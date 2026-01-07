LiberNovo Omni estrena su nuevo diseño Moss Green con un nuevo tono de confort

LiberNovo Omni estrena su nuevo diseño Moss Green - LiberNovo

Hong Kong , 7 de enero de 2026.-

La firma de asientos ergonómicos anuncia el lanzamiento en Europa, el 17 de enero de 2026, de una nueva variante cromática de su silla estrella, que combina confort avanzado, estética natural y un tejido mejorado pensado para largas jornadas de trabajo

LiberNovo, pionera en asientos ergonómicos dinámicos, ha anunciado hoy la próxima llegada de la variante Moss Green de su silla insignia, la LiberNovo Omni, que se lanzará en Europa el 17 de enero de 2026 (CET).



Tras el éxito de Midnight Black y Space Grey, Moss Green introduce una paleta inspirada en la naturaleza, combinada con un tejido más suave y mejorado, diseñado para ofrecer comodidad durante largas horas de uso.



A medida que el trabajo híbrido se consolida en toda Europa, los profesionales buscan cada vez más asientos que se integren de forma natural en los entornos domésticos y que, al mismo tiempo, den soporte a prolongados periodos de cambios de tarea.



Moss Green aporta una estética cálida y discreta que se adapta con facilidad a los espacios de trabajo modernos. El nuevo color mantiene intacto el sistema completo de Soporte Dinámico de la LiberNovo Omni, ofreciendo apoyo adaptativo tanto cuando el usuario está profundamente concentrado, como cuando alterna tareas o se relaja tras largas sesiones.



Un renacer sereno de la naturaleza, diseñado para el trabajo moderno

Inspirado en el musgo del bosque, el tono Moss Green combina un verde profundo con una calidez suave: equilibrado, sobrio y sutilmente vibrante. El color evoca los principios del diseño biofílico, llevando el confort emocional de la naturaleza a los flujos de trabajo cotidianos.



Suave, equilibrado y nada invasivo, Moss Green se integra con naturalidad en las superficies esculpidas de la LiberNovo Omni. Ya sea en un despacho doméstico minimalista o en un espacio de trabajo contemporáneo, eleva el entorno con una sensación de calma y vitalidad, ayudando a los usuarios a recuperar el equilibrio durante largas horas frente al escritorio.



Una mejora en el tacto: suavidad tipo lana, rediseñada para el uso diario

La edición Moss Green presenta una evolución en los materiales de la Omni: una superficie de terciopelo de pelo corto que ofrece una sensación suave y delicada, manteniendo al mismo tiempo la transpirabilidad y el respeto por la piel. La textura aporta un flujo visual sutil y un toque de lujo discreto al conjunto de la silla.



Un proceso de teñido especializado preserva la pureza y suavidad del color Moss Green, al tiempo que resiste la pérdida de intensidad con el uso diario. El tejido supera los estándares de durabilidad del sector:



• Resistencia a la abrasión: probada por encima de 50.000 ciclos



• Resistencia al pilling: grado 4 tras 5.000 ciclos



• Solidez del color (en seco): grado 4



• Solidez del color (en húmedo): grado 3–4



Manteniendo las profundidades de asiento de 45 cm y 48 cm preferidas en los mercados europeos, el material actualizado ofrece tanto confort táctil como una durabilidad fiable.



"Hemos profundizado en el carácter natural de las fibras mezcladas para crear un tacto suave que conecta con el usuario. Es una comodidad sin esfuerzo que resulta familiar y refinada", afirman desde LiberNovo.



Características clave de la LiberNovo Omni

La edición Moss Green conserva el sistema completo de Soporte Dinámico de la LiberNovo Omni, proporcionando apoyo integral en tiempo real para jornadas prolongadas:



• Sistema de Soporte Dinámico: responde de forma inmediata a los cambios de postura



• Respaldo Bionic FlexFit: 16 puntos de pivote y 8 paneles adaptativos para una alineación total de la espalda



• Cuatro modos de reclinado: 105°, 120°, 135° y 160°



• OmniStretch: descompresión profunda de la columna diseñada para aliviar la presión



"Moss Green conecta la innovación con la introspección. En un mundo que rara vez se detiene, aporta estabilidad al usuario, apoyando no solo una mejor postura, sino también una mayor presencia. Refleja nuestro esfuerzo continuo por afrontar los retos de estar sentado durante largas horas con un diseño centrado en las personas", afirma Alex Yan, fundador y CEO de LiberNovo.



Tras el impulso de las campañas de fin de año de LiberNovo, este lanzamiento en Europa marca un hito relevante en la expansión de la compañía en 2026, uniendo bienestar emocional con ingeniería ergonómica inteligente.



Exclusivas de lanzamiento

El lanzamiento oficial en Europa comenzará el 17 de enero e incluirá precios especiales de lanzamiento por tiempo limitado, por debajo de los modelos en otros colores. El LiberNovo Omni Moss Green Basic Bundle estará disponible desde 995 € (PVP 1.437 €), con paquetes y accesorios adicionales a precios promocionales.



Los primeros 500 pedidos en la UE superiores a 900 € recibirán un exclusivo set de regalo de tres piezas, que incluye un antifaz de seda, una bolsa tote ecológica y un cojín reposapiés.



Los clientes pueden registrarse para recibir avisos de acceso anticipado, actualizaciones de precios y disponibilidad.



Es posible explorar muestras de tejido, visualizar configuraciones mediante el configurador interactivo y suscribirse a las novedades en: www.libernovo.com







