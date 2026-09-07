LiberNovo presenta sus sillas ergonómicas dinámicas en IFA 2026 y apoya a Special Olympics New York

LiberNovo presenta sus sillas ergonómicas dinámicas en IFA 2026 - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

La serie Maxis ofrece más espacio, soporte y opciones para usuarios altos y corpulentos

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- LiberNovo participa en IFA 2026 del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlin, donde presenta su gama de sillas ergonómicas dinámicas en el pabellón 7, stand 7.2a-105. La serie Maxis protagoniza el stand, junto con LiberNovo Omni Pro y Omni SE. LiberNovo Omni Pro también ha sido nominada en dos categorías de los IFA Innovation Awards: Best in Design y Best in Tech for Good & Accessibility.



IFA es uno de los principales eventos de tecnología de consumo y electrodomésticos, que conecta a marcas, minoristas, compradores y medios de comunicación. Su lema para 2026, "The future is now" ("El futuro es ahora"), pone de relieve la tecnología que está transformando la vida cotidiana. A medida que el trabajo híbrido, los videojuegos y la creación de contenidos prolongan el tiempo que se pasa sentado, LiberNovo presenta las sillas como un sistema de soporte activo en lugar de como un objeto estático.



Serie Maxis: diseñada para cuerpos más grandes

Maxis ha sido diseñada específicamente para usuarios más altos, anchos y pesados, en lugar de ser simplemente una versión ampliada de una silla estándar. Su asiento de 52 cm (20,5 pulgadas) de profundidad y su cojín más ancho proporcionan más espacio y soporte para los muslos. La espuma de densidad múltiple es más firme en la parte trasera y más suave hacia la parte delantera, mientras que un armazón reforzado, una base de aleación de aluminio y reposabrazos ajustables en cuatro direcciones crean una plataforma estable para largas sesiones de trabajo, videojuegos y actividades creativas.



Las tres versiones ofrecen cinco posiciones de reclinación, desde 105° hasta 160°, con muelles progresivos que ayudan a mantener el soporte en cada posición. Maxis Manual utiliza un mando para ajustar la profundidad del soporte lumbar. Maxis Electric añade soporte lumbar motorizado y el estiramiento guiado de espalda OmniStretch. Maxis Airflow incorpora la ventilación del asiento Active Airflow para sesiones prolongadas en entornos más cálidos.



Ergonomía dinámica que sigue al cuerpo

El principio Dynamic Ergonomics de LiberNovo parte de la idea de que el soporte debe adaptarse a los cambios de postura, al ritmo de trabajo y al descanso, en lugar de exigir que el cuerpo permanezca en una posición fija. También expuesta en IFA, Omni Pro combina ajuste lumbar motorizado, OmniStretch y Active Airflow. Omni SE, de ajuste manual, ofrece un punto de entrada práctico a este enfoque.



Apoyo a Special Olympics New York

LiberNovo patrocina a Special Olympics New York mediante la donación de sillas ergonómicas Omni para apoyar a los equipos de oficina de la sede de Albany, la oficina de Nueva York y la oficina de Long Island. El patrocinio refleja el compromiso de LiberNovo con la inclusión y el bienestar. Detrás del recorrido de cada atleta hay personas que coordinan programas, gestionan voluntarios y construyen comunidad, a menudo sin reconocimiento. Al apoyar a estos equipos, LiberNovo continúa su labor de diseñar pensando en las necesidades humanas reales allí donde surjan: en el estudio, la oficina o el terreno de juego.



Descubrir LiberNovo en Berlín

Los medios de comunicación, socios minoristas y visitantes están invitados a acudir al pabellón 7, stand 7.2a-105, para probar la serie Maxis, comparar sus tres versiones y comprobar cómo responde cada una durante el trabajo concentrado, la reclinación y el descanso. Se pueden concertar entrevistas, demostraciones de productos y reuniones de negocios a través de pr@libernovo.com.



Acerca de LiberNovo

LiberNovo desarrolla sillas ergonómicas dinámicas diseñadas en torno al movimiento, en lugar de una postura fija. La compañía diseña y prueba internamente sus productos y los comercializa internacionalmente a través de libernovo.com.

Contacto

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

Teléfono de contacto: +1 (646) 408-1564