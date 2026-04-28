(Información remitida por la empresa firmante)

-La recuperación tras el Día del Trabajo comienza aquí: LiberNovo Omni redefine el trabajo y la recuperación con una ergonomía dinámica

HONG KONG, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acerca el Día Internacional de los Trabajadores, la definición de trabajo está experimentando una transformación silenciosa. Para los arquitectos digitales de hoy —programadores, estrategas y creativos— la resistencia ya no se mide por el rendimiento físico, sino por la capacidad de mantener la concentración en medio del estrés acumulado de una postura estática. Este Día del Trabajo, LiberNovo va más allá del concepto pasivo de "soporte" para ser pionero en un nuevo paradigma: la recuperación activa, que se puede lograr desde su escritorio.

Deja atrás el soporte estático

LiberNovo Omni, la primera silla ergonómica del mundo que responde dinámicamente al movimiento natural al sentarse, galardonada con el premio Red Dot Design Award y con la certificación GREENGUARD Gold, transforma el tiempo que pasamos sentados en un proceso continuo de recuperación. Guiada por una filosofía de diseño centrada en la salud, LiberNovo presenta una nueva forma de trabajar, descansar y recuperarse mediante un diseño que se ajusta activamente a tu postura a lo largo del día.

Innovación que se mueve contigo

LiberNovo Omni está diseñada con características líderes en la industria, pensadas para #RewardYourSpine (#CuidarTuColumna) con un soporte que comprende cómo funciona el cuerpo de forma natural:

Sistema Bionic FlexFit: Con 16 articulaciones esféricas y 8 placas flexibles, crea una curva dinámica en forma de "S" que imita la columna vertebral humana para un alivio total de la presión.

Con 16 articulaciones esféricas y 8 placas flexibles, crea una curva dinámica en forma de "S" que imita la columna vertebral humana para un alivio total de la presión. Soporte para cada momento: Cambie fácilmente entre trabajar, jugar, reunirse y recuperarse activamente en posición totalmente reclinada con un ciclo de descompresión espinal OmniStretch de cinco minutos.

Oferta especial del Día del Trabajo en Europa: Ofertas exclusivas de precalentamiento

Para homenajear a los héroes cotidianos, LiberNovo lanza una gran promoción en toda la UE y Alemania. Del 28 de abril al 12 de mayo (CEST), los usuarios podrán mejorar su espacio de trabajo con beneficios exclusivos:

Oferta especial del Día del Trabajo: Reciba una alfombrilla refrescante para asiento GRATIS con la compra de cada paquete Pro.

Reciba una con la compra de cada paquete Pro. Créditos dobles: Gane el doble de puntos en cada compra, canjeables al pagar por descuentos instantáneos.

Gane el doble de puntos en cada compra, canjeables al pagar por descuentos instantáneos. Flexibilidad financiera: Benefíciese de un 0% TAE (pague en 4 cuotas) y garantía de igualación de precios.

Únase al movimiento hacia un espacio de trabajo y una experiencia más saludables #LaborDayDynamicRecovery.

Para más información, visite libernovo.com

#RewardYourSpine, #LaborDayDynamicRecovery, #SitBetterThisLaborDay, Dynamic Ergonomics, Smart Workspace

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