio de trabajo inteligente que prioriza la fluidez física frente a la organización estática.



Nueva temporada, nuevos estándares

Durante décadas, la ergonomía de las sillas de oficina se centró en la "regla de los 90 grados", una postura rígida que, según investigaciones modernas, resulta contraproducente. El verdadero culpable de la fatiga en la oficina no es solo estar sentado; es la falta de movimiento.



Las posiciones estáticas prolongadas comprimen la columna vertebral y reducen la circulación. La filosofía de LiberNovo sostiene que un "reinicio de primavera" está incompleto si solo aborda el desorden superficial mientras el cuerpo permanece en un estado constante de tensión.



Ingeniería del movimiento

En el centro de este movimiento se encuentra la LiberNovo Omni, una silla diseñada para dominar la ergonomía dinámica. A diferencia del mobiliario de oficina tradicional, que requiere ajustes manuales, la Omni responde a los micromovimientos humanos en tiempo real.



Esta capacidad de respuesta está impulsada por el respaldo Bionic FlexFit, un sistema complejo que incluye:



• 16 articulaciones esféricas.



• 8 placas elásticas de tensión.



Esta arquitectura crea una "curva en S" adaptable que imita la columna vertebral humana, garantizando que no haya espacios sin soporte independientemente de cómo el usuario se mueva o se incline.



Diseño biofílico y fluidez

Para celebrar la temporada, LiberNovo destaca su versión en color Moss Green. Este tono terroso de baja saturación se aleja del "gris de oficina" clínico del pasado y utiliza principios de diseño biofílico para reducir la fatiga visual y crear un entorno más calmado y transpirable.



La LiberNovo Omni está diseñada para el horario fluido del profesional moderno, ofreciendo cuatro modos distintos:



• 105° Deep Focus: para tareas intensivas con inclinación hacia delante.



• 120° Solo-Work: para productividad constante.



• 135° Soft Recline: optimizado para streaming o gaming.



• 160° Spine Flow: facilita la relajación profunda y la descompresión de la columna.



Una mejora permanente

"La industria pasó cuarenta años diciendo a la gente cómo permanecer sentada sin moverse", afirma el fundador de LiberNovo. "Nosotros reconocimos que el movimiento es la única forma de mantener la energía".



Con lanzamiento previsto para mediados de marzo, el Spring Comfort Event de LiberNovo invita a los profesionales a ir más allá de la organización básica. Al integrar ingeniería mecánica avanzada con estética natural, LiberNovo está transformando la "limpieza de primavera" en una mejora permanente para la salud y la concentración a largo plazo.

