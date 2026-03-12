LiberNovo Omni gana el premio iF DESIGN AWARD 2026 por su innovador diseño ergonómico

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo se enorgullece de anunciar que su producto estrella, LiberNovo Omni, ha ganado el prestigioso iF DESIGN AWARD 2026 en la categoría de Diseño de Producto - Belleza/Bienestar. Como uno de los premios de diseño internacionales más prestigiosos, el iF DESIGN AWARD reconoce diseños innovadores que demuestran una calidad, funcionalidad y experiencia de usuario superiores.

Redefiniendo cómo nos sentamos

Con la introducción de LiberNovo Omni, LiberNovo define una nueva categoría de asientos: la Silla Ergonómica Dinámica. Mientras que las sillas de oficina tradicionales encierran a los usuarios en posiciones rígidas y estáticas, LiberNovo Omni está diseñada para adaptarse a los movimientos corporales que realizamos de forma natural durante una jornada laboral típica. Al cambiar el enfoque de la quietud al movimiento con apoyo, LiberNovo Omni aborda los problemas de salud crónicos causados por los lugares de trabajo sedentarios.

Algunas de las características clave de este galardonado diseño son:

Soporte dinámico : Esta tecnología permite que la silla se ajuste continuamente a los cambios de postura del usuario en tiempo real.

: Esta tecnología permite que la silla se ajuste continuamente a los cambios de postura del usuario en tiempo real. Estructura ergonómica ajustable : Una estructura diseñada para mantener la posición óptima de la columna vertebral durante largos periodos de uso.

: Una estructura diseñada para mantener la posición óptima de la columna vertebral durante largos periodos de uso. Ingeniería centrada en el ser humano: Un enfoque de diseño holístico que prioriza el bienestar físico a largo plazo, a la vez que promueve la productividad profesional.

Una colaboración de excelencia en diseño

El desarrollo de LiberNovo Omni fue una colaboración entre el equipo de diseño de LiberNovo en Shenzhen, China, y Kairos Innovation. Juntos, ambos equipos superaron las limitaciones del soporte estático y desarrollaron una silla que interactúa dinámicamente con el cuerpo humano.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca centrada en el diseño que busca mejorar la interacción de las personas con su entorno laboral. Mediante una combinación de ingeniería avanzada y diseño centrado en el usuario, LiberNovo crea productos inteligentes para el espacio de trabajo creativo moderno. LiberNovo Omni sigue siendo el primer producto de LiberNovo y continúa liderando la industria en ergonomía dinámica, revolucionando el espacio de oficina tradicional.

Acerca del iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD reconoce la excelencia internacional en diseño. Un jurado evalúa y evalúa de forma independiente todas las propuestas, basándose en su originalidad e impacto. Los ganadores aparecen en el sitio web oficial del iF DESIGN AWARD: ifdesign.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931411/Image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/libernovo-omni-gana-el-premio-if-design-award-2026-por-su-innovador-diseno-ergonomico-302711767.html