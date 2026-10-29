LiberNovo presenta un adelanto de su venta flash de Halloween "Treat Yourself" en toda Europa

Maxis protagoniza ofertas de sillas ergonómicas seleccionadas - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

Maxis protagoniza las ofertas de sillas ergonómicas seleccionadas, con descuentos de hasta el 40 % y regalos limitados con temática de Halloween

Hong Kong, 29 de octubre de 2026.- LiberNovo lleva las sorpresas de Halloween al escritorio con su venta flash de Halloween "Treat Yourself", que comienza el 29 de octubre en toda la Unión Europea y el Reino Unido. La campaña combina descuentos de hasta el 40 % en determinadas configuraciones de Maxis y LiberNovo Omni Pro con regalos de temporada limitados para los primeros compradores que cumplan los requisitos.



Extras de Halloween para el escritorio

Los packs de regalo con temática de Halloween estarán disponibles para los primeros 300 clientes que cumplan los requisitos en la Unión Europea y los primeros 100 en el Reino Unido, por orden de llegada y hasta agotar existencias.



El contenido de los regalos, las compras que cumplen los requisitos y la disponibilidad se rigen por las condiciones establecidas en la página de la campaña de cada región.



Más espacio para usuarios de mayor altura y complexión

Maxis está diseñada para personas de mayor complexión, con un asiento más ancho y una profundidad de 52 cm que proporciona un mayor apoyo para los muslos y más espacio para cambiar de postura de forma natural.



Maxis Manual permite realizar los ajustes manualmente. Maxis Electric incorpora ajuste lumbar motorizado y OmniStretch, un sistema de estiramiento guiado de la espalda. Maxis Airflow añade ventilación activa del asiento para las jornadas prolongadas de trabajo sentado.



LiberNovo Omni Pro complementa la gama con ajuste lumbar motorizado, OmniStretch y ventilación activa del asiento Active Airflow. Su sistema Dynamic Support responde a los cambios de postura al sentarse, proporcionando apoyo durante las transiciones entre el trabajo concentrado y los descansos en posición reclinada.



Certificación ergonómica de United States Ergonomics

LiberNovo Omni Pro ha recibido la certificación de producto ergonómico de United States Ergonomics, una organización independiente de pruebas y consultoría en ergonomía.



Las pruebas de laboratorio analizaron la adaptación al cuerpo, la distribución de la presión, la actividad muscular y la comodidad durante dos horas continuadas en posición sentada.



Las observaciones de las pruebas destacaron el apoyo proporcionado en distintas posturas y la posibilidad de realizar movimientos naturales y sin esfuerzo.



Los resultados reflejan el enfoque de LiberNovo sobre la ergonomía dinámica (Dynamic Ergonomics): un apoyo que se adapta a medida que el cuerpo cambia de posición.



Su respaldo Bionic FlexFit Backrest y su sistema Dynamic Support están diseñados para mantener el apoyo del usuario mientras trabaja, se reclina y cambia de postura.



Ofertas seleccionadas de packs por región

Los precios de la campaña de Halloween incluyen las siguientes ofertas:



• Pack básico Maxis Manual: 959 € (839 £).



• Pack básico Maxis Electric: 1.299 € (1.079 £).



• Pack Maxis Electric con reposapiés y batería adicional: 1.407 € (1.207 £).



• Pack Maxis Airflow con reposapiés: 1.534 € (1.353 £).



• Pack Omni Pro con reposapiés y batería adicional: 1.263 € (1.142 £).



Los descuentos alcanzan hasta el 39 % en la Unión Europea y el 36 % en el Reino Unido.



Los precios se aplican a los packs indicados. Los descuentos varían según el modelo y la configuración, y la participación definitiva de los productos y su disponibilidad se detallan en los sitios web regionales.



Fechas de la promoción y detalles regionales

La promoción de la Unión Europea estará vigente desde las 09:00 CET del 29 de octubre hasta las 07:00 CET del 1 de noviembre.



La promoción del Reino Unido estará vigente desde las 08:00 GMT del 29 de octubre hasta las 06:00 GMT del 1 de noviembre.



El programa Business & Bulk Orders también ofrece una opción para equipos que adquieran cinco o más sillas, sujeta a las condiciones regionales de precios por volumen.



Para comparar las configuraciones participantes, consultar los requisitos para recibir los regalos y conocer todas las ofertas y condiciones locales, visitar eu.libernovo.com o uk.libernovo.com.



Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca prémium de productos ergonómicos pionera en ergonomía dinámica (Dynamic Ergonomics), basada en el principio de que el entorno nunca debe actuar en contra del usuario.



Mediante tecnologías propias, como el respaldo Bionic FlexFit Backrest y los sistemas de reclinación automática, los productos de LiberNovo se adaptan continuamente a cada cambio en la forma de moverse y trabajar.



Para obtener más información, visitar eu.libernovo.com.

Contacto

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

Teléfono de contacto: +86 18309206008