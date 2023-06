Libertex lanza la campaña de marca "Push for More" con el FC Bayern

Imagen de campaña Push for More.

(Información remitida por la empresa firmante)

Chipre, 7 de junio de 2023.

El video de la campaña presenta a las estrellas del FC Bayern: Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting y Leroy Sané. La campaña de marca transmite los principios compartidos de disciplina, estrategia y habilidad. Libertex es el socio oficial de trading online del FC Bayern

Libertex, una de las principales plataformas de inversión online, ha lanzado "Push for More", una nueva campaña, en asociación con el FC Bayern, recientemente coronado campeón de la Bundesliga 2022/2023. La campaña tiene como objetivo involucrar e inspirar a las personas de todo el mundo, para que actúen con más seguridad y confianza en sí mismos, para lograr el éxito.



La nueva campaña de marca es la primera creada por Libertex utilizando jugadores del FC Bayern, desde que anunciaron una asociación de varios años, en agosto de 2022, en la que Libertex se convirtió en el primer socio de inversión online del FC Bayern, para el trading de divisas y CFD.



El video de lanzamiento de la campaña conjunta, presenta a las estrellas actuales del FC Bayern Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting y Leroy Sané, todos vistiendo el nuevo uniforme local, de la temporada 23/24.



Los jugadores explican cómo tres principios básicos (disciplina, estrategia y habilidad) les han llevado a donde están hoy en el fútbol y cómo esas cualidades les han empujado a alcanzar el éxito. De Ligt habla sobre cómo dominar el arte de la disciplina crea un sentido de unidad; Choupo-Moting explica por qué la estrategia es clave para desbloquear todo el potencial y Sané describe por qué la habilidad da la capacidad de encontrar la "ventaja" para lograr el éxito.



El CMO del Grupo Libertex, Marios Chailis, comentó:



"Libertex es más que una plataforma de trading y el FC Bayern es más que un club de fútbol. Sin embargo, ambas organizaciones tienen mucho más en común de lo que la mayoría pensaría inicialmente. Esta campaña, la primera colaboración de este tipo, arroja luz sobre esto.



Al combinar los mundos emocionantes y vertiginosos del fútbol y los servicios financieros, compartimos valores fundamentales, como la confianza, el trabajo en equipo y una mentalidad ganadora. Usando contenido inspirador y atractivo con los jugadores del primer equipo, nuestra campaña 'Push for More' nos ayudará a elevar y crear conciencia de la marca Libertex, utilizando los canales del FC Bayern, en Alemania y más allá.



El FC Bayern es el punto de referencia de la perfección y el éxito en el campo, algo que queremos aplicar a nuestros millones de clientes, en todo el mundo. Estamos increíblemente orgullosos de continuar nuestra asociación con el FC Bayern en el futuro".



El video completo está disponible en los sitios web oficiales y canales de redes sociales de Libertex y FC Bayern aquí.



Libertex firmó un patrocinio de varios años con el FC Bayern hasta 2025, con una colaboración que abarca numerosas actividades, como la presencia en los paneles publicitarios LED, en los partidos en casa en el Allianz Arena.







